Итоги дня 12 февраля: заседание ТКГ и Загороднюк в штаб-квартире НАТО

Заседание ТКГ
На заседании Трехсторонней контактной группы практически согласовали один из участков разведения в районе населенного пункта Гнутово, которую ранее было предложено украинской стороной.
Украина в гуманитарной подгруппе трехстороннего контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе передала уточненный список лиц, которых стремится освободить.
До следующего заседания ТКГ будет разработан проект открытия КПВВ в Золотом и Счастье.
Загороднюк в НАТО
Делегация Минобороны Украины во главе с ее руководителем Андреем Загороднюком прибыла с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО.
В Брюсселе Министр обороны Украины провел встречу с Министром национальной обороны Польши.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк провел первую официальную встречу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром и отметил активизацию военного сотрудничества между двумя странами.
Отчет правительства
Кабинет министров Украины утвердил промежуточный отчет деятельности правительства за 2019 год.
Новая украинская школа
В Минобразования рассказали, как изменится финансирование учебных заведений.
Проблемы Донбасса
В Офисе президента Украины под председательством советника Владимира Зеленского Олега Устенко состоялась очередная встреча экспертной группы по решению экономических проблем Донбасса.
Цена на отопление
В феврале в Украине планируется снижение цены на газ и теплоэнергию.
Агентство по управлению госдолгом
Кабинет министров Украины на заседании в среду создал Агентство по управлению государственным долгом.
Эвакуация из Ухани
Премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что задержка эвакуации украинцев из китайского Уханя связана с минимизацией рисков проникновения в Украину коронавируса Covid-19.
Разумков в Киевской области
Спикер Рады заявил, что реформа децентрализации очень важна для Украины
Победа Свитолиной
Элина Свитолина вышла во второй раунд турнира в Хуахине.
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