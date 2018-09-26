Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4528937-nachni-utro-s-pozitiva-uletnyie-anekdotyi-26-sentyabrya.html
Начни утро с позитива: улетные анекдоты 26 сентября
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06:25 Сегодня Телеграф
Если ты встал не с той ноги, то утренние анекдоты все исправят, и мир заиграет яркими красками!
Настоящий мужик лайки на ветер не бросает.
Мешки для мусора придуманы для того, чтобы бабы с пустыми ведрами по дворам не ходили!
Дождь – это такая штука, при которой растут грибы и исчезают такси.
Если ты летаешь от счастья, проверь, может, тебя просто надули…
Забавные белки, которые играют с тележкой арахиса
- А почему ты взял фамилию жены?
- Домен был свободен.
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