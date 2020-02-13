Итоги дня 12 февраля: заседание ТКГ и Загороднюк в штаб-квартире НАТО

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9 Разумков в Киевской области Спикер Рады заявил, что реформа децентрализации очень важна для Украины

12 Тренерские способности Гвардиолы Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, что не считает себя лучшим тренером.

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