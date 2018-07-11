Начните свое утро с чего-нибудь хорошего, например, с наших анекдотов!

Начните свое утро с чего-нибудь хорошего, например, с наших анекдотов! - Что вы везете? Оружие, наркотики есть? - Сейчас я посмотрю, меня просто мама собирала.