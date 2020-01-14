Итоги дня 13 января: дело против Трубы и большое обсуждение земельной реформы

3 Украина возвращается в ПАСЕ В комитете Верховной Рады проголосовали за возобновление участия Украины в работе ПАСЕ.

4 НБУ почти втрое увеличил выкуп валюты Национальный банк Украины (НБУ) в период с 8 по 11 января купил на межбанковском валютном рынке $148 млн, что в 2,96 раза больше, чем неделей ранее, а также продал - $30 млн.

5 Климкин назвал Украину сырьевым придатком Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил убеждение, что наша страна является сырьевым придатком.

6 Правительство планирует отменить 40% форм Госстата Кабмин планирует отменить 43 из 110 обязательных форм, которые украинские предприятия предоставляют Госслужбе статистики.

7 В Украине будут наказывать нардепов-кнопкодавов Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады".

8 Области-лидеры сельхозпроизводства в 2019 года В Украине определились с областями, которые лидируют в наращивании объемов производства сельскохозяйственной продукции по удельному весу в 2019 году.

9 Умер известный украинский спортивный журналист На 74-м году жизни умер многолетний президент ассоциации спортивных журналистов Украины и член НОК Украины Михаил Волобуев.

10 Известен полный файт-кард турнира UFC 246 В рамках шоу в Лас-Вегасе состоятся 13 поединков.

11 Ярмоленко может покинуть Вест Хэм в январе Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко может сменить команду в Англии.

12 Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны Барселона расторгла контракт с главным тренером команды Эрнесто Вальверде. Новым главным тренером Барселоны назначен Кике Сетьен.

13 Астана расторгла контракт с Григорчуком Роман Григорчук покинул пост главного тренера Астаны.

14 Названы имена номинантов на премию "Оскар-2020" Американская киноакадемия в Лос-Анджелесе объявила номинантов на премию "Оскар-2020".

15 Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина" Стали известны номинанты антипремии "Золотая малина" за наиболее сомнительные достижения в области кино, победители которой по традиции награждаются накануне вручения "Оскаров".

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17 Мировые кассовые сборы в кино в 2019 составили немалую сумму В 2019 году мировые кассовые сборы составили 42,5 млрд долларов, что является новым рекордом.