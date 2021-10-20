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С Днем повара! Уморительные анекдоты и мемы к празднику, которые поймут не только кулинары

Автор
Татьяна Кармазина
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С Днем повара! Уморительные анекдоты и мемы к празднику, которые поймут не только кулинары Новость обновлена 20 октября 2021, 12:53

Смешные шутки и картинки ко Дню повара

В эту среду, 20 октября, отмечается Международный день повара. Никто не станет спорить, что это самый вкусный праздник, который появился в календаре в XXI веке благодаря инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Добавим, что число ее членов превышает 8 миллионов человек. Поздравьте кулинаров в этот день, а тем временем "Телеграф" сделал подборку смешных анекдотов и картинок ко Дню повара, которая рассмешит всех!

— Официант, скажите а повар вообще пробует то, что готовит?

— Повар должен готовить, а не есть всякую гадость и потом валяться по больницам.

Повар так усердно резал мясо, что не заметил, как начал отдавать себя работе.

Граф вызывает повара: — Любезный, завтра приезжает моя тёща.

- Понимаю, сэр.

- Вот список её любимых блюд.

- Да, сэр.

- Если вы приготовите хотя бы одно из них, будете немедленно уволены…

Дочь учится на повара. Мать:

- А вам разрешают есть то, что вы приготовили?

Дочь (сквозь слезы):

- Нас заставляют…

- Так, Сидоров. Объясни педсовету, почему ты украл скелет из кабинета биологии и бросил его в кастрюлю в столовой?

- Я хотел, чтобы суп наваристей был!

- Суп-то вкусный получился, я не спорю, но у нас же повара теперь седые!

Теги:
#Шутки #Приколы #Анекдоты #День повара