Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.12 - 23.12)

Запрос "С Днем святого Николая" (более 845 тыс. поисков)

День святого Николая православная церковь отмечает 19 декабря.

Запрос "Привітання з Днем ангела" (более 140 тыс. поисков)

22 декабря православные и греко-католики праздновали день зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы.

Запрос "Жеребьевка Лиги Европы"(более 70 тыс. поисков)

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в ходе которой определились соперники Динамо и Шахтера на этой стадии турнира.

Запрос "Беринчик" (более 20 тыс. поисков)

Украинский боксер легковес Денис Беринчик в 7-м раунде одержал победу над филиппинцем Росеки Кристобалем и завоевал пояс WBO International.

Денис Беринчик - Росеки Кристобаль/ Фото: K2Ukraine

Запрос "Мастер.Шеф.19.12.18" (более 20 тыс. поисков)

19 декабря вышел 34 выпуск главного кулинарного шоу страны "Мастер Шеф" 8.

Запрос "День энергетика" (более 15 тыс. поисков)

22 декабря в Украине свой профессиональный праздник отмечали работники дипломатической службы и энергетики.

Запрос "Этель Эйлер" (более 10 тыс. поисков)

Киноактриса и певица Этель Эйлер умерла 18 ноября, однако об этом стало известно только спустя месяц.

R.I.P Ethel Ayler. In addition to her esteemed career as a Broadway actress, she is probably best known for playing Clair Huxtable's mother on The Cosby Show. She was the last remaining "grandparent" actors from the show still living. She was 88. pic.twitter.com/BIFuJGbh1O

— FireMadeFlesh (@FleshFire) 22 декабря 2018 г.