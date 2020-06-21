Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Центре занятости рассказали об уровне зарплат украинцев
В Центре занятости рассказали об уровне зарплат украинцев
Экс-президента Армении Роберта Кочаряна выпустили под залог
Экс-президента Армении Роберта Кочаряна выпустили под залог
Пятов о чемпионстве в УПЛ: "Целый год к этому шли"
Пятов о чемпионстве в УПЛ: "Целый год к этому шли"
День отца 2020: красивые поздравления для родного человека
День отца 2020: красивые поздравления для родного человека

Улыбнись миру: позитивные утренние анекдоты 21 июня

Улыбнись миру: позитивные утренние анекдоты 21 июня
Обновлено 04:48 Сегодня Телеграф
Подборка забавных анекдотов, в которых: про интернет, детей и гангстеров.
  • 1

    Этот ваш умный дом полная фигня.

    Включаю робот-пылесос, а он подкатывает к смарт-холодильнику и они целый день обсуждают какой же их хозяин прожора и засранец.

  • 2

    Сейчас в супермаркете мужчина посмотрел на меня, потом повернулся к своей жене и сказал: "О, нам еще свинина нужна, я вспомнил!". Всегда рада помочь!

  • 3

    Студенты в аудитории перед экзаменом.

    - Слушай, как зовут нашего преподавателя?

    - Его не зовут, он сам приходит.

    Гангстеры грабят банк. Один из них оставлен на посту у входа. Когда группа, нагруженная мешками, выходит из банка, главарь спрашивает у стоявшего на стреме:

    - Все в порядке?

    - Не совсем: полиция, как обычно, прохлопала, и воры угнали нашу машину.

  • 4

    - Смотри, на этой фотографии моя новая подруга!

    - Да ей лет 25 всего! А тебе - 70! Что она в тебе нашла?! Любовь точно слепа...

    - Да нет, ее Лена зовут!

Только позитив и отличное настроение: вечерние анекдоты 20 июня

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Белок: сколько съесть, чтобы похудеть
02 Не девочка, а женщина: звезда "Папиных дочек" изменилась до неузнаваемости (Фото)
03 Дженнифер Лопес готовит новый хит: 50-летняя звезда поделилась ярким образом (Фото)
04 В Ровно обнаружили древние артефакты (Видео)
05 Яблоку негде упасть: как соблюдают карантин на пляжах в Запорожской области (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Буковине еще 56 зараженных коронавирусом
На Буковине еще 56 зараженных коронавирусом
Грета Тунберг сравнила изменение климата с COVID-19
Грета Тунберг сравнила изменение климата с COVID-19
В Азербайджане продлевают карантин
В Азербайджане продлевают карантин
ТОП 9 идей использования остатков, которые пригодятся любой экономной хозяйке
ТОП 9 идей использования остатков, которые пригодятся любой экономной хозяйке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь