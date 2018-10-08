Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4570857-otlichnoe-nastroenie-veselyie-vechernie-anekdotyi-8-oktyabrya.html
Отличное настроение: веселые вечерние анекдоты 8 октября
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16:58 Сегодня Телеграф
Смешные анекдоты, которые скрасят ваш осенний день в яркие краски.
Ну мы же взрослые люди,
давай просто удалим друг друга из друзей.
- Сынок, если ты не будешь есть кашу,
я позову Бабу-Ягу!
- Ты думаешь, она станет есть твою кашу?
Все претензии в мой адрес запишите на листочек!
Сделайте самолетик. И летите на хрен!
Если женщине что-то показалось —
прощайте логика, интуиция и здравый смысл…
Оказывается, о моей работе еще
Чуковский писал: "И такая дребедень
целый день - то тюлень позвонит, то олень.
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