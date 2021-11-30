Укр

Все что нас не убивает - мутирует и пробует еще раз: юморные шутки на день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Все что нас не убивает - мутирует и пробует еще раз: юморные шутки на день Новость обновлена 30 ноября 2021, 12:52

Свежая порция шуток специально для наших читателей

Поднимите себе и своим близким настроение в этот последний в 2021 году осенний день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

"Смысл жизни — есть" — сказал профессор. Затем, улёгшись на кровать, многозначительно добавил:"… и спать!"

Бежим с сыном домой из садика, а впереди много собак. Сын спросил:

- "Мам, а тебе страшно?"

Говорю:

- "Нет! Я же с мужчиной."

Сын важно:

- "И мужчине не страшно, он с мамой"

— Холодно так! Я бы щас дома забралась под плед, в шерстяных носочках, на кресло с горячим кофе.

— Спаришься…

— Ну и спарилась бы с кем-нибудь.

На олимпиаде у младших было задание "Напишите сочинение от лица лошади", и один написал типа "Иииииииго-го… Фррр-фррр… тыг-дык-тыгдыдык…" — и так целый лист. Чёртов гений.

Самый лучший натюрморт, который я видел в своей жизни — это вид на открытый предновогодний холодильник.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о холостяках, вам сюда.

Теги:
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