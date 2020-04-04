Итоги дня 3 апреля: коронавирус, помощь Всемирного банка и прогнозы Кабмина

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 апреля

По состоянию на 3 апреля количество зараженных коронавирусом в мире увеличилось до 1 016 128 человек.

В частности, в настоящее время в мире зафиксированы 1 016 128 случая заболевания, 210 335 человек выздоровели, умерло от болезни 52 973 человека.

В настоящее время больше всего случаев заражения зафиксировано в США - 244 678, на втором месте Италия - 115 242, в Испании - 112 065, в Германии - 84 794, в Китае - 82 413, Франции - 59 929, Иране - 50 468.

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.