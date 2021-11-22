Укр

Один мой знакомый сын…: Прикольные анекдоты к Международному дню сыновей

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
494
Один мой знакомый сын…: Прикольные анекдоты к Международному дню сыновей

Прикольные шутки про сыновей к семейному празднику для отличного настроения

Сын, решив, что его отец уже совсем старый и является обузой для него, сдал его в дом престарелых. Его пятилетний сын спрашивает:

– Ты записал адрес, куда ты отвёз дедушку?

– Ты хочешь его навещать?

– Я хочу знать, куда мне нужно будет отвезти тебя, когда ты станешь стареньким…

Муж выкладывает из домашнего бара все спиртные напитки и аккуратненько складывает все в спортивную сумку.

Жена его спрашивает:

— Коля, зачем нам столько? Мы ведь только на два дня на дачу едем!

Муж:

— Это не мы, Люся, на два дня на дачу едем… Это наш сын дома на два дня остается!

Поздно вечером родители собираются в кино. Дома остается пятилетний сын. Перед уходом папа инструктирует:

— Дверь никому не открывай и вообще не подходи к ней! У нас с мамой ключи есть! Понял?

— Ага!

Уходят, но мать продолжает волноваться. Отец говорит:

— Сейчас я пойду проверю.

Подходит к двери своей квартиры, стучится. За дверью:

— Кто там?

— Облгаз, откройте!

— Пошел на х**, мы дровами топим!

- Моня, шо ты так расстроен?

- Купил таки своему сыну новые ботинки и сказал ему ступать через две ступеньки, шоб подольше сохранить обувь.

- Ну и шо случилось?

- Это придурок вместо двух ступенек переступил сразу три и порвал свои штаны!

Сын пристает к отцу:

- Папа! Папа! Пойдем завтра снова на охоту!

- Нет! Завтра пойдем с тобой к окулисту, — сердито ответил отец, выколупывая дробь у себя из задницы.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты #День сыновей #День сына