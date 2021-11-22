Один мой знакомый сын…: Прикольные анекдоты к Международному дню сыновей
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Сын, решив, что его отец уже совсем старый и является обузой для него, сдал его в дом престарелых. Его пятилетний сын спрашивает:
– Ты записал адрес, куда ты отвёз дедушку?
– Ты хочешь его навещать?
– Я хочу знать, куда мне нужно будет отвезти тебя, когда ты станешь стареньким…
Муж выкладывает из домашнего бара все спиртные напитки и аккуратненько складывает все в спортивную сумку.
Жена его спрашивает:
— Коля, зачем нам столько? Мы ведь только на два дня на дачу едем!
Муж:
— Это не мы, Люся, на два дня на дачу едем… Это наш сын дома на два дня остается!
Поздно вечером родители собираются в кино. Дома остается пятилетний сын. Перед уходом папа инструктирует:
— Дверь никому не открывай и вообще не подходи к ней! У нас с мамой ключи есть! Понял?
— Ага!
Уходят, но мать продолжает волноваться. Отец говорит:
— Сейчас я пойду проверю.
Подходит к двери своей квартиры, стучится. За дверью:
— Кто там?
— Облгаз, откройте!
— Пошел на х**, мы дровами топим!
- Моня, шо ты так расстроен?
- Купил таки своему сыну новые ботинки и сказал ему ступать через две ступеньки, шоб подольше сохранить обувь.
- Ну и шо случилось?
- Это придурок вместо двух ступенек переступил сразу три и порвал свои штаны!
Сын пристает к отцу:
- Папа! Папа! Пойдем завтра снова на охоту!
- Нет! Завтра пойдем с тобой к окулисту, — сердито ответил отец, выколупывая дробь у себя из задницы.