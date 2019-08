Главные события 28 августа: Зеленский и Болтон, обвал дома в Дрогобыче, подготовка к первому дню новой Рады

Президент Украины встретился с советником президента США

Владимир Зеленский провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Она была посвящена обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнерства между двумя странами, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств.

Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов присоединиться к процессу по достижению мира в Украине.

Советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал начало организации встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа в Варшаве в ближайшие дни.

Также Болтон заявил, что успех в борьбе с коррупцией в Украине и привлечение инвестиций поможет стране стать сильнее на международной арене и решить проблемы с войной на Донбассе и оккупацией Крыма.

В ходе брифинга Джон Болтон предостерег представителей украинской власти от проводимой Китаем "дипломатии создания задолженностей", предлагаемых внешне привлекательных финансовых условий, которые могут навредить экономике Украины, и краже интеллектуальной собственности.

Советник Трампа поделился, что он остался довольным встречами с украинскими коллегами и убежден в совместном видении безопасности Украины и угроз экономической эксплуатации со стороны Китая.

It was great to meet with my Ukrainian national security and defense colleagues in Kyiv. The discussions clearly show that we share a common commitment to preserving Ukraine’s security and sovereignty, and to ensuring it is not subject to Chinese economic exploitation. pic.twitter.com/HdWjO9FrQU

— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 28, 2019