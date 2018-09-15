Пусть у вас день пройдет весело: утренние анекдоты 15 сентября

Я, конечно, понимаю, что за все надо платить.

Но чувствую: переплачиваю.

Любая женщина хочет новое платье.

Но еще больше она хочет влезть в старое.

Дети Военкомов

рождаются 27 летними…

- Знаешь, что самое обидное, когда вареники варишь?

- Что они развариваются?

- Нет

- А что?

- Когда вода вскипела. Открываешь холодильник,

а вареников нет…

- Папа, а меня принес аист?

- Нет, тебя ворона накаркала.