Главные события 28 августа: Зеленский и Болтон, обвал дома в Дрогобыче, подготовка к первому дню новой Рады

Новости Украины:Зеленский встретился с Болтоном и провел телефонный разговор с Меркель. В Дрогобыче обвалился жилой дом. Нардепы готовятся на началу работы Верховной Рады 9-го созыва. В Киеве состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Названы потенциальные соперники Усика. Скрыпачка отыграла концерт в виртуальной реальности. Майли Сайрус сделала новую татуировку.

Президент Украины встретился с советником президента США

Владимир Зеленский провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Она была посвящена обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнерства между двумя странами, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств.

Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов присоединиться к процессу по достижению мира в Украине.

Советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал начало организации встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа в Варшаве в ближайшие дни.

Также Болтон заявил, что успех в борьбе с коррупцией в Украине и привлечение инвестиций поможет стране стать сильнее на международной арене и решить проблемы с войной на Донбассе и оккупацией Крыма.

В ходе брифинга Джон Болтон предостерег представителей украинской власти от проводимой Китаем "дипломатии создания задолженностей", предлагаемых внешне привлекательных финансовых условий, которые могут навредить экономике Украины, и краже интеллектуальной собственности.

Советник Трампа поделился, что он остался довольным встречами с украинскими коллегами и убежден в совместном видении безопасности Украины и угроз экономической эксплуатации со стороны Китая.

It was great to meet with my Ukrainian national security and defense colleagues in Kyiv. The discussions clearly show that we share a common commitment to preserving Ukraine’s security and sovereignty, and to ensuring it is not subject to Chinese economic exploitation. pic.twitter.com/HdWjO9FrQU — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 28, 2019

Комментируя встречу с Президентом Владимиром Зеленским, Болтон назвал ее "замечательной".

Outstanding meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. Very impressed by his commitment to real reform to benefit the Ukrainian people. A stable, prosperous, and free Ukraine is key to stability in Europe and beyond. pic.twitter.com/YrCeCL1VD7 — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 28, 2019

Зеленский пообщался с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.

Сьогодні відбулася 4-та за останні місяці телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Федерального канцлера Ангели Меркель. Німеччина і надалі залишається надійним другом і стратегічним партнером України! Danke Deutschland @RegSprecher pic.twitter.com/TDzv1DZoHT — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 28, 2019

В Дрогобыче обвалился жилой дом

В жилом доме из четырех подъездов в Дрогобыче произошел взрыв (предварительно бытового газа), из под завалов спасены 5 человек (из них 1 ребенок), сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

За несколько дней до трагедии в Дрогобыче жильцы дома обращались в ЖЭК с жалобой на трещину в стене. Однако там им посоветовали делать ремонт собственными силами.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнование родственникам погибших в результате обвала подъезда жилого дома в г.Дрогобыч (Львовская обл.) и анонсировал проведение новым правительством аудита всех жилищных домов.

Мэр Дрогобыча Тарас Кучма подписал распоряжение о том, что 29 и 30 августа в городе объявлен траур в связи с жертвами обвала подъезда жилого дома.

Нардепы готовятся на началу работы Верховной Рады 9-го созыва

ЦИК зарегистрировала 29 народных депутатов Украины. Всего зарегистрировано 424 народных депутатов Украины.

Группа по подготовке первого заседания новоизбранной Верховной Рады проголосовала за повестку дня первой сессии парламента на период рассмотрения организационных вопросов первой сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва

Верховная Рада 9-го созыва в первый день работы в четверг планирует предварительно (в первом чтении) проголосовать за проект закона о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности.

Возможный будущий председатель Верховной Рады, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков уходит от ответа на вопрос, чью кандидатуру на должность премьер-министра его партия подаст президенту Украины для внесения в Верховную Раду.

В Киеве состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины

В среду, 28 августа, в конференц-зале Дома футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины сезона-2019/2020.

Свитолина вышла в третий круг US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионате США под пятым номером, в матче второго круга обыграла хозяйку соревнований – американку Винус Уильямс – со счётом 6:4, 6:4.

Лига чемпионов: выход Аякса и другие матчи 28 августа

В среду, 28 августа, состоялись три ответных матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Поединки прошли в Амстердаме, Брюгге и Праге.

На групповом этапе выступят "Аякс", "Брюгге" и "Славия".

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет в Монако 29 августа.

Скрыпачка отыграла концерт в VR

Скрипачка из США Линдси Стирлинг отыграла концерт в виртуальной реальности.

Ее выступление транслировалось на официальном YouTube-канале музыканта в понедельник 26 августа.

Концепт длился примерно два часа. Настоящая Стирлинг при этом находилась в студии, а ее аватар пребывал в виртуальном пространстве.

Майли Сайрус сделала новую татуировку

На теле 26-летней Майли Сайрус есть множество татуировок, большинство из которых украшают ее руки. На днях звезда пополнила свою коллекцию, что стало известно после ее выступления на премии MTV Video Music Awards 2019.

Хотя сама певица не комментировала тату, журналисты и поклонники пришли к выводу, что надпись посвящена ее разрыву с мужем.