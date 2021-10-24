С Днем тёщи! Самые лучшие анекдоты к празднику о второй маме
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Тесть, лежа на операционном столе, перед операцией, которую проводит его зять-хирург:
— Сынок, не забывай, если со мной что-нибудь случится — твоя теща непременно захочет переехать к тебе.
Приехала тёща в гости.
Маленький мальчик:
— Ура! Бабуля приехала, теперь папа фокус покажет!
— Внучек, а какой фокус?
— Папа сказал, что если ты ещё раз появишься, то он на стену залезет!
— Чтобы побудить свою дочку заниматься музыкой, я подарил ей скрипку. Увы, это ни к чему ни привело.
— То же самое было у меня с тещей, когда я подарил ей чемодан.
Чтобы сэкономить на бензине, Александр отвозил тёщу на дачу в субботу, а забирал в ноябре.
Зять спрашивает у тёщи:
— Мама, а вы умеете играть в шахматы?
— Эх, если б умела, то не отдала бы королеву за коня!