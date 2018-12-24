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Понедельник, 24.12.2018
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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.12 - 23.12)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.12 - 23.12)
14:01 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 17 по 23 декабря 2018 года.

Запрос "С Днем святого Николая" (более 845 тыс. поисков)

День святого Николая православная церковь отмечает 19 декабря.

Запрос "Привітання з Днем ангела" (более 140 тыс. поисков)

22 декабря православные и греко-католики праздновали день зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы.

Запрос "Жеребьевка Лиги Европы"(более 70 тыс. поисков)

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в ходе которой определились соперники Динамо и Шахтера на этой стадии турнира.

Запрос "Беринчик" (более 20 тыс. поисков)

Украинский боксер легковес Денис Беринчик в 7-м раунде одержал победу над филиппинцем Росеки Кристобалем и завоевал пояс WBO International.

Денис Беринчик - Росеки Кристобаль/ Фото: K2Ukraine

Запрос "Мастер.Шеф.19.12.18" (более 20 тыс. поисков) 

19 декабря вышел 34 выпуск главного кулинарного шоу страны "Мастер Шеф" 8.

Запрос "День энергетика" (более 15 тыс. поисков)

22 декабря в Украине свой профессиональный праздник отмечали работники дипломатической службы и энергетики.

Запрос "Этель Эйлер" (более 10 тыс. поисков)

Киноактриса и певица Этель Эйлер умерла 18 ноября, однако об этом стало известно только спустя месяц.

Запрос "Реал Мадрид - Аль-Айн" (более 10 тыс. поисков)

22 декабря мадридский Реал победил Аль-Айн в финале Клубного чемпионата мира и выиграл этот трофей в 3-й раз подряд.

Запрос "Драка в Верховной Раде" (более 10 тыс. поисков)

После принятия закона, обязывающего УПЦ МП сменить название, в Верховной Раде произошла потасовка, которая переросла в массовую драку.

Драка в Верховной Раде/Фото: lb.ua

Запрос "Маколей Калкин" (более 10 тыс. поисков)

Актер Маколей Калкин, известный по роли Кевина Маккалистера в серии фильмов "Один дома", снялся в рекламном ролике Google, созданном по мотивам ленты.

Запрос "Барселона - Сельта" (более 10 тыс. поисков)

Барселона обыграла Сельту в рамках матча 17-го тура чемпионата Испании по футболу.

Запрос "Киев днем и ночью 5 Сезон 59 Серия" (более 10 тыс. поисков)

21 декабря вышла 60 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

Запрос "Ювентус - Рома" (более 10 тыс. поисков)

Ювентус одержал минимальную победу над Ромой в 17-м туре чемпионата Италии.

Запрос "Пресс-конференция Путина" (более 10 тыс. поисков)

в четверг, 20 декабря, в Москве прошла ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Президент РФ заявил о возможности обмена пленных украинских моряков лишь после завершения уголовного дела.

Запрос "Вулверхэмптон - Ливерпуль" (более 10 тыс.)

В стартовом матче 18-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон".

Запрос "Монатик" (более 10 тыс. поисков)

Украинский певец Монатик презентовал новую ритмичную песню "Все, что мне нужно".

Запрос "Лестер Сити - Манчестер Сити" (более 10 тыс. поисков)

Украинец Александр Зинченко реализовал решающий пенальти в серии одиннадцатиметровых против Лестера в матче 1/4 финала Кубка английской Лиги.

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