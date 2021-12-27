С кем Новый год проведешь, от того и дети в сентябре: новая порция шуток

Чтобы вы не грустили в это морозный зимний вечер, "Телеграф" подготовил новую порцию веселых шуток, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.

На новогодних корпоративах я всегда бесплатно фотографирую всех своих коллег… А вот удаляю их фотографии уже за деньги.

Сначала люди говорят: "Как встретишь Новый год — так его и проведешь", а потом удивляются, почему они не спят и едят по ночам…

Скоро к идиотским вопросам "Как дела?", "Что делаешь?", "Как настроение?" добавится еще один: "Где Новый год будешь праздновать?"

К Новому году готова… Стол наряжен, елка накрыта, дети упакованы, подарки одеты, платье накрашено, глаза поглажены, мужа выгуляла, собаку поздравила… Кажется, ничего не забыла.

Если в Новогоднюю ночь перевести мне на карту 5000 грн, то весь год вам будет сопутствовать удача. Не игнорируйте это сообщение, оно реально работает!

Еще больше смешных анекдотов про Новый год в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о неугомонном Вовочке, вам сюда.