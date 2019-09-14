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Суббота, 14.09.2019
Главные события 13 сентября: Кальюлайд, Ниинисте, Лайчак и Кент в Украине, победа сборной Украины по волейболу на ЧЕ-2019
Главные события 13 сентября: Кальюлайд, Ниинисте, Лайчак и Кент в Украине, победа сборной Украины по волейболу на ЧЕ-2019
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Главные события 13 сентября: Кальюлайд, Ниинисте, Лайчак и Кент в Украине, победа сборной Украины по волейболу на ЧЕ-2019

Смотрите фото (21)
Главные события 13 сентября: Кальюлайд, Ниинисте, Лайчак и Кент в Украине, победа сборной Украины по волейболу на ЧЕ-2019
07:22 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский провел встречу с Кальюлайд. Гончарук встретился с Ниинисте. Разумков и Лайчак обсудили вопросы взаимодействия ВР и ОБСЕ. Кент находится в Киеве с официальным визитом. Верховная Рада отстранила членов ЦИК и приняла ряд законопроектов. Украина стартовала на ЧЕ-2019 по волейболу с исторической победы. Свитолина проиграла Младенович на турнире в Китае. Определился второй финалист Чемпионата мира по баскетболу-2019. Сауль Альварес и Ковалев проведут бой. "Во все тяжкие" стал самым "важным" сериалом 2000-ых. Певица Адель разводится с мужем. В Японии стартовала Tokyo Game Show 2019. Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию.

  • 1

    Зеленский встретился с Кальюлайд

    Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Эстонии Керсти Кальюлайд за политическую и гуманитарную поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее развитие экономического сотрудничества между странами.

  • 2

    Зеленский посетит Эстонию

    Зеленский планирует в октябре посетить Эстонию, где ознакомится с опытом внедрения диджитализации.

  • 3

    Кальюлайд - о войне на Донбассе

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отмечает, что Украина и международное сообщество должны искать решения, как завершить войну на Донбассе, и недавнее взаимное с РФ освобождение удерживаемых лиц может быть "заметным шагом на этом пути".

  • 4

    Гончарук встретился с Ниинисте

     

    Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел официальную встречу с президентом Финляндии.

  • 5

    Разумков и Лайчак обсудили вопросы взаимодействия ВР и ОБСЕ

    Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков и председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчак обсудили сотрудничество Украины и ОБСЕ в вопросе достижения мира на востоке Украины.

  • 6

    Кент находится в Киеве с официальным визитом

     

    Прибывший в Киев заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заверяет в поддержке Соединенными Штатами украинского вещания и свободы СМИ, в том числе на оккупированных территориях.

  • 7

    Верховная Рада отстранила членов ЦИК

    Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

  • 8

    Рада поддержала "коррупционный" законопроект

    Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции.

  • 9

    В Раде упростили процедуру аренды коммунального имущества

    Верховная Рада Украины поддержала упрощение и сокращение процедур аренды, одобрив в первом чтении законопроект "Об аренде государственного и коммунального имущества".

  • 10

    Верховная Рада приняла законопроект о концессиях

    В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о конценссиях. За принятие законопроекта проголосовали 293 народных депутата из 226 необходимых.

  • 11

    Рада разрешила частным компаниям запускать ракеты в космос

    Депутаты Верховной Рады на пленарном заседании в пятницу, 13 сентября, приняли за основу законопроект №1071, предусматривающий создание условий для развития украинской космической отрасли, что позволит некоторым негосударственным компаниям заниматься запуском ракет и другой деятельностью, связанную с космосом.

  • 12

    В календарный план Рады внесены изменения

    Верховная Рада будет работать в пленарном режиме 18-20 сентября. Количество пленарных дней Рады на следующей неделе сократилось до трех.

  • 13

    Украина стартовала на ЧЕ-2019 по волейболу с исторической победы

    Мужская сборная Украины по волейболу обыграла Чехию в первом туре группового раунда чемпионата Европы-2019.

  • 14

    Свитолина проиграла Младенович на турнире в Китае

    Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила свои выступления на теннисном турнире в Чжэнчжоу.

  • 15

    Определился второй финалист Чемпионата мира по баскетболу-2019

    В Пекине на стадионе "Кадиллак Арена" состоялся второй полуфинальный матч баскетбольного чемпионата мира Аргентина - Франция. Итогом встречи стала победа сборной Аргентины со счетом 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18).

  • 16

    Сауль Альварес и Ковалев проведут бой

    Официально стало известно, что следующим соперником одного из лидеров всевозможных рейтингов P4P мексиканца Сауля Альвареса станет россиянин Сергей Ковалев.

  • 17

    "Во все тяжкие" стал самым "важным" сериалом 2000-ых

    "Во все тяжкие" вошел в Книгу рекордов Гиннесса как "сериал с самым высоким рейтингом".

  • 18

    Певица Адель разводится с мужем

    Популярная британская певица Адель подала на развод со своим мужем Саймоном Конекки.

  • 19

    В Японии стартовала Tokyo Game Show 2019

    В Японии открывается выставка Tokyo Game Show, где представлены технологии стриминга и сверхскоростной коммуникации.

  • 20

    Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию

    Известная российская актриса, исполнившая главную роль в популярном сериале "Моя прекрасная няня", имеет серьезные проблемы со здоровьем. 48-летняя Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию.

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Верховная Рада, Адель, Законопроект, Элина Свитолина, ЦИК, Сауль Альварес, Анастасия Заворотнюк, Владимир Зеленский, Мирослав Лайчак, Во все тяжкие, Сергей Ковалев, Саули Ниинисте, Алексей Гончарук, ЧМ-2019 по баскетболу, Сборная Украины по волейболу, Керсти Кальюлайд, Джордж Кент, Дмитрий Разумков, Tokyo Game Show 2019.
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