Главные события недели: хакеры атаковали Украину, Шевченко уволили из "Дженоа"

Традиционный дайджест наиболее важных событий недели.

Коронавирус в Украине

В Украине снизилось число новых случаев COVID-19

В Украине на утро воскресенья, 16 января, зафиксировали 6 379 новых случаев коронавируса. Динамика COVID-19 несколько дней превышала показатель в 10 тысяч больных за сутки, однако на выходные пошла на убыль.

Переговоры в Женеве

Переговоры в Женеве

Представители США и России встретились в швейцарской Женеве для обсуждения так называемых "гарантий безопасности". По их итогу стало известно, что США не станут принимать требования по непринятию Украины в НАТО, а также отказа от ее дальнейшей поддержки.

Смерть Давида Сассоли и "похороны" Руслана Стефанчука

Руслан Стефанчук и Давид Сассоли

Принес вторник и печальных новостей. Одна из таких касалась внезапной кончины президента Европарламента Давида Сассоли. Он во многом поддерживал украинское государство и поддерживал введение санкций против Кремля.

Интересно, что даже такое событие сумело обернуться курьезной ситуацией. Журналисты обновленного телеканала "Рада" ненароком "умертвили" спикера ВР Руслана Стефанчука из-за нелепого сочетания названия сюжета и фотографии политика.

Власть "стабилизирует" стоимость продуктов

В Камбине пообещали госрегулирование стоимости продуктов

Украинское правительство сделало еще один шаг к государственному регулированию цен на некоторые товары. 12 января Кабмин принял решение о внесении еще девяти продуктов в список тех, цены на которые попытаются "заморозить". Среди них — сахар и гречка. "Телеграф" также писал, как на подобный шаг власти отреагировали отечественные эксперты.

США запустили в космос украинский спутник

"Сич-2-30" вывели в космос

Ракета-носитель Falcon 9 от SpaceX вывела на орбиту спутник "Сич-2-30". Это первый украинский космический аппарат, который вывели в космос за десятилетие. Произвели его в Днепре на КБ "Южное". Предыдущий спутник из серии "Сич" проработал меньше 16 месяцев и был запущен в 2011 году.

США опубликовали законопроект о санкциях после вторжения РФ в Украину

США готовы ввести санкции против Путина

На фоне скопления военных сил РФ на границе с Украиной Сенат США опубликовал законопроект, которым в случае полномасштабного вторжения в нашу страну они ударят по президенту России Владимиру Путину и его близкому окружению.

В Одессе произошла смертельная авария

Виктория Данченко погибла в автокатастрофе

Днем в пятницу, 14 января, на Киевском шоссе в Малиновском районе Одессы столкнулись сразу несколько транспортных средств, вследствие чего погибла девушка-водитель одного из них.

Позже оказалось, что вследствие инцидента погибла жена украинского футболиста Олега Данченко Виктория.

Известно, что в девичестве девушку звали Виктория Фролова, и на момент смерти ей было 27 лет, как и ее мужу Олегу.

Хакеры взломали "Дию"

Хакеры обрушились на сайты правительства

Ночью неизвестные хакеры атаковали украинские правительственные сайты. Их объектом стали портал "Дия", Минобразования, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Министерство иностранных дел и другие.

В госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины утверждают — утечки данных граждан не было, как и изменения содержания сайтов.

Шевченко потерял работу в "Дженоа"

Шевченко покинул Дженоа

Украинский специалист Андрей Шевченко был уволен из "Дженоа" после поражения в Кубке Италии от "Милана" (3:1).

Шевченко приходил в команду в качестве надежды на новую эру, однако в 11 сыгранных поединках, его "Дженоа" добыла лишь одну победу, да и ту в кубковом противостоянии с "Салернитаной" (0:1).

Возвращение Порошенко

Порошенко возвращается

В понедельник, 17 января, ожидается прибытие подозреваемого в госизмене лидера партии "ЕС", пятого президента Петра Порошенко в Украину. Самолет нардепа должен приземлиться в аэропорте "Киев" им. Сикорского (экс-"Жуляны") в 9:00 утра.

Реакция на возвращение бывшего главы государства среди украинцев оказалась неоднозначной.