Главные события 4 августа: увольнения Кличко и Супрун, указы Зеленского, Беленюк едет на чемпионат мира

1 Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА Кабинет министров Украины по итогам заседания правительства в среду принял решение, которое отстраняет от должности главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Виталий Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, уволив его с поста главы КГГА.

2 Реакция Гончарука на увольнение Кличко Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал решение о принятии представления об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

3 Зеленского попросили вернуть Кличко обратно Председатели депутатских фракций Киевсовета обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить Виталия Кличко на пост председателя КГГА.

4 Правительство уволило Ульяну Супрун Кабинет министров Украины сегодня принял решение об увольнении первого заместителя министра здравоохранения Ульяны Супрун.

5 Кабмин уволил 36 заместителей глав 12 министерств Кабинет министров Украины в среду своими распоряжениями уволил 36 заместителей и первых заместителей министра из 12 министерств.

6 Зеленский теперь может назначать глав НАБУ и ГБР Комитет Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции пришел к выводу, что законопроект №1014, который наделяет Президента правом назначать глав НАБУ и ГБР, соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

7 ОП получил первую зарплату Руководству Офиса президента, а также президенту выплатили зарплату за август, больше всего денег получил Андрей Богдан.

8 Зеленский выдал указ о создании в Украине Дня безопасности пациентов Президент Украины Владимир Зеленский учредил в стране День безопасности пациентов, который будет отмечаться 17 сентября.

9 Зеленский уволил главу СБУ Херсонщины Президент Владимир Зеленский своим указом освободил от должности управления Службы безопасности Украины в Херсонской области Эдуарда Крицына.

10 Депутат Беленюк едет на чемпионат мира Спортсмен-депутат Жан Беленюк отправится на чемпионат мира за олимпийской лизензией.

11 Димитров сотворил главную сенсацию US Open 2019 Роджер Федерер сенсационно прекратил свой путь по турнирной сетке Открытого чемпионата США. В четвертьфинале знаменитый швейцарец в пяти сетах уступил болгарину Григору Димитрову, занимающему 78-е место в мировом рейтинге ATP.

12 Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона Легендарный норвежский биатлонист Халвард Ханеволд скоропостижно умер в возрасте 49 лет. Биатлонист за свою карьеру трижды выиграл Олимпиаду - Нагано-1998, Солт-Лейк Сити-2002 и Ванкувер-2010. Он был известен своим необычным лыжным ходом, за что его часто называли "крабом".

13 Президент УЕФА третий раз прибыл в Украину В Киев с двухдневным визитом прибыл президент УЕФА Александер Чеферин.

14 Apple разработала новую систему безопасности для смарт-часов Apple запатентовала браслет Apple Watch с датчиком, способным идентифицировать пользователя по коже на запястье.

15 Google анонсировала Android 10 Корпорация Google заявила о выходе новой версии фирменной операционной системы для мобильных платформ – Android 10.

16 NASA и ESA объединяются НАСА и ESA обсудят совместную миссию по защите Земли от астероидов. Космические агентства планируют совместно изменить орбиты двух астероидов Дидим, одних из главных претендентов на столкновение с Землей.