Главные события недели: хакеры атаковали Украину, Шевченко уволили из "Дженоа"
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Традиционный дайджест наиболее важных событий недели.
Коронавирус в Украине
В Украине на утро воскресенья, 16 января, зафиксировали 6 379 новых случаев коронавируса. Динамика COVID-19 несколько дней превышала показатель в 10 тысяч больных за сутки, однако на выходные пошла на убыль.
Переговоры в Женеве
Представители США и России встретились в швейцарской Женеве для обсуждения так называемых "гарантий безопасности". По их итогу стало известно, что США не станут принимать требования по непринятию Украины в НАТО, а также отказа от ее дальнейшей поддержки.
Смерть Давида Сассоли и "похороны" Руслана Стефанчука
Принес вторник и печальных новостей. Одна из таких касалась внезапной кончины президента Европарламента Давида Сассоли. Он во многом поддерживал украинское государство и поддерживал введение санкций против Кремля.
Интересно, что даже такое событие сумело обернуться курьезной ситуацией. Журналисты обновленного телеканала "Рада" ненароком "умертвили" спикера ВР Руслана Стефанчука из-за нелепого сочетания названия сюжета и фотографии политика.
Власть "стабилизирует" стоимость продуктов
Украинское правительство сделало еще один шаг к государственному регулированию цен на некоторые товары. 12 января Кабмин принял решение о внесении еще девяти продуктов в список тех, цены на которые попытаются "заморозить". Среди них — сахар и гречка. "Телеграф" также писал, как на подобный шаг власти отреагировали отечественные эксперты.
США запустили в космос украинский спутник
Ракета-носитель Falcon 9 от SpaceX вывела на орбиту спутник "Сич-2-30". Это первый украинский космический аппарат, который вывели в космос за десятилетие. Произвели его в Днепре на КБ "Южное". Предыдущий спутник из серии "Сич" проработал меньше 16 месяцев и был запущен в 2011 году.
США опубликовали законопроект о санкциях после вторжения РФ в Украину
На фоне скопления военных сил РФ на границе с Украиной Сенат США опубликовал законопроект, которым в случае полномасштабного вторжения в нашу страну они ударят по президенту России Владимиру Путину и его близкому окружению.
В Одессе произошла смертельная авария
Днем в пятницу, 14 января, на Киевском шоссе в Малиновском районе Одессы столкнулись сразу несколько транспортных средств, вследствие чего погибла девушка-водитель одного из них.
Позже оказалось, что вследствие инцидента погибла жена украинского футболиста Олега Данченко Виктория.
Известно, что в девичестве девушку звали Виктория Фролова, и на момент смерти ей было 27 лет, как и ее мужу Олегу.
Хакеры взломали "Дию"
Ночью неизвестные хакеры атаковали украинские правительственные сайты. Их объектом стали портал "Дия", Минобразования, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Министерство иностранных дел и другие.
В госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины утверждают — утечки данных граждан не было, как и изменения содержания сайтов.
Шевченко потерял работу в "Дженоа"
Украинский специалист Андрей Шевченко был уволен из "Дженоа" после поражения в Кубке Италии от "Милана" (3:1).
Шевченко приходил в команду в качестве надежды на новую эру, однако в 11 сыгранных поединках, его "Дженоа" добыла лишь одну победу, да и ту в кубковом противостоянии с "Салернитаной" (0:1).
Возвращение Порошенко
В понедельник, 17 января, ожидается прибытие подозреваемого в госизмене лидера партии "ЕС", пятого президента Петра Порошенко в Украину. Самолет нардепа должен приземлиться в аэропорте "Киев" им. Сикорского (экс-"Жуляны") в 9:00 утра.
Реакция на возвращение бывшего главы государства среди украинцев оказалась неоднозначной.
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