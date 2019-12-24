Итоги дня 23 декабря: Новый Трудовой кодекс, Путин в Крыму и апелляция Антоненко

1 Министр экономики Тимофей Милованов развенчал мифы и пояснил, каким будет новый закон о труде. В Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства готовят новый законопроект, в котором предлагают внести изменения в Трудовой кодекс. Вскоре появится законопроект о труде. Он позволит украинцам работать из дома, формировать гибкий график работы, увольняться по собственному желанию, не отрабатывая двух недель. Также планируется внедрить обязательный для всех работников испытательный срок.

3 Зеленский призвал АЗС снизить цены на топливо. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций и обсудили процесс снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.

4 ТКГ провела заседание по теме обмена удерживаемыми Трехстороння контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца текущего года. В ОПУ говорят, что до конца этого года будут освобождены украинские военные, которые после боев под Иловайском и Дебальцево находятся в плену контролируемых Россией боевиков.

5 "Слуга народа" заявила о получении 33% мандатов на местных выборах в ОТГ. Партия "Слуга народа" заявила о получении каждого третьего мандата на местных выборах по итогам обработки 75% участков.

7 В Минэкономики хотят повышать зарплаты на 2 тысяч в год, и трудоустроить полмиллиона украинцев. В Украине сейчас 1,5 миллиона безработных граждан, цель Министерства экономики - сократить количество безработных до 900 тысяч, и повышать заработные платы на 2000 гривен в год.

8 Нападающий Назарий Русин возвращается в Динамо. 21-летний украинский нападающий Назарий Русин вернулся в строй киевского Динамо. Об этом сообщает официальный сайт "бело-голубых".

9 УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов. Мадридский Реал стал лучшим клубом в истории Лиги чемпионов. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) по иторам 1955 -2019 годов.

10 France FootBall наградил лучшего игрока Франции 2019 года Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Франции в 2019 году по версии France Football. Форвард также получил подобную награду по итогам 2018 года.

11 Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс завершила карьеру еще в 2012 году. 36-летняя бельгийская теннисистка Ким Клейстерс заявила, что возвращается в большой теннис.

12 Рейтинг самых высоких зарплат в мировом спорте Издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых клубов в мировом спорте.

13 Смартфоны серии Vivo X30 дебютировали всего неделю назад, а уже успели попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Старший Vivo X30 Pro побил рекорд самой массовой фотоэстафетой. Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали наибольшее количество людей, которые сделали фотографию с помощью одного смартфона.

14 Работа украинской группы Jinjer вошла в топ-50 лучших метал-альбомов десятилетия. Пластинка украинской группы Jinjer попала в топ-50 лучших метал-альбомов десятилетия, который опубликовал журнал Metal Hammer по итогам голосования среди читателей.

15 Мюзикл "Кошки" отправлен на доработку После премьеры фильм получил очень низкие оценки критиков и было принято решение снова его доработать