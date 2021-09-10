П'ятниця-розпусниця: ранкові анекдоти, які змусять вас сміятися до сліз
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- Як ти думаєш, милий, яку мені вибрати маску для цього балу-маскараду, щоб мене ніхто не впізнав?
- Навіщо тобі маска? Якщо ти не будеш фарбуватися і приклеювати вії, тебе і так ніхто не впізнає.
Я відчайдушно заздрю по-білому тим, хто може їсти, що завгодно і не товстіти. Як тільки біля мого будинку відкрили грузинську пекарню, я погладшала на 3 кг від самого цього факту. Ще 2 додалися, коли я стала туди заходити.
Виписали маму з дитиною з пологового будинку. Вона йде, дивиться, а в метриці вага не проставлена. Дивиться, а поруч мʼясна лавка, думає: напевно, там є ваги, попрошу зважити.
Заходить, просить мʼясника зважити дитину, він бере його, забирає в сусіднє приміщення, через пʼять хвилин виходить і каже: "Півтора кілограма без кісток".
- Ти навіщо пʼєш так багато води?!
- Я зʼїв яблуко.
- Ну і що?!
- А помити його я забув!
- Отже, ви вирішили одружитися з моєю дочкою?
- Так!
- А ви зможете утримувати сімʼю?
- Ну, думаю зможу!
- Ви добре подумайте, адже нас вісім чоловік!