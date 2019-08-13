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Вторник, 13.08.2019
Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
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Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия

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Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
07:01 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский посетил Житомир. Порошенко пришел на допрос в ГБР. НАПК обнаружило у Смолия незадекларированные активы. Джошуа и Руис.

Зеленский в Житомире

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко.

"Разрешите мне представить нового главу Житомирской областной государственной администрации – Бунечко Виталий Иванович", - сказал Зеленский во время встречи с местной властью и активом Житомирской области.

Бунечко пообещал, что будет инициировать аудит всех лесных хозяйств области с целью выявления незаконной добычи янтаря.

"Я еще не стал руководителем Житомирской ОГА, когда только в медиа появилась информация, ко мне обратились общественные организации с сообщением о вакханалии и коррупции, которая происходит среди государственных лесных предприятий, в частности в Попельнянском лесхозе. Я буду инициировать, господин Президент, аудит всех лесных хозяйств, а информацию о возможной коррупции в Попельнянском лесном хозяйстве я обязательно передам в правоохранительные органы ", - сказал Бунечко.

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Сам Зеленский высказал мнение, что проблема незаконной добычи янтаря в Житомирской, Волынской, Ровенской областях Украины обрела масштаб экологического бедствия.

"Считаю, что эта проблема реально обрела масштаб Украины, масштаб экологического бедствия", - заявил Зеленский.

По его словам, в результате этой деятельности тысячи гектаров лесных земель были превращены в пустырь.

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В связи с этим Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить глав ведомства в Ровенской, Волынской и Житомирской областях, а главе Национальной полиции Сергею Князеву – 9 глав районных отделов полиции в данных областях. Также он по рекомендовал написать заявления об увольнении руководителям Главного управления Национальной полиции и УСБУ в Житомирской области

"В этой схеме и Нацполиция, и СБУ, и другие. Я так понимаю, что если мы говорим о Житомирской области - это Олевский и Овручский районы… Руководителей райотделов полиции, я вас очень прошу уволить" – сказал Зеленский, обращаясь к главе Нацполиции Украины.

Отвечая Зеленскому, Князев заявил, что для эффективной борьбы с незаконной добычей янтаря в Житомирской области усилий полиции недостаточно. Необходимо еще внести изменения в Уголовный кодекс

Порошенко на допросе в ГБР

Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Как сообщил адвокат Порошенко, экс-президент является свидетелем в трех уголовных производствах, расследуемых Государственным бюро расследований. 

 

После допроса Порошенко пообщался с журналистами.

"Есть все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала, инициатором которого является господин Портнов", - сказал он. 

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Он отметил, что по заявлению Портнова, которое "ничего общего не имеет с правдой", ГБР более трех месяцев "делает попытку терроризировать журналистов".

"Еще раз заявляю, что не имею никакого отношения к собственности или управлению "Прямым" каналом", - добавил Порошенко.

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Также он заявил, что готов ответить на вопросы с применением детектора лжи в прямом эфире на телеканале "Прямой".

"Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на "Прямом" канале, те вопросы – а у меня есть их перечень – я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале", - сказал Порошенко. 

Отвечая на вопрос о том, появится ли он на следующий допрос, Порошенко ответил: 

"Я законопослушный гражданин", - сказал он. 

Не обошлось и без инцидентов, так когда экс-президент вышел из здания Госбюро неизвестные люди, очевидно, выступающие за привлечение Порошенко к уголовной ответственности, пытались забросать его яйцами, однако попали в основном в журналистов.

Декларации Смолия

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) установило декларирование недостоверных сведений в электронных декларациях главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

"Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно", - подчеркнули в Нацагентстве.

Смолий не получил от НАПК информацию о результатах проверки его деклараций.

Как отмечается в комментарии, Смолий готов продолжать сотрудничество с антикоррупционным органами и предоставлять комментарии и необходимую информацию относительно проверки ими выводов НАПК о признаках декларирования недостоверной информации в декларациях за соответствующие годы.

Бой Джошуа - Руис состоится

Реванш чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руиса с бывшим обладателем этих титулов Энтони Джошуа все-таки состоится.

"Бой обещает стать самым большим в 2019 году", - сообщил промоутер Эдди Хирн.

Напомним, 10 августа Майк Коппинджер сообщил, что поединок находится под угрозой срыва.

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НБУ, Житомирская область, Петр Порошенко, Янтарь, Джошуа, ГБР, Владимир Зеленский, Энди Руис, Яков Смолий, Сергей Князев, НАПК, Роман Труба, Виталий Бунечко.
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