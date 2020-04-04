Итоги дня 3 апреля: коронавирус, помощь Всемирного банка и прогнозы Кабмина

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 апреля
По состоянию на 3 апреля количество зараженных коронавирусом в мире увеличилось до 1 016 128 человек.
В частности, в настоящее время в мире зафиксированы 1 016 128 случая заболевания, 210 335 человек выздоровели, умерло от болезни 52 973 человека.
В настоящее время больше всего случаев заражения зафиксировано в США - 244 678, на втором месте Италия - 115 242, в Испании - 112 065, в Германии - 84 794, в Китае - 82 413, Франции - 59 929, Иране - 50 468.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Улучшение украинской медицины
Всемирный банк готов выделить Украине дополнительные средства в рамках совместного проекта с Министерством здравоохранения "Улучшение здравоохранения на службе у людей".
Прогнозы Кабмина
Правительство Украины в обновленном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз инфляции в 2020 году с утвержденных ранее 5,5% до 11,6%, свидетельствует постановление правительства №253, опубликованное на "Урядовом портале".
Государство в смартфоне
Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил то, что на запущенном Министерством цифровой трансформации портале "Дія" уже доступны онлайн 27 публичных услуг, среди которых - и первые упрощенные услуги для физических лиц - предпринимателей.
Советы НБУ
Заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что банковская система продолжает работать в обычном режиме, 95% банкоматов работают, но призвал украинцев выполнять транзакции онлайн.
Выплаты пенсий
Министерство социальной политики Украины сообщило, что пенсии и государственные социальные пособия на период карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия коронавирусу, будут переназначены автоматически.
Помощь Италии
Президент Владимир Зеленский в рамках предоставления гуманитарной помощи Италии поручил отправить туда бригаду украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом.
Кредитные каникулы
В НБУ заявили, что около 10 банков внедряют так называемые "кредитные каникулы" для заемщиков, но в очередной раз напомнили, что каникулы - это не прощение долга.
Решение УЕФА
Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что Европейский футбольный союз не собирается запрещать участвовать в еврокубках представителям тех стран, где из-за пандемии коронавируса решат не завершать футбольные турниры.
Переболела коронавирусом
Президент любительского футбольного клуба Лион (Львов) и жена защитника Ризеспора Николая Морозюка Ирина, рассказала о своей болезни.
Новая система ранжирования
Василий Ломаченко опустился в рейтинге Р4Р от Boxrec.
Бавария и Флик
Руководство Баварии решило подписать контракт с Ханси Фликом до 30 июня 2023 года — сообщил официальный сайт клуба.
Бой Джошуа - Пулев
Защита чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа против Кубрата Пулева не состоится 20 июня. Поединок перенесли из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте промоутерской компании Matchroom Boxing.
Жертвы коронавируса
Шотландский комик Эдди Лардж скончался в одном из местных госпиталей, куда попал ранее из-за сердечной недостаточности. Находясь в клинике, 78-летний актер подхватил коронавирус.
Дизайнер итальянского бренда обуви Серджио Росси умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
"Каннские львы-2020"
Известный во всем мире фестиваль рекламы "Каннские львы" отменили из-за пандемии коронавируса. Сначала его планировали провести 26-30 октября, а теперь дату передвинули на 21-25 июня 2021 года.
Букеровская премия 2020
В Лондоне огласили короткий список номинантов Международной Букеровской премии 2020 года, присуждаемой в области литературы на английском языке.
Смерть легенды
Американский певец и автор песен Билл Уизерс скончался от осложнений болезни сердца. Музыканту был 81 год. Уизерс умер 30 марта. Родственники певца сообщили о его смерти журналистам в пятницу, 3 апреля.