Итоги дня 9 ноября: разведение войск под Петровским и задержание ветерана АТО в Польше

Начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев сказал, что стороны начали отводить технику .

Представители т.н. "ДНР" и военнослужащие Вооруженных сил Украины подтвердили начало разведения сил сторон на последнем пилотном участке на линии соприкосновения на Донбассе.

В районе Богдановки и Петровское Донецкой области началось разведение сил и войск.

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В Польше задержали ветерана АТО Игоря Мазура

В Польше был задержан доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, известный под позывным "Тополь".

Как позже сообщила омбудсмен Людмила Денисова, к задержанному украинцу не допустили адвоката и украинского консула.

В свою очередь в МИД сообщили, что украинский консул все же встретился с задержанным по запросу Российской Федерации активистом Мазуром.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Российская Федерация в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев.

Народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий призвал правоохранительные органы активно способствовать освобождению Игоря Мазура.