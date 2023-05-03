Війна — день 434: окупанти видихаються на сході, а ЗСУ завершують підготовку до контрнаступу

Оперативно про головне 3 травня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 434 дні. Окупанти продовжують тиснути на Бахмут та Мар’їнку, проте з кожним днем їм все важче підтримувати темпи наступу. Останнім часом особливу увагу росіяни приділяють фортифікації Криму, проте в Україні не виключають, що повернути півострів вдасться взагалі без бою. Тим часом ЗСУ завершують підготовку до контрнаступу, проте українців попередили, що навіть якщо воно закінчиться повним успіхом, то війна на цьому не закінчиться.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Зеленський анонсував новий потужний пакет санкцій проти росії, а також намір ліквідувати шляхи, якими росіяни ухиляються від уже введених обмежень.

З даними за 30 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 431: окупанти обстрілюють прифронтові міста, а ЗСУ завдають ударів по тилу

Про те, що відбувалося 1 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 432: ЗСУ тимчасово з початком контрнаступу, а окупанти обстрілюють мирні міста

Дізнатися про головні події 2 травня можна у публікації: Війна — день 433: окупанти все ще тиснуть на сході, але зазнають великих втрат і видихаються