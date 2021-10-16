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С Днем босса! Уморительные шутки о руководителях, которые подарят отличное настроение

Автор
Татьяна Кармазина
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С Днем босса! Уморительные шутки о руководителях, которые подарят отличное настроение

Руководители во всем мире отмечают свой профессиональный праздник 16 октября

В субботу, 16 октября, менеджеры всех уровней и различных сфер деятельности празднуют свой День босса. "Телеграф" поздравляет управленцев с их праздником и дарит хорошее настроение с помощью свежей порции прикольных анекдотов о шефах нашего времени.

Босс открыл утром ключом офис. Видит, что за одним из рабочих столов уже сидит человек. Босс:

- Конец месяца, решил поднажать, работал всю ночь?

- Нет. После вчерашнего корпоратива меня забыли в туалете и заперли.

Пятнадцать лет я с сослуживцами говорил, что начальники тупые дебилы, и вот, наконец, я сам стал начальником. И теперь меня не покидает мысль, каким образом мои прежние боссы управляли этим стадом баранов и никого не убили.

Подходит секретарша к боссу:

- Наша фирма не обеднеет, если купит мне новый обогреватель?

- Конечно, нет.

- Тогда оплатите, пожалуйста, этот счет.

- $1000? Что это?

- Норковая шуба — это лучший обогреватель.

- Как Вы добились в своем отделе такой высокой производительности труда? - спрашивает босс менеджера среднего звена.

- Каждый день приношу в офис газету "Работа сегодня" и читаю всем вслух о вакансиях курьеров и грузчиков.

Босс садится в машину.

- О, у меня новый водитель. Как зовут?

- Вася.

-Что ты тут фамильярничаешь….фамилия как?

- Любимый.

- М-да….поехали, Вася.

Теги:
#Шутки #Юмор #Праздники #День Босса #День Шефа #Анекдоты