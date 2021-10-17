Главные события недели: прощание с нардепом Поляковым, договор об открытом небе с ЕС, блокирование работы ОБСЕ на Донбассе
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Традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 17 октября, зафиксировали 11 288 новых случаев коронавируса. Несмотря на небольшой спад заболеваемости количество госпитализированных с COVID-19 за сутки составило почти 5 тысяч человек.
В Чернигове попрощались с нардепом Антоном Поляковым
В понедельник, 11 октября, в зале Черниговской филармонии прошла церемония прощания с умершим Антоном Поляковым.
Прощание не обошлось без скандала между вдовой умершего нардепа Галиной Поляковой, с которой он воспитывал двух дочерей, и его сожительницей Анной Скороход, с которой Поляков имел отношения.
Добавим, что во время обыска тела народного депутата Антона Полякова нашли два катетера с неизвестной жидкостью бурого цвета. Полиция будет выяснять, что это, так как один из основных вопросов следствия — откуда в организм Полякова попал метадон.
Также стало известно, о чем говорил нардеп Поляков в день смерти.
Все подробности о смерти нардепа Антона Полякова и как продвигается расследование — читайте в материале "Телеграфа".
Украина и ЕС подписали договор об "открытом небе"
Украина подписала с Европейским союзом договор про открытое небо. Он дает украинским авиакомпаниям возможность летать в любые страны ЕС и требует выполнения европейских норм авиабезопасности. Также компании из ЕС смогут открыть рейсы во многие аэропорты Украины.
Марш ко Дню защитников и защитниц Украины в центре Киева
В Киеве в четверг, 14 октября, прошел Марш защитников Украины, который собрал ветеранов войны в Донбассе, украинских националистов и более пяти тысяч граждан. На марше присутствовали представители ВО "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" вместе с их лидерами.
Кроме того, на марше побывал наш корреспондент, который сделал эксклюзивные кадры.
Заседание СНБО
На заседании СНБО объявили о принятии плана обороны Украины, а также стратегии по биологической и информационной безопасности. Кроме этого ввели санкции против 237 людей за организацию и участие в выборах в Госдуму РФ, а также запретили работать одной компании.
Блокирование миссии ОБСЕ
Миссия ОБСЕ приостановила свою деятельность по наблюдению за ситуацией на неподконтрольных Украине территориях из-за протестов, возникших после задержания на линии разграничения российского гражданина Андрея Косяка на участке возле КПВВ "Золотое".
Вместе с тем в сети появились кадры его задержания.
Умер вокалист группы "Мертвий Півень" Мисько Барбара
В возрасте 49 лет умер украинский певец и актер Михаил "Мисько" Барбара.
Российской певице Пелагее запретили въезд в Украину
Российской певице Пелагее (полное имя Телегина Пелагея Сергеевна) запретили въезд в Украину. Этим летом артистка уже не первый раз незаконно посетила аннексированный Крым.
Новая песня Адель
Адель опубликовала клип на песню Easy On Me, который за менее чем 9 часов набрал 16 млн просмотров на видеохостинге. Он снят в стилистике черно-белого кино.
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