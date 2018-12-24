Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.12 - 23.12)

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 17 по 23 декабря 2018 года.

Запрос "С Днем святого Николая" (более 845 тыс. поисков)

День святого Николая православная церковь отмечает 19 декабря.

Запрос "Привітання з Днем ангела" (более 140 тыс. поисков)

22 декабря православные и греко-католики праздновали день зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы.

Запрос "Жеребьевка Лиги Европы"(более 70 тыс. поисков)

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в ходе которой определились соперники Динамо и Шахтера на этой стадии турнира.

Запрос "Беринчик" (более 20 тыс. поисков)

Украинский боксер легковес Денис Беринчик в 7-м раунде одержал победу над филиппинцем Росеки Кристобалем и завоевал пояс WBO International.

Денис Беринчик - Росеки Кристобаль/ Фото: K2Ukraine

Запрос "Мастер.Шеф.19.12.18" (более 20 тыс. поисков)

19 декабря вышел 34 выпуск главного кулинарного шоу страны "Мастер Шеф" 8.

Запрос "День энергетика" (более 15 тыс. поисков)

22 декабря в Украине свой профессиональный праздник отмечали работники дипломатической службы и энергетики.

Запрос "Этель Эйлер" (более 10 тыс. поисков)

Киноактриса и певица Этель Эйлер умерла 18 ноября, однако об этом стало известно только спустя месяц.

R.I.P Ethel Ayler. In addition to her esteemed career as a Broadway actress, she is probably best known for playing Clair Huxtable's mother on The Cosby Show. She was the last remaining "grandparent" actors from the show still living. She was 88. pic.twitter.com/BIFuJGbh1O — FireMadeFlesh (@FleshFire) 22 декабря 2018 г.

Запрос "Реал Мадрид - Аль-Айн" (более 10 тыс. поисков)

22 декабря мадридский Реал победил Аль-Айн в финале Клубного чемпионата мира и выиграл этот трофей в 3-й раз подряд.

Запрос "Драка в Верховной Раде" (более 10 тыс. поисков)

После принятия закона, обязывающего УПЦ МП сменить название, в Верховной Раде произошла потасовка, которая переросла в массовую драку.

Драка в Верховной Раде/Фото: lb.ua

Запрос "Маколей Калкин" (более 10 тыс. поисков)

Актер Маколей Калкин, известный по роли Кевина Маккалистера в серии фильмов "Один дома", снялся в рекламном ролике Google, созданном по мотивам ленты.

Запрос "Барселона - Сельта" (более 10 тыс. поисков)

Барселона обыграла Сельту в рамках матча 17-го тура чемпионата Испании по футболу.

Запрос "Киев днем и ночью 5 Сезон 59 Серия" (более 10 тыс. поисков)

21 декабря вышла 60 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

Запрос "Ювентус - Рома" (более 10 тыс. поисков)

Ювентус одержал минимальную победу над Ромой в 17-м туре чемпионата Италии.

Запрос "Пресс-конференция Путина" (более 10 тыс. поисков)

в четверг, 20 декабря, в Москве прошла ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Президент РФ заявил о возможности обмена пленных украинских моряков лишь после завершения уголовного дела.

Запрос "Вулверхэмптон - Ливерпуль" (более 10 тыс.)

В стартовом матче 18-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон".

Запрос "Монатик" (более 10 тыс. поисков)

Украинский певец Монатик презентовал новую ритмичную песню "Все, что мне нужно".

Запрос "Лестер Сити - Манчестер Сити" (более 10 тыс. поисков)

Украинец Александр Зинченко реализовал решающий пенальти в серии одиннадцатиметровых против Лестера в матче 1/4 финала Кубка английской Лиги.