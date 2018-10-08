Отличное настроение: веселые вечерние анекдоты 8 октября

Ну мы же взрослые люди,

давай просто удалим друг друга из друзей.

- Сынок, если ты не будешь есть кашу,

я позову Бабу-Ягу!

- Ты думаешь, она станет есть твою кашу?

Все претензии в мой адрес запишите на листочек!

Сделайте самолетик. И летите на хрен!

Если женщине что-то показалось —

прощайте логика, интуиция и здравый смысл…

Оказывается, о моей работе еще

Чуковский писал: "И такая дребедень

целый день - то тюлень позвонит, то олень.