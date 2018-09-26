Начни утро с позитива: улетные анекдоты 26 сентября

Настоящий мужик лайки на ветер не бросает.

Мешки для мусора придуманы для того, чтобы бабы с пустыми ведрами по дворам не ходили!

Дождь – это такая штука, при которой растут грибы и исчезают такси.

Если ты летаешь от счастья, проверь, может, тебя просто надули…

- А почему ты взял фамилию жены?

- Домен был свободен.