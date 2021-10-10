С Днем художника! Прикольные анекдоты о мастерах кисти, которые не оставят места грусти
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В это воскресенье украинские художники празднуют свой профессиональный день. В 2021 году праздник живописцев выпадает на 10 октября. "Телеграф" поздравляет всех представителей изобразительного искусства с Днем художника Украины и дарит подборку веселых анекдотов о них.
Художник-абстракционист рассказывает приятелю:
— Я попал в трудное положение. Клиент, который заказал мне свой портрет, сейчас хочет, чтобы я изменил цвет его глаз.
— Ну, измени, что тебе стоит? — удивляется друг.
— Я не помню, в каком месте нарисовал глаза!
Художник спросил у хозяина галереи, хотел ли кто-нибудь купить его картины.
— О, да! Один господин интересовался, поднимутся ли картины в цене после вашей смерти. Я сказал, что обязательно, и тогда он купил сразу 15 картин.
— Великолепно! Кто этот господин? — спросил художник.
— Ваш лечащий врач, — ответил хозяин.
Художник рисует обнаженную натурщицу. Заканчивает рисунок и говорит ей:
— Пойдем кофе попьем.
Натурщица надевает халатик, они идут на кухню, ставят кофе, сели и разговорились по душам, и тут слышат в замке ключ поворачивается.
— Ой, — говорит художник, — Это жена вернулась… Быстро раздевайся!!!
Дама заказывает художнику портрет и спрашивает:
— Вы сможете точно передать цвет моего лица?
— Думаю, что смогу, — отвечает художник. — Ведь я покупаю краски в том же магазине, что и вы.
Человек, посетивший мастерскую художника, обратился к нему с просьбой:
- Не можете ли вы мне что-нибудь предложить — недорого и в масле?
- Банку сардин?