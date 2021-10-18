Начните эту неделю с позитива: забавные анекдоты для отличного настроения с самого утра

- Алло, Серега, привет! Ты правда сегодня переспал с Юлькой в сауне?

- Света, это кто тебе сказал?!

- Да Наташка сейчас звонила. Она встретила на улице Ленку, та шла из кафе, где виделась с Дашкой и Ольгой. А они были в гостях у твоей Юльки. Но ты ничего плохого не подумай на Юльку — она сразу сказала им молчать!