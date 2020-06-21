Улыбнись миру: позитивные утренние анекдоты 21 июня

Включаю робот-пылесос, а он подкатывает к смарт-холодильнику и они целый день обсуждают какой же их хозяин прожора и засранец.

Этот ваш умный дом полная фигня.

Сейчас в супермаркете мужчина посмотрел на меня, потом повернулся к своей жене и сказал: "О, нам еще свинина нужна, я вспомнил!". Всегда рада помочь!

3

Студенты в аудитории перед экзаменом.

- Слушай, как зовут нашего преподавателя?

- Его не зовут, он сам приходит.

Гангстеры грабят банк. Один из них оставлен на посту у входа. Когда группа, нагруженная мешками, выходит из банка, главарь спрашивает у стоявшего на стреме:

- Все в порядке?

- Не совсем: полиция, как обычно, прохлопала, и воры угнали нашу машину.