Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (24.02 - 1.03.2020)

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 24 февраля по 1 марта 2020 года.

Запросы "Високосный год", "Високосний рік" (более 700 тыс. поисков)

Високосный год раньше встречали с осторожностью, считая его опасным и полным неприятностей. 29 февраля Google выпустил новый анимированный дудл, посвященный високосному году.

Запросы "Прощеное воскресенье", "Прощена неділя" (более 600 тыс. поисков)

Прощеное воскресенье является очень важным днем для каждого православного христианина. Именно в это время люди получают уникальную возможность распрощаться со всеми обидами, наладить отношения с близкими и оставить в прошлом все конфликты, какими серьезными бы они ни были.

Запросы "С первым днем весны", "З першим днем весни" более (120 тыс. поисков)

С началом весны хочется поздравить своих родных, друзей и близких, подарить им ласковое весеннее настроение.

Запросы "Жеребьевка Лиги Европы", "Жеребкування Ліги Європи" (более 120 тыс. поисков)

Донецкий Шахтер по итогам жеребьевки стадии 1/8 финала Лиги Европы сыграет с немецким Вольфсбургом.

Запрос "Погода Одесса" (более 100 тыс. поисков)

В акватории Черного и Азовского морей в среду, 24 февраля, синоптики предупреждали о шторме и сильных порывах ветра.

Запрос "Бенфика Шахтер" (более 100 тыс. поисков)

Шахтер смог удержать ничью в ответном матче Лиги Европы против Бенфики.

Запрос "Реал мадрид – Манчестер Сити" (более 100 тыс. поисков)

Ман Сити обыграл Реал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Запрос "Реал Мадрид - Барселона" (более 100 тыс. поисков)

Мадридский Реал одолел Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги (2:0) и вернул себе лидерство в турнирной таблице.

Запросы "День ангела Светланы", "З Днем ангела Світлана" (более 100 тыс. поисков)

Имя Светлана имеет достаточно аналогов в иностранных языках со значением "светлая", "сияющая", "ясная", "лучезарная", "чистая".

Запрос "Турция" (более 50 тыс. поисков)

Турция официально объявила о старте операции "Весенний щит" в Сирии.

Запрос "Наполи – Барселона" (более 50 тыс. поисков)

Состоялся поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Наполи и Барселоной.

Запрос "Челси – Бавария" (более 50 тыс. поисков)

Челси разгромно уступил Баварии дома в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Запрос "Ворскла – Шахтер Донецк"(более 50 тыс. поисков)

Заключительной игрой растянувшегося на три календарных дня двадцатого тура Украинской Премьер-лиги стал поединок с участием единственного представителя от нашей страны в весенней части розыгрыша еврокубков. Донецкий Шахтер отправился в гостеприимную в последние годы для "горняков" Полтаву, где коллективу Каштру предстояло противостоять на поле стадиона "Ворскла" им. А. Бутовского местному коллективу с одноименным арене названием.

Запрос "Тигипко" (более 50 тыс. поисков)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречался с бизнесменом, бывшим вице-премьер-министром - министром социальной политики (2010-2012 годы) Сергеем Тигипко.

Запрос "Ювентус" (более 50 тыс. поисков)

Лион сенсационно обыграл Ювентус в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

Запросы "Днепр-1 – Динамо Киев", "Дніпро-1 – Динамо Київ" (более 70 тыс. поисков)

В поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги СК Днепр-1 неожиданно обыграл киевское Динамо (3:1).

Запрос "Астон вилла – Манчестер Сити" (более 20 тыс. поисков)

Манчестер Сити в рамках финального поединка Кубка английской лиги встречался со скромной Астон Виллой.

Запрос "Лечче – Аталанта" (более 20 тыс. поисков)

В поединке 26-го тура итальянской Серии А Аталанта подарила болельщикам очередную голевую феерию, разгромив в гостях Лечче со счетом 2:7.

Запрос "Ливерпуль – Вест Хэм Юнайтед" (более 20 тыс. поисков)'

Ливерпуль в результативном матче обыграл Вест Хэм на Энфилде.

Запрос "Уотфорд – Ливерпуль" (более 20 тыс. поисков)

В матче 28-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" проиграл на чужом поле аутсайдеру АПЛ - "Уотфорду" 0:3.

Запрос "МастерШеф. Профессионалы 2" (более 10 тыс. поисков)

29 февраля вышел первый выпуск второго сезона кулинарного проекта на телеканале СТБ "МастерШеф Профессионалы".