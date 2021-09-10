П'ятниця-розпусниця: ранкові анекдоти, які змусять вас сміятися до сліз

- Як ти думаєш, милий, яку мені вибрати маску для цього балу-маскараду, щоб мене ніхто не впізнав?

- Навіщо тобі маска? Якщо ти не будеш фарбуватися і приклеювати вії, тебе і так ніхто не впізнає.