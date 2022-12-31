Война — день 311: ВСУ достигли успеха на Луганщине, а россияне продолжают терроризировать мирных украинцев

Оперативно о главном 31 декабря

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается уже 311 дней. ВСУ значительно улучшили свои позиции в районе Кременной, что в Луганской области, и продолжают стойко удерживать оборону возле Бахмута. Оккупанты в свою очередь продолжают совершать атаки с использованием ударных дронов и не отказались от цели уничтожить украинскую критическую инфраструктуру.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 31 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Министр обороны Алексей Резников призвал россиян избегать мобилизации. По его словам, в россии в начале января будет объявлено военное положение, а границы закрыты.

С данными за 28 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 308: оккупанты "давят" на Донбассе и готовят новый удар по Украине.

О происходившем 29 декабря читайте в материале: Война — день 309: жестокие бои на Донбассе и новая ракетная атака по Украине.

Информация за 30 декабря доступна в сводке: Война — день 310: россияне атакуют дронами и пытаются лишить Украину света под Новый год.