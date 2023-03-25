У кого День ангела 25 березня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 25 березня, відзначається День Служби безпеки України, Година Землі, Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі, Міжнародний день ненароджених дітей, Міжнародний день вафлів, Міжнародний день прокрастинації, Відкриття Сварги. Окрім того, носії десяти імен святкують свої Дні ангела цього дня.

Чоловічі іменини 25 березня

Олександр, — ім’я грецького походження, яке вже багато століть має стійку популярність майже по всьому світу. Перекладається як "той, хто боронить".

Володимир, — слов’янське ім’я, що означає "той, що володіє світом".

Вольдемар (Вальдемар), — вважається, що це німецька версія імені Володимир. Воно означає "славний володар".

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить".

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Іван, — це ім’я виникло як форма давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом".

Костянтин, — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий".

Семен, — це одна з форм єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".

Сергій, — з латинської це ім’я перекладається як "високий" або "знатний".

Ян, — за однією версією, це лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"). Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Жіночі іменини 25 березня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2023 році в Україні відзначають День матері.