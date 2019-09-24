Главные события 23 сентября: Украина vs ПАСЕ, Зеленский о коррупции, закон об импичменете, дело Парубия в ГБР и другое

1 Украина не едет....или? Делегация Верховной Рады приняла решение не подавать полномочия на утверждение во время осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы с 30 сентября по 4 октября 2019 года в ответ на возвращение РФ в сессионный зал Ассамблеи без выполнения требований ее резолюций.

2 Зеленский подписал механизм отстранения президента Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" (№1012).

3 Зеленский отбыл в США Президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 сентября, начинает визит в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной ассамблее ООН.

4 Климатический саммит при ООН Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во время открытия саммита по вопросам изменения климата в Нью-Йорке в понедельник, 23 сентября, призвал мировых лидеров остановить климатический кризис.

5 Президент направил всех желающих пожаловаться на коррупцию на горячую линию НАБУ Владимир Зеленский призвал граждан страны сообщать о фактах взяточничества и коррупции на горячую линию НАБУ, а также менять свой менталитет в отношении коррупционных проявлений. Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского с призывом к гражданам сообщать на горячую линию НАБУ о фактах коррупции заявил, что Бюро не занимается расследованием всех коррупционных преступлений.

8 Повышенные пенсии в марте В комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов анонсировали увеличение пенсий для населения от 12 до 13% в марте 2020 года.

9 Пропроизводство падает Промышленное производство в Украине в августе 2019 года сократилось по сравнению с августом 2018 года на 1,7% после снижения на 0,2% в июле (к июлю-2018) и на 2,3% – в июне (к июню-2018).

10 Назван лучший игрок года по версии ФИФА В Милане прошла церемония вручения наград футболистам года. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА. Помимо Месси на награду были номинированы нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Эта награда стала шестой для аргентинского форварда. Также, назван лучший тренер года по версии ФИФА.

11 Завацкая идет дальше в турнире в Ташкенте Катарина Завацкая на отказе четвертой сеяной Елены Остапенко вышла во второй раунд турнира в Ташкенте.

12 "Эмми" 2019 - список победителей в главных категориях В ночь на 23 сентября в стенах Microsoft Theatre (Лос-Анджелес, США) состоялась ежегодная церемония вручения премий "Эмми" - главной ТВ-награды, которая вручается лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм.