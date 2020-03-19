В Украине усилили меры контроля, призыв приостановили, ВОЗ испытывает вакцину от COVID-19 и другое: главные события 18 марта

Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Вступил в силу закон о полном среднем образовании
В среду, 18 марта, вступил в силу закон о полном среднем образовании, документ гарантирует равный доступ к образованию для учащихся.
На время карантина в Украине приостановили призыв на срочную военную службу
В связи с распространением коронавируса в Украине временно приостановили призыв на срочную военную службу.
В Украине за время карантина обещают частично возместить коммуналку
В Украине в связи с карантином, власти панируют частично компенсировать затраты населения на коммуналку в период изоляции.
Из-за рубежа уже вернули более 30 тысяч украинцев
В связи с распространением коронавируса более 30 000 украинских граждан вернулись домой.
ООС: Сегодня боевики 8 раз открывали обстрелы
С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС.
Зеленский отметил государственными наградами учителей
Президент Украины подписал указ и присвоил почетные звания учителям, нескольким посмертно.
Вакцина от коронавируса: ВОЗ заявила о старте испытаний
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.
Умер Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера-младшего
Бывший чемпион мира в двух весах американец Роджер Мейвезер скончался в возрасте 58 лет.
Кевин Дюрант признался, что у него обнаружен коронавирус
Ближайшие вечера бокса в Британии могут отложить, поединок Усика может не состояться
Запрет на проведение футбольных матчей в Великобритании грозит отменить и вечера бокса.
Все грунтовые турниры, кроме Ролан Гаррос-2020, отменены
Ролан Гаррос-2020, судя по всему, станет единственным большим грунтовым турнирном в 2020 году.
Евровидение-2020: песенный конкурс перенесли из-за коронавируса
Организаторы международного песенного конкурса решили перенести мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса.
Каннский кинофестиваль 2020: организаторы перенесли кинособытие
Глава знаменитого Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр подозревал, что торжественное событие отменят из-за эпидемии коронавируса. 18 марта стало известно, что кинособытие перенесли на осень 2020 года.
MacBook Air и iPad Pro: Apple официально презентовала новые гаджеты
Специальная презентация не проводилась – разработчики ограничились пресс-релизами на официальном сайте.
Нацотбора в 2021 году не будет: на Евровидение поедут Go_A
Победители Нацотбора 2020 группа Go_A все же представит Украину на международном конкурсе.
Джонни Депп и Эмбер Херд: новые подробности развода голливудских актеров
Адвокаты Джонни Деппа представили новые доказательства, подтверждающие домашнее насилие, к которому прибегала Эмбер Херд.