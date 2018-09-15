День Независимости Украины

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Пусть у вас день пройдет весело: утренние анекдоты 15 сентября

Смотрите фото (5)
Анекдоты 15 сентября
05:55 Сегодня Телеграф

Подборка курьезных анекдотов.

Я, конечно, понимаю, что за все надо платить. 
Но чувствую: переплачиваю.

Любая женщина хочет новое платье.
Но еще больше она хочет влезть в старое.

Дети Военкомов
рождаются 27 летними…

- Знаешь, что самое обидное, когда вареники варишь?
- Что они развариваются?
- Нет
- А что?
- Когда вода вскипела. Открываешь холодильник,
а вареников нет…

Посмейтесь от души: вечерние анекдоты 14 сентября

- Папа, а меня принес аист?
- Нет, тебя ворона накаркала.

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Все по теме:

15 сентября, Анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Юмор.
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