Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме

1 Коронавирус в Украине и мире По состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 448,474 человека. За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 829 человек, зафиксировано 23 летальных случая. Всего за все время пандемии в Украине заболело 34 063 человек, летальных исходов — 966. За все время пандемии.

4 Расширение ВИЭ НАК "Нафтогаз Украины" планирует расширять присутствие на рынке возобновляемой энергетики Украины в будущем и активно изучает возможности для этого.

5 Вакарчук остается в Раде Верховная Рада отклонила проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука". Решение поддержали 175 народных депутатов при минимально необходимых 226.

6 COVID-19 у первой леди В пресс-службе Офиса президента сообщили о состоянии здоровья первой леди Украины Елены Зеленской и отметили, что супруга президента находится в изоляции и под наблюдением врачей.

7 Переход на учет газа Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) осуществляют техническое переоснащение оборудования, которое позволит к концу 2020 года перейти на учет газа в энергетических единицах (кВт-ч), сообщила пресс-служба АО "Укртрансгаз" в четверг.

8 Теперь свободен Украинский футболист Владислав Супряга разорвал отношения с подругой-красавицей.

9 Ждать ли боя? Промоутер Энтони Джошуа (23-1,21 КО) Эдди Хирн прокомментировал вероятность того, что британец встретится с его вторым подопечным Александром Усиком (17-0, 13 КО) перед боем с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

12 Лома теряет позиции Портал боксерской статистики "BoxRec" обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

13 Групповой роман Друг и сосед Джонни Деппа поведал, что у бывшей супруги голливудского актера был групповой роман с Илоном Маском и Карой Делевинь.

15 Онлайн-фестиваль Warner Bros. 22 августа Warner Bros. проведет бесплатный 24-часовой виртуальный фестиваль DC FanDome, который перенесет фанатов во Вселенную DC к актерам, создателям фильмов, сериалов, игр и комиксов.

16 Плавучие космодромы Компания Илона Маска намерена построить плавучие платформы, с которых можно было бы запускать ракеты к Марсу и Луне.