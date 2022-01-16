Укр

Главные события недели: хакеры атаковали Украину, Шевченко уволили из "Дженоа"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
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Ключевые новости недели Новость обновлена 16 января 2022, 22:14
Ключевые новости недели

Традиционный дайджест наиболее важных событий недели.

Коронавирус в Украине

В Украине снизилось число новых случаев COVID-19
В Украине снизилось число новых случаев COVID-19

В Украине на утро воскресенья, 16 января, зафиксировали 6 379 новых случаев коронавируса. Динамика COVID-19 несколько дней превышала показатель в 10 тысяч больных за сутки, однако на выходные пошла на убыль.

Переговоры в Женеве

Переговоры в Женеве
Переговоры в Женеве

Представители США и России встретились в швейцарской Женеве для обсуждения так называемых "гарантий безопасности". По их итогу стало известно, что США не станут принимать требования по непринятию Украины в НАТО, а также отказа от ее дальнейшей поддержки.

Смерть Давида Сассоли и "похороны" Руслана Стефанчука

Руслан Стефанчук и Давид Сассоли
Руслан Стефанчук и Давид Сассоли

Принес вторник и печальных новостей. Одна из таких касалась внезапной кончины президента Европарламента Давида Сассоли. Он во многом поддерживал украинское государство и поддерживал введение санкций против Кремля.

Интересно, что даже такое событие сумело обернуться курьезной ситуацией. Журналисты обновленного телеканала "Рада" ненароком "умертвили" спикера ВР Руслана Стефанчука из-за нелепого сочетания названия сюжета и фотографии политика.

Власть "стабилизирует" стоимость продуктов

В Камбине пообещали госрегулирование стоимости продуктов
В Камбине пообещали госрегулирование стоимости продуктов

Украинское правительство сделало еще один шаг к государственному регулированию цен на некоторые товары. 12 января Кабмин принял решение о внесении еще девяти продуктов в список тех, цены на которые попытаются "заморозить". Среди них — сахар и гречка. "Телеграф" также писал, как на подобный шаг власти отреагировали отечественные эксперты.

США запустили в космос украинский спутник

"Сич-2-30" вывели в космос
"Сич-2-30" вывели в космос

Ракета-носитель Falcon 9 от SpaceX вывела на орбиту спутник "Сич-2-30". Это первый украинский космический аппарат, который вывели в космос за десятилетие. Произвели его в Днепре на КБ "Южное". Предыдущий спутник из серии "Сич" проработал меньше 16 месяцев и был запущен в 2011 году.

США опубликовали законопроект о санкциях после вторжения РФ в Украину

США готовы ввести санкции против Путина
США готовы ввести санкции против Путина

На фоне скопления военных сил РФ на границе с Украиной Сенат США опубликовал законопроект, которым в случае полномасштабного вторжения в нашу страну они ударят по президенту России Владимиру Путину и его близкому окружению.

В Одессе произошла смертельная авария

Виктория Данченко погибла в автокатастрофе
Виктория Данченко погибла в автокатастрофе

Днем в пятницу, 14 января, на Киевском шоссе в Малиновском районе Одессы столкнулись сразу несколько транспортных средств, вследствие чего погибла девушка-водитель одного из них.

Позже оказалось, что вследствие инцидента погибла жена украинского футболиста Олега Данченко Виктория.

Известно, что в девичестве девушку звали Виктория Фролова, и на момент смерти ей было 27 лет, как и ее мужу Олегу.

Хакеры взломали "Дию"

Хакеры обрушились на сайты правительства
Хакеры обрушились на сайты правительства

Ночью неизвестные хакеры атаковали украинские правительственные сайты. Их объектом стали портал "Дия", Минобразования, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Министерство иностранных дел и другие.

В госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины утверждают — утечки данных граждан не было, как и изменения содержания сайтов.

Шевченко потерял работу в "Дженоа"

Шевченко покинул Дженоа
Шевченко покинул Дженоа

Украинский специалист Андрей Шевченко был уволен из "Дженоа" после поражения в Кубке Италии от "Милана" (3:1).

Шевченко приходил в команду в качестве надежды на новую эру, однако в 11 сыгранных поединках, его "Дженоа" добыла лишь одну победу, да и ту в кубковом противостоянии с "Салернитаной" (0:1).

Возвращение Порошенко

Порошенко возвращается
Порошенко возвращается

В понедельник, 17 января, ожидается прибытие подозреваемого в госизмене лидера партии "ЕС", пятого президента Петра Порошенко в Украину. Самолет нардепа должен приземлиться в аэропорте "Киев" им. Сикорского (экс-"Жуляны") в 9:00 утра.

Реакция на возвращение бывшего главы государства среди украинцев оказалась неоднозначной.

Теги:
#Украина #США #Андрей Шевченко #Россия #Петр Порошенко #Коронавирус #Covid-19
Ключевые новости недели
Украина
Главные события недели: хакеры атаковали Украину, Шевченко уволили из "Дженоа"
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Ключевые новости недели
Главные события недели: хакеры атаковали Украину, Шевченко уволили из "Дженоа"
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