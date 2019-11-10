Итоги дня 9 ноября: разведение войск под Петровским и задержание ветерана АТО в Польше

В районе Богдановки и Петровское Донецкой области началось разведение сил и войск.
Представители т.н. "ДНР" и военнослужащие Вооруженных сил Украины подтвердили начало разведения сил сторон на последнем пилотном участке на линии соприкосновения на Донбассе.
Начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев сказал, что стороны начали отводить технику.
В Польше задержали ветерана АТО Игоря Мазура
В Польше был задержан доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, известный под позывным "Тополь".
Как позже сообщила омбудсмен Людмила Денисова, к задержанному украинцу не допустили адвоката и украинского консула.
В свою очередь в МИД сообщили, что украинский консул все же встретился с задержанным по запросу Российской Федерации активистом Мазуром.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Российская Федерация в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев.
Народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий призвал правоохранительные органы активно способствовать освобождению Игоря Мазура.
Ежегодно 9 ноября в стране отмечается День украинской письменности и языка.
День украинской письменности и языка установлен указом Президента Украины 6 ноября 1997 года "в поддержку инициативы общественных организаций... в день памяти Преподобного Нестора-Летописца".
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу поздравил украинцев с Днем письменности и языка.
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что будет создавать все возможности как для защиты и распространения украинского языка, так и для развития всех сфер культурной жизни в Украине.
Украинская ассоциация футбола подготовила приветственный видеоролик ко Дню украинской письменности и языка.
В Германии отмечают 30 лет падения Берлинской стены
Празднование событий 1989 года началось с понедельника 4 ноября и продлится до воскресенья.
Канцлер Германии Ангела Меркель по случаю празднования 30-й годовщины падения Берлинской стены призвала Европу защищать "свободу" и "демократию", которые все больше подаются нападкам.
Google посвятил Doodle юбилею падения Берлинской стены.
К поздравлениям присоединился и глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Юный нападающий Эмре Демир стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Турции.
В матче 11-го тура турецкой Суперлиги между Генчлерберлиги и Кайсериспором было установлено историческое достижение.
Австралийский боксер Дуайт Ричи погиб во время спарринга в возрасте 27 лет.
Австралийский боксер, выступавший в рамках первого среднего веса Дуайт Ричи скончался в возрасте 27 лет после полученного удара во время спарринга.
Чемпионат мира по летнему биатлону 2020 года состоится в Рупольдинге.
Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) проинформировал, что чемпионат мира по летнему биатлону 2020 года перенесён из Контиолахти (Финляндия) в Рупольдинг (Германия).
Романа Полански снова обвиняют в домогательствах
К списку непростительных проступков творца культового психологического триллера "Ребенок Розмари" добавилось еще одно обвинение в изнасиловании.
Британский фотограф Роберт Фриман умер в возрасте 82 лет.
Фриман наиболее известен как автор нескольких обложек к альбомам The Beatles.
Авторы "Беверли Хиллз, 90210" отменили запланированные съемки сериала.
Создатели сериала "Беверли Хиллз, 90210" (Beverly Hills, 90210) заявили об отмене съемок новых эпизодов.
Глава SpaceX сообщил, что потребуется для постройки колонии на cоседней планете.
Для создания поселения на Марсе потребуется построить и запустить около тысячи ракет Starship, а на развитие инфраструктуры уйдёт до 20 лет.