Один мой знакомый сын…: Прикольные анекдоты к Международному дню сыновей

Сын, решив, что его отец уже совсем старый и является обузой для него, сдал его в дом престарелых. Его пятилетний сын спрашивает:

– Ты записал адрес, куда ты отвёз дедушку?

– Ты хочешь его навещать?

– Я хочу знать, куда мне нужно будет отвезти тебя, когда ты станешь стареньким…