С Днем босса! Уморительные шутки о руководителях, которые подарят отличное настроение
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В субботу, 16 октября, менеджеры всех уровней и различных сфер деятельности празднуют свой День босса. "Телеграф" поздравляет управленцев с их праздником и дарит хорошее настроение с помощью свежей порции прикольных анекдотов о шефах нашего времени.
Босс открыл утром ключом офис. Видит, что за одним из рабочих столов уже сидит человек. Босс:
- Конец месяца, решил поднажать, работал всю ночь?
- Нет. После вчерашнего корпоратива меня забыли в туалете и заперли.
Пятнадцать лет я с сослуживцами говорил, что начальники тупые дебилы, и вот, наконец, я сам стал начальником. И теперь меня не покидает мысль, каким образом мои прежние боссы управляли этим стадом баранов и никого не убили.
Подходит секретарша к боссу:
- Наша фирма не обеднеет, если купит мне новый обогреватель?
- Конечно, нет.
- Тогда оплатите, пожалуйста, этот счет.
- $1000? Что это?
- Норковая шуба — это лучший обогреватель.
- Как Вы добились в своем отделе такой высокой производительности труда? - спрашивает босс менеджера среднего звена.
- Каждый день приношу в офис газету "Работа сегодня" и читаю всем вслух о вакансиях курьеров и грузчиков.
Босс садится в машину.
- О, у меня новый водитель. Как зовут?
- Вася.
-Что ты тут фамильярничаешь….фамилия как?
- Любимый.
- М-да….поехали, Вася.