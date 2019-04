Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (25.03 - 31.03)

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 25 по 31 марта 2019 года.

На прошлой неделе украинцев больше всего интересовали такие новости: президентские выборы в Украине 31 марта 2019 года, перевод часов на летнее время, матч сборной Украины против Люксембурга.

Также, мы добавили топ-запросы недели по таким категориям, как: Персона, Фильм, Сериал, ТВ-шоу.

Запросы "Выборы Украина 2019", "ЦИК", "ЦВК", "Голосування 2019", "Результати виборів" (более 2,5 млн поисков)

В воскресенье, 31 марта, в Украине прошел первый тур голосования за кандидатов на пост главы государства.

Запросы "Время Киев", "Перевод часов Украина", "Переведення годинників" (более 770 тыс. поисков).

В ночь с 30 на 31 марта 2019 года Украина перешла на летнее время.

Запрос "Украина Люксембург" (более 200 тыс. поисков)

25 марта в Люксембурге завершился матч квалификации на Евро-2020 между местной командой и Украиной.

Запрос "Слуга народа 3" (более 100 тыс. поисков)

27 марта вышла 1 серия 3 сезона политического сериала "Слуга народа".

Запросы "Кропивницкий", "Кропивницький" (более 60 тыс. поисков)

27 марта около 20.00 в Кропивницком произошло четыре взрыва, которые слышали в нескольких районах города.

Запрос "Португалия Сербия" (более 50 тыс. поисков)

Португальцы дома не сумели обыграть команду Сербии в отборочном матче Евро-2020.

Запросы "Евро-2020", "Отбор на Евро-2020" (более 40 тыс. поисков)

Во вторник завершились матчи второго тура отборочного раунда на чемпионат Европы-2020.

Запрос "Рейтинг кандидатов" (более 30 тыс. поисков)

В Украине в субботу с полуночи объявили "день тишины" перед выборами Президента.

Холостяк 9 выпуск 4 (более 20 тыс. поисков)

29 марта на телеканале СТБ вышел 4 выпуск 9 сезона шоу "Холостяк".

Запрос "Теплый Алексей" (более 20 тыс. поисков)

В православной церкви 30 марта почитали память святого Алексия, история жизни которого известна, благодаря житийной (агиографической) литературе.

Запрос "Гриценко" (более 20 тыс. поисков)

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко проголосовал на выборах президента, а его супруга Юлия Мостовая не нашла своей фамилии в списках.

Запрос "Rammstein Deutschland" (более 20 тыс. поисков)

Немецкая группа Rammstein представила первый с 2012 года клип, который получил название Deutschland.

Запрос "День СБУ" (более 10 тыс. поисков)

25 марта в Украине отмечают день Службы безопасности Украины.

Запрос "Конор Макгрегор" (более 10 тыс. поисков)

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор внезапно принял решение завершить спортивную карьеру.

Запрос "Huawei P30" (более 10 тыс. поисков)

На презентации в Париже компания Huawei анонсировала новое поколение флагманов P-серии. Huawei P30 Pro и Huawei P30 получили обновленный дизайн и впечатляющие камеры Leica.

Запрос "Порошенко у Львові" (более 10 тыс. поисков)

Перед визитом Порошенко в Стрые Львовской области сообщили о минировании вокзала, горсовета и центральной площади.

Запрос "Битва за Землю" (более 5 тыс. поисков)

В украинский прокат 28 марта вышел фильм "Битва за Землю", от режиссера Руперта Уайатта.

Запрос "Дамбо" (более 5 тыс. поисков)

В украинский прокат 28 марта вышел фильм "Дамбо", от режиссера Тима Бертона.

Запрос "When We All Fall Asleep, Where Do We Go" (более 5 тыс. поисков)

В пятницу, 29 марта, американская певица Билли Айлиш выпустила свой первый альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go.

Запрос "Настя Каменских" (более 2 тыс. поисков)

Настя Каменских с американским певцом De La Ghetto выпустила совместный клип на песню "Peligroso".

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

1. Игорь Смешко

2. Владимир Зеленский

3. Игорь Коломойский

4. Юлия Началова

5. Петро Порошенко

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

1. Капитан Марвел

2. Дамбо

3. Мстители. Финал

4. Мы

5. Битва за Землю

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

1. Слуга народа 3 сезон

2. Мертвое озеро

3. Сердце матери

4. ИП Пирогова

5. Гранд Лион

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

1. Холостяк

2. МастерШеф.Профессионалы

3. Голос країни 2019

4. Дом 2

5. Дизель шоу