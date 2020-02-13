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Четверг, 13.02.2020
Итоги дня 12 февраля: заседание ТКГ и Загороднюк в штаб-квартире НАТО
Итоги дня 12 февраля: заседание ТКГ и Загороднюк в штаб-квартире НАТО
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Итоги дня 12 февраля: заседание ТКГ и Загороднюк в штаб-квартире НАТО

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Итоги дня 12 февраля: заседание ТКГ и Загороднюк в штаб-квартире НАТО
07:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Минске состоялось заседание ТКГ. Загороднюк отправился в штаб-квартиру НАТО. Кабмин подготовил промежуточный отчет правительства. Свитолина вышла во второй раунд турнира в Хуахине. NASA ищет новых астронавтов и другие события 12 февраля.

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НАТО, Кабмин, Минобразования, МОН, Минск, Леонид Кучма, ТКГ, Андрей Загороднюк.
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