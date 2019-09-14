Главные события 13 сентября: Кальюлайд, Ниинисте, Лайчак и Кент в Украине, победа сборной Украины по волейболу на ЧЕ-2019

1 Зеленский встретился с Кальюлайд Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Эстонии Керсти Кальюлайд за политическую и гуманитарную поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее развитие экономического сотрудничества между странами.

2 Зеленский посетит Эстонию Зеленский планирует в октябре посетить Эстонию, где ознакомится с опытом внедрения диджитализации.

3 Кальюлайд - о войне на Донбассе Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отмечает, что Украина и международное сообщество должны искать решения, как завершить войну на Донбассе, и недавнее взаимное с РФ освобождение удерживаемых лиц может быть "заметным шагом на этом пути".

4 Гончарук встретился с Ниинисте Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел официальную встречу с президентом Финляндии.

5 Разумков и Лайчак обсудили вопросы взаимодействия ВР и ОБСЕ Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков и председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчак обсудили сотрудничество Украины и ОБСЕ в вопросе достижения мира на востоке Украины.

6 Кент находится в Киеве с официальным визитом Прибывший в Киев заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заверяет в поддержке Соединенными Штатами украинского вещания и свободы СМИ, в том числе на оккупированных территориях.

7 Верховная Рада отстранила членов ЦИК Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

8 Рада поддержала "коррупционный" законопроект Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции.

9 В Раде упростили процедуру аренды коммунального имущества Верховная Рада Украины поддержала упрощение и сокращение процедур аренды, одобрив в первом чтении законопроект "Об аренде государственного и коммунального имущества".

10 Верховная Рада приняла законопроект о концессиях В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о конценссиях. За принятие законопроекта проголосовали 293 народных депутата из 226 необходимых.

11 Рада разрешила частным компаниям запускать ракеты в космос Депутаты Верховной Рады на пленарном заседании в пятницу, 13 сентября, приняли за основу законопроект №1071, предусматривающий создание условий для развития украинской космической отрасли, что позволит некоторым негосударственным компаниям заниматься запуском ракет и другой деятельностью, связанную с космосом.

12 В календарный план Рады внесены изменения Верховная Рада будет работать в пленарном режиме 18-20 сентября. Количество пленарных дней Рады на следующей неделе сократилось до трех.

13 Украина стартовала на ЧЕ-2019 по волейболу с исторической победы Мужская сборная Украины по волейболу обыграла Чехию в первом туре группового раунда чемпионата Европы-2019.

14 Свитолина проиграла Младенович на турнире в Китае Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила свои выступления на теннисном турнире в Чжэнчжоу.

15 Определился второй финалист Чемпионата мира по баскетболу-2019 В Пекине на стадионе "Кадиллак Арена" состоялся второй полуфинальный матч баскетбольного чемпионата мира Аргентина - Франция. Итогом встречи стала победа сборной Аргентины со счетом 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18).

16 Сауль Альварес и Ковалев проведут бой Официально стало известно, что следующим соперником одного из лидеров всевозможных рейтингов P4P мексиканца Сауля Альвареса станет россиянин Сергей Ковалев.

17 "Во все тяжкие" стал самым "важным" сериалом 2000-ых "Во все тяжкие" вошел в Книгу рекордов Гиннесса как "сериал с самым высоким рейтингом".

18 Певица Адель разводится с мужем Популярная британская певица Адель подала на развод со своим мужем Саймоном Конекки.

19 В Японии стартовала Tokyo Game Show 2019 В Японии открывается выставка Tokyo Game Show, где представлены технологии стриминга и сверхскоростной коммуникации.