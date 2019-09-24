Главные события 23 сентября: Украина vs ПАСЕ, Зеленский о коррупции, закон об импичменете, дело Парубия в ГБР и другое

Украина не едет....или?
Делегация Верховной Рады приняла решение не подавать полномочия на утверждение во время осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы с 30 сентября по 4 октября 2019 года в ответ на возвращение РФ в сессионный зал Ассамблеи без выполнения требований ее резолюций.
Зеленский подписал механизм отстранения президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" (№1012).
Зеленский отбыл в США
Президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 сентября, начинает визит в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной ассамблее ООН.
Климатический саммит при ООН
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во время открытия саммита по вопросам изменения климата в Нью-Йорке в понедельник, 23 сентября, призвал мировых лидеров остановить климатический кризис.
Президент направил всех желающих пожаловаться на коррупцию на горячую линию НАБУ
Владимир Зеленский призвал граждан страны сообщать о фактах взяточничества и коррупции на горячую линию НАБУ, а также менять свой менталитет в отношении коррупционных проявлений.
Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского с призывом к гражданам сообщать на горячую линию НАБУ о фактах коррупции заявил, что Бюро не занимается расследованием всех коррупционных преступлений.
Дело Парубия, которого нет
Государственное бюро расследований, по словам экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия, открыло еще одно производство в отношении него - на этот раз о причастности к противостояниям в Одессе 2 мая 2014 года.
Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий не является подозреваемым по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.
Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов утверждает, что по его заявлению Государственным бюро расследований открыто уголовное производство в отношении бывшего председателя Верховной Рады, народного депутата от "Европейской солидарности" Андрея Парубия.
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что уголовное производство, открытое по факту создания и координирования Андреем Парубием "общественных вооруженных формирований с целью совершения массовых беспорядков" 2 мая 2014 года в Одессе, необходимо закрыть в ближайшее время.
В Украине заморозки, а урожай под угрозой
Заморозки, которые наблюдаются в Украине в течение нескольких дней, могут привести к снижению урожая овощей, а также ухудшит качество урожая фруктов в областях, где их уборка еще продолжается.
Ночью во вторник, 24 сентября, в северных и восточных областях Украины ожидаются заморозки в воздухе 0-3°С (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), Полтавской и Черкасской заморозки на почве 0-4°С, (II уровень опасности, желтый).
Повышенные пенсии в марте
В комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов анонсировали увеличение пенсий для населения от 12 до 13% в марте 2020 года.
Пропроизводство падает
Промышленное производство в Украине в августе 2019 года сократилось по сравнению с августом 2018 года на 1,7% после снижения на 0,2% в июле (к июлю-2018) и на 2,3% – в июне (к июню-2018).
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
В Милане прошла церемония вручения наград футболистам года. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА.
Помимо Месси на награду были номинированы нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Эта награда стала шестой для аргентинского форварда.
Также, назван лучший тренер года по версии ФИФА.
Завацкая идет дальше в турнире в Ташкенте
Катарина Завацкая на отказе четвертой сеяной Елены Остапенко вышла во второй раунд турнира в Ташкенте.
"Эмми" 2019 - список победителей в главных категориях
В ночь на 23 сентября в стенах Microsoft Theatre (Лос-Анджелес, США) состоялась ежегодная церемония вручения премий "Эмми" - главной ТВ-награды, которая вручается лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм.
Фильм о Голодоморе победил
Историческая драма "Mr Jones" совместного производства Украины, Польши и Британии одержала победу на 44-м фестивале польских художественных фильмов в Гдыне.
Достижения Китая в космосе
Китай запустил в космос два новых спутника системы "Бэйдоу". Это 47-й и 48-й спутники навигационной системы "Бэйдоу".