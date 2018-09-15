Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4488039-pust-u-vas-den-proydet-veselo-utrennie-anekdotyi-15-sentyabrya.html
Пусть у вас день пройдет весело: утренние анекдоты 15 сентября
Смотрите фото (5)
05:55 Сегодня Телеграф
Подборка курьезных анекдотов.
Я, конечно, понимаю, что за все надо платить.
Но чувствую: переплачиваю.
Любая женщина хочет новое платье.
Но еще больше она хочет влезть в старое.
Дети Военкомов
рождаются 27 летними…
- Знаешь, что самое обидное, когда вареники варишь?
- Что они развариваются?
- Нет
- А что?
- Когда вода вскипела. Открываешь холодильник,
а вареников нет…
Посмейтесь от души: вечерние анекдоты 14 сентября
- Папа, а меня принес аист?
- Нет, тебя ворона накаркала.
Телеграф