С Днем повара! Уморительные анекдоты и мемы к празднику, которые поймут не только кулинары
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В эту среду, 20 октября, отмечается Международный день повара. Никто не станет спорить, что это самый вкусный праздник, который появился в календаре в XXI веке благодаря инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Добавим, что число ее членов превышает 8 миллионов человек. Поздравьте кулинаров в этот день, а тем временем "Телеграф" сделал подборку смешных анекдотов и картинок ко Дню повара, которая рассмешит всех!
— Официант, скажите а повар вообще пробует то, что готовит?
— Повар должен готовить, а не есть всякую гадость и потом валяться по больницам.
Повар так усердно резал мясо, что не заметил, как начал отдавать себя работе.
Граф вызывает повара: — Любезный, завтра приезжает моя тёща.
- Понимаю, сэр.
- Вот список её любимых блюд.
- Да, сэр.
- Если вы приготовите хотя бы одно из них, будете немедленно уволены…
Дочь учится на повара. Мать:
- А вам разрешают есть то, что вы приготовили?
Дочь (сквозь слезы):
- Нас заставляют…
- Так, Сидоров. Объясни педсовету, почему ты украл скелет из кабинета биологии и бросил его в кастрюлю в столовой?
- Я хотел, чтобы суп наваристей был!
- Суп-то вкусный получился, я не спорю, но у нас же повара теперь седые!