Главные события недели: прощание с нардепом Поляковым, договор об открытом небе с ЕС, блокирование работы ОБСЕ на Донбассе

Традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 17 октября, зафиксировали 11 288 новых случаев коронавируса. Несмотря на небольшой спад заболеваемости количество госпитализированных с COVID-19 за сутки составило почти 5 тысяч человек.

В Чернигове попрощались с нардепом Антоном Поляковым

Похороны Антона Полякова

В понедельник, 11 октября, в зале Черниговской филармонии прошла церемония прощания с умершим Антоном Поляковым.

Прощание не обошлось без скандала между вдовой умершего нардепа Галиной Поляковой, с которой он воспитывал двух дочерей, и его сожительницей Анной Скороход, с которой Поляков имел отношения.

Добавим, что во время обыска тела народного депутата Антона Полякова нашли два катетера с неизвестной жидкостью бурого цвета. Полиция будет выяснять, что это, так как один из основных вопросов следствия — откуда в организм Полякова попал метадон.

Также стало известно, о чем говорил нардеп Поляков в день смерти.

Все подробности о смерти нардепа Антона Полякова и как продвигается расследование — читайте в материале "Телеграфа".

Украина и ЕС подписали договор об "открытом небе"

Самолет

Украина подписала с Европейским союзом договор про открытое небо. Он дает украинским авиакомпаниям возможность летать в любые страны ЕС и требует выполнения европейских норм авиабезопасности. Также компании из ЕС смогут открыть рейсы во многие аэропорты Украины.

Марш ко Дню защитников и защитниц Украины в центре Киева

Марш патриотов в Киеве

В Киеве в четверг, 14 октября, прошел Марш защитников Украины, который собрал ветеранов войны в Донбассе, украинских националистов и более пяти тысяч граждан. На марше присутствовали представители ВО "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" вместе с их лидерами.

Кроме того, на марше побывал наш корреспондент, который сделал эксклюзивные кадры.

Заседание СНБО

Алексей Данилов

На заседании СНБО объявили о принятии плана обороны Украины, а также стратегии по биологической и информационной безопасности. Кроме этого ввели санкции против 237 людей за организацию и участие в выборах в Госдуму РФ, а также запретили работать одной компании.

Блокирование миссии ОБСЕ

ОБСЕ

Миссия ОБСЕ приостановила свою деятельность по наблюдению за ситуацией на неподконтрольных Украине территориях из-за протестов, возникших после задержания на линии разграничения российского гражданина Андрея Косяка на участке возле КПВВ "Золотое".

Вместе с тем в сети появились кадры его задержания.

Умер вокалист группы "Мертвий Півень" Мисько Барбара

Мисько Барбара

В возрасте 49 лет умер украинский певец и актер Михаил "Мисько" Барбара.

Российской певице Пелагее запретили въезд в Украину

Пелагея

Российской певице Пелагее (полное имя Телегина Пелагея Сергеевна) запретили въезд в Украину. Этим летом артистка уже не первый раз незаконно посетила аннексированный Крым.

Новая песня Адель

Адель готовится к выпуску своего нового альбома "30"

Адель опубликовала клип на песню Easy On Me, который за менее чем 9 часов набрал 16 млн просмотров на видеохостинге. Он снят в стилистике черно-белого кино.