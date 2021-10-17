Головні події тижня: прощання з нардепом Поляковим, договір про відкрите небо з ЄС, блокування роботи ОБСЄ на Донбасі

Традиційний дайджест головних новин тижня, що минає.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні станом на ранок неділі, 17 жовтня, зафіксували 11 288 нових випадків коронавірусу. Попри невеликий спад захворюваності кількість госпіталізованих з COVID-19 за добу склало майже 5 тисяч осіб.

У Чернігові попрощалися з нардепом Антоном Поляковим

Похорон Антона Полякова

У понеділок, 11 жовтня, в залі Чернігівської філармонії пройшла церемонія прощання з померлим Антоном Поляковим.

Прощання не обійшлося без скандалу між вдовою померлого нардепа Галиною Полякової, з якою він виховував двох дочок, і його співмешканкою Ганною Скороход, з якою Поляков мав відношення.

Додамо, що під час обшуку тіла народного депутата Антона Полякова знайшли два катетери з невідомою рідиною бурого кольору. Поліція буде з’ясовувати, що це, бо одне з основних питань слідства — звідки в організм Полякова потрапив метадон.

Також стало відомо, про що говорив нардеп Поляков в день смерті.

Всі подробиці про смерть нардепа Антона Полякова і як просувається розслідування — читайте в матеріалі "Телеграфа".

Україна і ЄС підписали договір про "відкрите небо"

Літак

Україна підписала з Європейським союзом угоду про відкрите небо. Він дає українським авіакомпаніям можливість літати в будь-які країни ЄС і вимагає виконання європейських норм авіабезпеки. Також компанії з ЄС зможуть відкрити рейси в багато аеропорти України.

Марш до Дня захисників і захисниць України в центрі Києва

Марш патріотів в Києві

У Києві в четвер, 14 жовтня, пройшов Марш захисників України, який зібрав ветеранів війни в Донбасі, українських націоналістів та понад п’ять тисяч громадян. На марші були присутні представники ВО "Свобода", "Національного корпусу" і "Правого сектора" разом з їх лідерами.

Крім того, на марші побував наш кореспондент, який зробив ексклюзивні кадри.

Засідання РНБО

Олексій Данилов

На засіданні РНБО оголосили про прийняття плану оборони України, а також стратегії по біологічній та інформаційній безпеці. Крім цього ввели санкції проти 237 людей за організацію та участь у виборах до Держдуми РФ, а також заборонили працювати одній компанії.

Блокування місії ОБСЄ

ОБСЄ

Місія ОБСЄ припинила свою діяльність зі спостереження за ситуацією на непідконтрольних Україні територіях через протести, що виникли після затримання на лінії розмежування російського громадянина Андрія Косяка на ділянці біля КПВВ "Золоте".

Разом з тим в мережі з’явилися кадри його затримання.

Помер вокаліст гурту "Мертвий Півень" Місько Барбара

Місько Барбара

У віці 49 років помер український співак та актор Михайло "Місько" Барбара.

Російській співачці Пелагеї заборонили в’їзд в Україну

Пелагея

Російській співачці Пелагеї (повне ім’я Телегіна Пелагея Сергіївна) заборонили в’їзд в Україну. Цього літа артистка вже не перший раз незаконно відвідала анексувати Крим.

Нова пісня Адель

Адель готується до випуску свого нового альбому "30"

Адель опублікувала кліп на пісню Easy On Me, який за менш ніж 9 годин набрав 16 млн переглядів на відеохостингу. Він знятий в стилістиці чорно-білого кіно.