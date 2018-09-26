День Независимости Украины

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Начни утро с позитива: улетные анекдоты 26 сентября

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06:25 Сегодня Телеграф

Если ты встал не с той ноги, то утренние анекдоты все исправят, и мир заиграет яркими красками!

Настоящий мужик лайки на ветер не бросает.

Мешки для мусора придуманы для того, чтобы бабы с пустыми ведрами по дворам не ходили!

Дождь – это такая штука, при которой растут грибы и исчезают такси.

Если ты летаешь от счастья, проверь, может, тебя просто надули… 

Забавные белки, которые играют с тележкой арахиса

- А почему ты взял фамилию жены?
- Домен был свободен.

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Все по теме:

26 сентября, Настроение, Позитив, Прикол, Смех, Юмор.
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