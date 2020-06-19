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Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме
Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме
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Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме

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Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме
Обновлено 07:14 Сегодня Телеграф
Рада отменила итоговую аттестацию школьников в этом года, а также приняла в первом чтении президентский законопроект о референдуме. В "Нафтогазе" запланировали расширение присутствия на рынке ВИЭ. Ломаченко опустился в рейтинге лучших боксеров мира. Умерла актриса и певица Вера Линн и другие события 18 июня.
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Все по теме:

Верховная Рада, Нафтогаз, ВНО, Коронавирус, Андрей Коболев, Елена Зеленская, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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