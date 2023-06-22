У кого День ангела 23 червня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 23 червня, у 2023 році відзначають День державної служби України, Міжнародний день вдів, Міжнародний день жінок в інженерії, День державної служби ООН, Міжнародний Олімпійський день, День без образ, Рожевий день у США. Окрім того, носії 11 імен цього дня святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 23 червня

Олександр, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає". 23 червня церквою вшановується воїн Олександр Кродамнський та священномученик Олександр Андрєєв.

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати". 23 червня вшановується єпископ Віфінський Алексій.

Василь — це ім’я давньогрецького походження, яке спочатку звучало як "Басиліос" і перекладається як "цар", "царський". 23 червня вшановується єпископ Василь Рязанський.

Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". Цікаво, що покровителями і Іванів, і Янів виступають святі Іоанни. 23 червня вшановується митрополит Тобольський і всієї Сибіру Іоанн Максимович.

Макар, — з грецької це ім’я перекладається як "блаженний" або "щасливий". 23 червня церквою вшановується преподобний Макарій Глухарєв Алтайський.

Миколай, — це давньогрецьке ім’я, яке буквально означає "переможець народів".

Павло, — це ім’я перекладається з латинської як "невеликий". 23 червня вшановується митрополит Тобольський Павло.

Семен, — це одна з форм єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом". 23 червня вшановується митрополит і святитель Симеон Смоленський (Молюков).

Тимофій, — грецьке ім’я, яке означає "той, що шанує Бога". 23 червня вшановується єпископ Тимофій Прусський.

Жіночі іменини 23 червня

Антоніна, — це грецьке ім’я, яке за однією версією означає "та, що готова до бою", а за іншою перекладається як "квітка". 23 червня церквою вшановується діва мучениця Антоніна Кродамнська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про один цікавий трюк кулінарів, — ви здивуєтеся, дізнавшись, навіщо можна варити сірники.