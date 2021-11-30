Все что нас не убивает - мутирует и пробует еще раз: юморные шутки на день
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Свежая порция шуток специально для наших читателей
Поднимите себе и своим близким настроение в этот последний в 2021 году осенний день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.
"Смысл жизни — есть" — сказал профессор. Затем, улёгшись на кровать, многозначительно добавил:"… и спать!"
Бежим с сыном домой из садика, а впереди много собак. Сын спросил:
- "Мам, а тебе страшно?"
Говорю:
- "Нет! Я же с мужчиной."
Сын важно:
- "И мужчине не страшно, он с мамой"
— Холодно так! Я бы щас дома забралась под плед, в шерстяных носочках, на кресло с горячим кофе.
— Спаришься…
— Ну и спарилась бы с кем-нибудь.
На олимпиаде у младших было задание "Напишите сочинение от лица лошади", и один написал типа "Иииииииго-го… Фррр-фррр… тыг-дык-тыгдыдык…" — и так целый лист. Чёртов гений.
Самый лучший натюрморт, который я видел в своей жизни — это вид на открытый предновогодний холодильник.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о холостяках, вам сюда.
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