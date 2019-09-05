Главные события 4 августа: увольнения Кличко и Супрун, указы Зеленского, Беленюк едет на чемпионат мира

Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА
Кабинет министров Украины по итогам заседания правительства в среду принял решение, которое отстраняет от должности главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.
Виталий Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, уволив его с поста главы КГГА.
Реакция Гончарука на увольнение Кличко
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал решение о принятии представления об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.
Зеленского попросили вернуть Кличко обратно
Председатели депутатских фракций Киевсовета обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить Виталия Кличко на пост председателя КГГА.
Правительство уволило Ульяну Супрун
Кабинет министров Украины сегодня принял решение об увольнении первого заместителя министра здравоохранения Ульяны Супрун.
Кабмин уволил 36 заместителей глав 12 министерств
Кабинет министров Украины в среду своими распоряжениями уволил 36 заместителей и первых заместителей министра из 12 министерств.
Зеленский теперь может назначать глав НАБУ и ГБР
Комитет Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции пришел к выводу, что законопроект №1014, который наделяет Президента правом назначать глав НАБУ и ГБР, соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.
ОП получил первую зарплату
Руководству Офиса президента, а также президенту выплатили зарплату за август, больше всего денег получил Андрей Богдан.
Зеленский выдал указ о создании в Украине Дня безопасности пациентов
Президент Украины Владимир Зеленский учредил в стране День безопасности пациентов, который будет отмечаться 17 сентября.
Зеленский уволил главу СБУ Херсонщины
Президент Владимир Зеленский своим указом освободил от должности управления Службы безопасности Украины в Херсонской области Эдуарда Крицына.
Депутат Беленюк едет на чемпионат мира
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Димитров сотворил главную сенсацию US Open 2019
Роджер Федерер сенсационно прекратил свой путь по турнирной сетке Открытого чемпионата США. В четвертьфинале знаменитый швейцарец в пяти сетах уступил болгарину Григору Димитрову, занимающему 78-е место в мировом рейтинге ATP.
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В Киев с двухдневным визитом прибыл президент УЕФА Александер Чеферин.
Apple разработала новую систему безопасности для смарт-часов
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Google анонсировала Android 10
Корпорация Google заявила о выходе новой версии фирменной операционной системы для мобильных платформ – Android 10.
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Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг
В возрасте 74 лет из жизни ушел знаменитый немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг.