Итоги дня 13 января: дело против Трубы и большое обсуждение земельной реформы

Офис генпрокурора открыл дело против бывшего директора ГБР
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.
Экс-директор ГБР рассказал о двух составляющих расследования против него.
Дискуссия по земельной реформе в Украине
Министр экономики поделился, что купля-продажа земли будет только в безналичной форме.
Уполномоченный президента рассказал, что земельная реформа будет реализовываться поэтапно.
Украина возвращается в ПАСЕ
В комитете Верховной Рады проголосовали за возобновление участия Украины в работе ПАСЕ.
НБУ почти втрое увеличил выкуп валюты
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 8 по 11 января купил на межбанковском валютном рынке $148 млн, что в 2,96 раза больше, чем неделей ранее, а также продал - $30 млн.
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил убеждение, что наша страна является сырьевым придатком.
Правительство планирует отменить 40% форм Госстата
Кабмин планирует отменить 43 из 110 обязательных форм, которые украинские предприятия предоставляют Госслужбе статистики.
В Украине будут наказывать нардепов-кнопкодавов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады".
Области-лидеры сельхозпроизводства в 2019 года
В Украине определились с областями, которые лидируют в наращивании объемов производства сельскохозяйственной продукции по удельному весу в 2019 году.
Умер известный украинский спортивный журналист
На 74-м году жизни умер многолетний президент ассоциации спортивных журналистов Украины и член НОК Украины Михаил Волобуев.
Известен полный файт-кард турнира UFC 246
В рамках шоу в Лас-Вегасе состоятся 13 поединков.
Ярмоленко может покинуть Вест Хэм в январе
Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко может сменить команду в Англии.
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Барселона расторгла контракт с главным тренером команды Эрнесто Вальверде. Новым главным тренером Барселоны назначен Кике Сетьен.
Астана расторгла контракт с Григорчуком
Роман Григорчук покинул пост главного тренера Астаны.
Названы имена номинантов на премию "Оскар-2020"
Американская киноакадемия в Лос-Анджелесе объявила номинантов на премию "Оскар-2020".
Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина"
Стали известны номинанты антипремии "Золотая малина" за наиболее сомнительные достижения в области кино, победители которой по традиции награждаются накануне вручения "Оскаров".
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Мировые кассовые сборы в кино в 2019 составили немалую сумму
В 2019 году мировые кассовые сборы составили 42,5 млрд долларов, что является новым рекордом.
Королева Елизавета II поддержала нелегкое решение принца Гарри и Меган Маркл
После частной встречи Ее Величество объявила, что согласна с решением внука. Британские монархи определили переходный период, во время которого принц Гарри и Меган Маркл постепенно сложат королевские полномочия.