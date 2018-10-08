День Независимости Украины

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Понедельник, 08.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
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Отличное настроение: веселые вечерние анекдоты 8 октября

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16:58 Сегодня Телеграф

Смешные анекдоты, которые скрасят ваш осенний день в яркие краски.

Ну мы же взрослые люди,
давай просто удалим друг друга из друзей.

- Сынок, если ты не будешь есть кашу,
я позову Бабу-Ягу!
- Ты думаешь, она станет есть твою кашу? 

Все претензии в мой адрес запишите на листочек!
Сделайте самолетик. И летите на хрен!

Если женщине что-то показалось —
прощайте логика, интуиция и здравый смысл…

Оказывается, о моей работе еще
Чуковский писал: "И такая дребедень
целый день - то тюлень позвонит, то олень.

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Все по теме:

8 октября, Курьез, Настроение, Позитив, Прикол, Смех, Юмор.
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