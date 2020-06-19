Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме

Коронавирус в Украине и мире
По состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 448,474 человека.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 829 человек, зафиксировано 23 летальных случая. Всего за все время пандемии в Украине заболело 34 063 человек, летальных исходов — 966. За все время пандемии.
Освобождение от ВНО
Верховная Рада освободила выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО.
Законопроект о референдуме
Верховная Рада сегодня, 18 июня, приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".
Руслан Стефанчук поделился мыслями по поводу проведения референдума в Украине. По его словам, государству это может стоить около 12 миллиардов.
Расширение ВИЭ
НАК "Нафтогаз Украины" планирует расширять присутствие на рынке возобновляемой энергетики Украины в будущем и активно изучает возможности для этого.
Вакарчук остается в Раде
Верховная Рада отклонила проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука". Решение поддержали 175 народных депутатов при минимально необходимых 226.
COVID-19 у первой леди
В пресс-службе Офиса президента сообщили о состоянии здоровья первой леди Украины Елены Зеленской и отметили, что супруга президента находится в изоляции и под наблюдением врачей.
Переход на учет газа
Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) осуществляют техническое переоснащение оборудования, которое позволит к концу 2020 года перейти на учет газа в энергетических единицах (кВт-ч), сообщила пресс-служба АО "Укртрансгаз" в четверг.
Теперь свободен
Украинский футболист Владислав Супряга разорвал отношения с подругой-красавицей.
Ждать ли боя?
Промоутер Энтони Джошуа (23-1,21 КО) Эдди Хирн прокомментировал вероятность того, что британец встретится с его вторым подопечным Александром Усиком (17-0, 13 КО) перед боем с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).
Реалу на заметку
Украинский вратарь испанского футбольного клуба "Овьедо" Андрей Лунин отбил пенальти в домашнем матче 33-го тура Сегунды против "Депортиво".
Переход в АПЛ
Челси на официальном сайте сообщил о договоренности с РБ Лейпциг по покупке форварда Тимо Вернера.
Лома теряет позиции
Портал боксерской статистики "BoxRec" обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории.
Групповой роман
Друг и сосед Джонни Деппа поведал, что у бывшей супруги голливудского актера был групповой роман с Илоном Маском и Карой Делевинь.
Смерть легенды
Певица и актриса, дама Ордена Британской империи Вера Линн ушла из жизни в своем доме в графстве Восточный Сассекс. Певице было 103 года.
Онлайн-фестиваль Warner Bros.
22 августа Warner Bros. проведет бесплатный 24-часовой виртуальный фестиваль DC FanDome, который перенесет фанатов во Вселенную DC к актерам, создателям фильмов, сериалов, игр и комиксов.
Плавучие космодромы
Компания Илона Маска намерена построить плавучие платформы, с которых можно было бы запускать ракеты к Марсу и Луне.
Новая версия Windows 10
В конце мая компания Microsoft выпустила крупнейшее в 2020 году обновление для операционной системы Windows 10. Сейчас в сети появилась информация о следующем масштабном апдейте, который запланирован на весну 2021 года.