П'ятниця-розпусниця: ранкові анекдоти, які змусять вас сміятися до сліз

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
П'ятниця-розпусниця: ранкові анекдоти, які змусять вас сміятися до сліз Новина оновлена 09 вересня 2021, 23:13

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- Як ти думаєш, милий, яку мені вибрати маску для цього балу-маскараду, щоб мене ніхто не впізнав?

- Навіщо тобі маска? Якщо ти не будеш фарбуватися і приклеювати вії, тебе і так ніхто не впізнає.

Анекдоти
Анекдоти

Я відчайдушно заздрю по-білому тим, хто може їсти, що завгодно і не товстіти. Як тільки біля мого будинку відкрили грузинську пекарню, я погладшала на 3 кг від самого цього факту. Ще 2 додалися, коли я стала туди заходити.

Анекдоти
Анекдоти

Виписали маму з дитиною з пологового будинку. Вона йде, дивиться, а в метриці вага не проставлена. Дивиться, а поруч мʼясна лавка, думає: напевно, там є ваги, попрошу зважити.

Заходить, просить мʼясника зважити дитину, він бере його, забирає в сусіднє приміщення, через пʼять хвилин виходить і каже: "Півтора кілограма без кісток".

Анекдоти
Анекдоти

- Ти навіщо пʼєш так багато води?!

- Я зʼїв яблуко.

- Ну і що?!

- А помити його я забув!

Анекдоти
Анекдоти

- Отже, ви вирішили одружитися з моєю дочкою?

- Так!

- А ви зможете утримувати сімʼю?

- Ну, думаю зможу!

- Ви добре подумайте, адже нас вісім чоловік!