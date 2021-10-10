С Днем художника! Прикольные анекдоты о мастерах кисти, которые не оставят места грусти

Художник-абстракционист рассказывает приятелю:

— Я попал в трудное положение. Клиент, который заказал мне свой портрет, сейчас хочет, чтобы я изменил цвет его глаз.

— Ну, измени, что тебе стоит? — удивляется друг.

— Я не помню, в каком месте нарисовал глаза!