У кого День ангела 23 июня: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 23 июня, в 2023 году отмечается День государственной службы Украины, Международный день вдов, Международный день женщин в инженерии, День государственной службы ООН, Международный Олимпийский день, День без обид, Розовый день в США. Кроме того, носители 11 имен в этот день празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 23 июня

Александр, — греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает". 23 июня церковью чтится воин Александр Кродамнский и священномученик Александр Андреев.

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать". 23 июня почитается епископ Вифинский Алексий.

Василий, — это имя древнегреческого происхождения, которое изначально звучало как "Басилиос" и переводится как "царь", "царский", "царственный". 23 июня чтится епископ Василий Рязанский.

Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". Интересно, что покровителями и Янов, и Иванов выступают святые Иоанны. 23 июня почитается митрополит Тобольский и всея Сибири Иоанн Максимович.

Макар, — с греческого это имя переводится как "блаженный" или "счастливый". 23 июня церковью чтится преподобный Макарий Глухарев Алтайский.

Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов".

Павел, — это имя переводится с латинского как "небольшой". 23 июня почитается митрополит Тобольский Павел.

Семен, — это одна из форм еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом". 23 июня чтится митрополит и святитель Симеон Смоленский (Молюков).

Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога". 23 июня почитается епископ Тимофей Прусский.

Женские именины 23 июня

Антонина, — это греческое имя, которое по одной версии значит "готовая к бою", а по другой переводится как "цветок". 23 июня церковью почитается дева мученица Антонина Кродамнская.

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