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С Днем художника! Прикольные анекдоты о мастерах кисти, которые не оставят места грусти

Автор
Татьяна Кармазина
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С Днем художника! Прикольные анекдоты о мастерах кисти, которые не оставят места грусти Новость обновлена 10 октября 2021, 12:10

День художника в Украине отмечается во второе воскресенье октября

В это воскресенье украинские художники празднуют свой профессиональный день. В 2021 году праздник живописцев выпадает на 10 октября. "Телеграф" поздравляет всех представителей изобразительного искусства с Днем художника Украины и дарит подборку веселых анекдотов о них.

Художник-абстракционист рассказывает приятелю:

— Я попал в трудное положение. Клиент, который заказал мне свой портрет, сейчас хочет, чтобы я изменил цвет его глаз.

— Ну, измени, что тебе стоит? — удивляется друг.

— Я не помню, в каком месте нарисовал глаза!

Художник спросил у хозяина галереи, хотел ли кто-нибудь купить его картины.

— О, да! Один господин интересовался, поднимутся ли картины в цене после вашей смерти. Я сказал, что обязательно, и тогда он купил сразу 15 картин.

— Великолепно! Кто этот господин? — спросил художник.

— Ваш лечащий врач, — ответил хозяин.

Художник рисует обнаженную натурщицу. Заканчивает рисунок и говорит ей:

— Пойдем кофе попьем.

Натурщица надевает халатик, они идут на кухню, ставят кофе, сели и разговорились по душам, и тут слышат в замке ключ поворачивается.

— Ой, — говорит художник, — Это жена вернулась… Быстро раздевайся!!!

Дама заказывает художнику портрет и спрашивает:

— Вы сможете точно передать цвет моего лица?

— Думаю, что смогу, — отвечает художник. — Ведь я покупаю краски в том же магазине, что и вы.

Человек, посетивший мастерскую художника, обратился к нему с просьбой:

- Не можете ли вы мне что-нибудь предложить — недорого и в масле?

- Банку сардин?

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#Шутки #Юмор #Анекдоты