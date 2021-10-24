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С Днем тёщи! Самые лучшие анекдоты к празднику о второй маме

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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С Днем тёщи! Самые лучшие анекдоты к празднику о второй маме

Уморительные шутки к Международному дню тёщи для вашего хорошего настроения на целый день

Тесть, лежа на операционном столе, перед операцией, которую проводит его зять-хирург:

— Сынок, не забывай, если со мной что-нибудь случится — твоя теща непременно захочет переехать к тебе.

Приехала тёща в гости.

Маленький мальчик:

— Ура! Бабуля приехала, теперь папа фокус покажет!

— Внучек, а какой фокус?

— Папа сказал, что если ты ещё раз появишься, то он на стену залезет!

— Чтобы побудить свою дочку заниматься музыкой, я подарил ей скрипку. Увы, это ни к чему ни привело.

— То же самое было у меня с тещей, когда я подарил ей чемодан.

Чтобы сэкономить на бензине, Александр отвозил тёщу на дачу в субботу, а забирал в ноябре.

Зять спрашивает у тёщи:

— Мама, а вы умеете играть в шахматы?

— Эх, если б умела, то не отдала бы королеву за коня!

Теги:
#Шутки #Юмор #Тещин день #Анекдоты