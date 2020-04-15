Итоги дня 14 апреля: Пасха 2020, COVID-19 в Украине и пожары в Чернобыле

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 апреля
По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Владимир Зеленский назначил новых украинских послов в четырех странах
Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Японии, Марокко, Южно-Африканской Республике и Узбекистане
У Порошенко заявили о готовности взять на поруки Черновол
Фракция "Европейская солидарность" готова стать на защиту экс-нардепа Татьяны Черновол.
Бывший народный депутат Татьяна Черновол заявила, что расследование по делу против нее началось 18 октября 2019 года.
ГБР заявляет, что в отношении бывшего нардепа Татьяны Черновол сторона обвинения не просила суд о содержании под стражей.
Карантин в Киеве
Власти Киева после Пасхальных праздников готовы рассмотреть вопрос об ослаблении карантинных мероприятий, если количество больных коронавирусом начнет уменьшаться.
С 16 по 20 апреля посты, установленные на въездах в Киев, усилят контроль за самочувствием водителей и пассажиров транспорта, направляющегося в столицу, заявляет мэр города Виталий Кличко.
Верующие будут молиться на улице: Как пройдут пасхальные богослужения в Украине
Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий заявил, что в храмах УПЦ МП пройдут пасхальные богослужения, но верующие будут стоять и молиться на улице.
Священнослужители Православной церкви Украины начали изготовлять защитные экраны для медицинских работников.
Пожар в Чернобыльской зоне удалось ликвидировать, уровень радиации в норме
Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС.
Кабинет министров назначил на 5 лет Сергея Калашника головой госагентства по управлению зоной отчуждения.
ООС: боевики 4 раза нарушили режим "тишины", двое военных ранены
В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Бурда оценил вероятность возвращения Ярмоленко в Динамо
Защитник "Динамо" Никита Бурда высказался о возможном возвращении Андрея Ярмоленко в клуб.
Усик может провести бой на Олимпийском в Киеве
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинец может провести титульный поединок в Киеве.
Все игроки Сампдории вылечились от коронавируса
Главный тренер Сампдории Клаудио Раньери рассказал о состоянии здоровья своих футболистов.
Умер 22-летний бразильский футболист
Защитник бразильского Гуарани Тиаго Кортес умер в возрасте 22 лет.
"Повелитель стихий" Шьямалана стал хитом на Netflix
В период самоизоляции популярность онлайн-кинотеатров заметно возросла, но лидером этого сегмента по-прежнему остается Netflix.
Превзошли "Мир юрского периода 2": "Тролли 2" бьют рекорды
Онлайн-премьера мультфильма "Тролли 2: Мировое турне" бьет рекорды по просмотрам.
Бренд Ruslan Baginskiy пожертвовал круглую сумму больнице во Львове
Немало украинских дизайнеров присоединились к борьбе с COVID-19. Они организуют производство необходимых средств безопасности и выделяют деньги из собственного бюджета. Так, знаменитый дизайнер из Львова, который шьет шляпы для мировых звезд, Руслан Багинский решил помочь медицинским учреждениям в нелегкое время.
"Спасибо за всю вашу поддержку": Кристофер Хивью вылечился от коронавируса
Актер сообщил в сети, что вылечился от коронавируса и больше не имеет симптомов недуга.