Головні події тижня: хакери атакували Україну, Шевченка звільнили з "Дженоа"

Традиційний дайджест найважливіших подій тижня.

Коронавірус в Україні

В Україні знизилася кількість нових випадків COVID-19

В Україні на ранок неділі, 16 січня, зафіксували 6379 нових випадків коронавірусу. Динаміка COVID-19 кілька днів перевищувала показник у 10 тисяч хворих на добу, проте на вихідні пішла на спад.

Переговори у Женеві

Переговори у Женеві

Представники США та Росії зустрілися у швейцарській Женеві для обговорення так званих "гарантій безпеки". За їх результатом стало відомо, що США не прийматимуть вимоги щодо неприйняття України в НАТО, а також відмови від її подальшої підтримки.

Смерть Давида Сассолі та "похорон" Руслана Стефанчука

Руслан Стефанчук та Давид Сассолі

11 січня раптово помер президент Європарламенту Давида Сассолі. Він багато в чому підтримував українську державу та виступав за запровадження санкцій проти Кремля.

Цікаво, що навіть така подія змогла обернутися курйозною ситуацією. Журналісти оновленого телеканалу "Рада" ненароком "умертвили" спікера ВР Руслана Стефанчука через безглузде поєднання назви сюжету та фотографії політика.

Влада "стабілізує" вартість продуктів

У Камбіні пообіцяли держрегулювання вартості продуктів

Український уряд зробив ще один крок до державного регулювання цін на деякі товари. 12 січня Кабмін ухвалив рішення про внесення ще дев’яти продуктів до списку тих, ціни на які намагатимуться "заморозити". Серед них — цукор та гречка. "Телеграф" також писав, як на подібний крок влада відреагувала вітчизняні експерти.

США запустили до космосу український супутник

"Січ-2-30" вивели в космос

Ракета-носій Falcon 9 від SpaceX вивела на орбіту супутник "Січ-2-30". Це перший український космічний апарат, який вивели до космосу за десятиліття. Зробили його у Дніпрі на КБ "Південне". Попередній супутник із серії "Січ" пропрацював менш як 16 місяців і був запущений у 2011 році.

США опублікували законопроєкт щодо санкцій після вторгнення РФ в Україну

США готові запровадити санкції проти Путіна

На тлі накопичення військових сил РФ на кордоні з Україною Сенат США опублікував законопроєкт, яким у разі повномасштабного вторгнення в нашу країну вони вдарять по президенту Росії Володимиру Путіну та його близькому оточенню.

В Одесі сталася смертельна аварія

Вікторія Данченко загинула в автокатастрофі

Вдень у п’ятницю, 14 січня, на Київському шосе в Малиновському районі Одеси зіткнулися одразу кілька транспортних засобів, унаслідок чого загинула дівчина-водій одного з них.

Пізніше виявилося, що внаслідок інциденту загинула дружина українського футболіста Олега Данченка Вікторія.

Відомо, що у дівиці дівчину звали Вікторія Фролова, і на момент смерті їй було 27 років, як і її чоловікові Олегу.

Хакери зламали "Дію"

Хакери обрушилися на сайти уряду

Вночі невідомі хакери атакували українські урядові сайти. Їхнім об’єктом стали портал "Дія", Міносвіти, Держслужба з надзвичайних ситуацій, Міністерство закордонних справ та інші.

У держслужбі спецзв’язку та захисту інформації України стверджують — витоку даних цих громадян не було, як і зміни структури сайтів.

Шевченко втратив роботу у "Дженоа"

Шевченко покинув Дженоа

Українського фахівця Андрія Шевченка було звільнено з "Дженоа" після поразки в Кубку Італії від "Мілана" (3:1).

Шевченко приходив у команду як надію на нову еру, проте в 11 зіграних поєдинках, його "Дженоа" здобула лише одну перемогу, та й ту в кубковому протистоянні з "Салернітаною" (0:1).

Повернення Порошенка

Порошенко повертається

У понеділок, 17 січня, очікується прибуття підозрюваного у держзраді лідера партії "ЄС", п’ятого президента Петра Порошенка до України. Літак нардепа має приземлитися в аеропорту "Київ" ім. Сікорського (екс-"Жуляни") о 9:00 ранку.

Реакція на повернення колишнього глави держави серед українців виявилася неоднозначною.