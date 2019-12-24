Итоги дня 23 декабря: Новый Трудовой кодекс, Путин в Крыму и апелляция Антоненко

Министр экономики Тимофей Милованов развенчал мифы и пояснил, каким будет новый закон о труде.
В Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства готовят новый законопроект, в котором предлагают внести изменения в Трудовой кодекс.
Вскоре появится законопроект о труде. Он позволит украинцам работать из дома, формировать гибкий график работы, увольняться по собственному желанию, не отрабатывая двух недель. Также планируется внедрить обязательный для всех работников испытательный срок.
Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту.
Президент России Владимир Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив.
В МИД выразили решительный протест в связи с открытием железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив.
В ЕС назвали открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Зеленский призвал АЗС снизить цены на топливо.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций и обсудили процесс снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.
ТКГ провела заседание по теме обмена удерживаемыми
Трехстороння контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца текущего года.
В ОПУ говорят, что до конца этого года будут освобождены украинские военные, которые после боев под Иловайском и Дебальцево находятся в плену контролируемых Россией боевиков.
"Слуга народа" заявила о получении 33% мандатов на местных выборах в ОТГ.
Партия "Слуга народа" заявила о получении каждого третьего мандата на местных выборах по итогам обработки 75% участков.
Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под стражей.
Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде ареста для Андрея Антоненко (Riffmsater), который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Антоненко просил суд освободить его из-под стражи и обещал сотрудничать со следствием.
Следствие нашло совпадения в составе мины, изъятой у Антоненко и веществом, использованным в подрыве автомобиля Шеремета.
В Минэкономики хотят повышать зарплаты на 2 тысяч в год, и трудоустроить полмиллиона украинцев.
В Украине сейчас 1,5 миллиона безработных граждан, цель Министерства экономики - сократить количество безработных до 900 тысяч, и повышать заработные платы на 2000 гривен в год.
Нападающий Назарий Русин возвращается в Динамо.
21-летний украинский нападающий Назарий Русин вернулся в строй киевского Динамо. Об этом сообщает официальный сайт "бело-голубых".
УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов.
Мадридский Реал стал лучшим клубом в истории Лиги чемпионов. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) по иторам 1955 -2019 годов.
France FootBall наградил лучшего игрока Франции 2019 года
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Франции в 2019 году по версии France Football. Форвард также получил подобную награду по итогам 2018 года.
Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс завершила карьеру еще в 2012 году.
36-летняя бельгийская теннисистка Ким Клейстерс заявила, что возвращается в большой теннис.
Рейтинг самых высоких зарплат в мировом спорте
Издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых клубов в мировом спорте.
Смартфоны серии Vivo X30 дебютировали всего неделю назад, а уже успели попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Старший Vivo X30 Pro побил рекорд самой массовой фотоэстафетой.
Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали наибольшее количество людей, которые сделали фотографию с помощью одного смартфона.
Работа украинской группы Jinjer вошла в топ-50 лучших метал-альбомов десятилетия.
Пластинка украинской группы Jinjer попала в топ-50 лучших метал-альбомов десятилетия, который опубликовал журнал Metal Hammer по итогам голосования среди читателей.
Мюзикл "Кошки" отправлен на доработку
После премьеры фильм получил очень низкие оценки критиков и было принято решение снова его доработать
Известная американская киностудия Warner Bros. может выпустить очередную экранизацию о популярном сыщике Шерлоке Холмсе.
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4. Поговаривают, главную роль исполнит Роберт Дауни-младший, который примерил этот образ в 2009 и 2011 годах.