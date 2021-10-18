Начните эту неделю с позитива: забавные анекдоты для отличного настроения с самого утра
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Прочел совет: "Если хочешь побыстрее уснуть, думай о работе". Не пригодился — дома думать о работе не получается, а на службе коллеги будят!
- Двойра, наша тетя Рахиль умерла, вот письмо из Америки.
- Ах, какое несчастье, какое несчастье!
- Погоди. Она завещала нам пять тысяч долларов…
- Ах, дай ей, Боже, здоровья!
- Сколько раз я тебе говорила: "Хватит быть таким дотошным!" — а ты все равно продолжаешь.
- Восемь.
- Алло, Серега, привет! Ты правда сегодня переспал с Юлькой в сауне?
- Света, это кто тебе сказал?!
- Да Наташка сейчас звонила. Она встретила на улице Ленку, та шла из кафе, где виделась с Дашкой и Ольгой. А они были в гостях у твоей Юльки. Но ты ничего плохого не подумай на Юльку — она сразу сказала им молчать!
- "Шоу маст гоу он" — крикнула уборщица Зинаида Петровна и подожгла мэрию.