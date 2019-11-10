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Воскресенье, 10.11.2019
Итоги дня 9 ноября: разведение войск под Петровским и задержание ветерана АТО в Польше
Итоги дня 9 ноября: разведение войск под Петровским и задержание ветерана АТО в Польше
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Итоги дня 9 ноября: разведение войск под Петровским и задержание ветерана АТО в Польше

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Итоги дня 9 ноября: разведение войск под Петровским и задержание ветерана АТО в Польше
07:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Разведение войск в Петровском. Задержание Мазура. День украинской письменности и языка. Годовщина падения Берлинской стены и другие.

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Польша, Донбасс, Берлинская стена, ВСУ, Игорь Мазур, Петровское, Дуайт Ричи, Эмре Демир.
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