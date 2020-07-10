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Пятница, 10.07.2020
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Итоги 10 июля: Поступление без ВНО, пожары в Украине и петиция о плоской Земле
Итоги 10 июля: Поступление без ВНО, пожары в Украине и петиция о плоской Земле
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Андрей Ермак анонсировал новый обмен пленными
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Участник группы Queen против съемок второй части "Богемской рапсодии"

Итоги 10 июля: Поступление без ВНО, пожары в Украине и петиция о плоской Земле

Итоги 10 июля: Поступление без ВНО, пожары в Украине и петиция о плоской Земле
Обновлено 22:02 Сегодня Телеграф
Коронавирус и пожары в Украине. Поступление без ВНО для выпускников с ОРДЛО и Крыма.

Коронавирус в Украине: более 800 зараженных и новый рекорд выздоровления

В Украине по состоянию на утро 10 июля общее число зараженных COVID-19 составляет 52 043 человек. За минувшие сутки заболели еще 819 человек. В Минздраве сообщили "очень хорошую новость" - за сутки выздоровело рекордное количество больных - 1 016.

Пожары в Украине

Продолжается тушение лесного пожара, возникшего 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на Луганщине.

Сегодня от Вооруженных Сил Украины для локализации природной стихии задействовано более ста армейцев и 24 единицы техники. Об этом сообщает прес-центр ООС в фейсбук.

Поступление без ВНО для выпускников с ОРДЛО и Крыма: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей" №744-ІХ, сообщает пресс-служба главы государства.

Земля-плоская! На сайте Зеленского появилась интересная петиция

На сайте Президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция под названием "Земля-плоская". Президента просят опровергнуть шаровидную теорию земли и внести соответствующие изменения в школьную программу.

В Черном море пройдут военные учения НАТО

Военные корабли групп НАТО направляются в Черное море для проведения учений. Об этом сообщают испанские СМИ.

Последствия заявлений Саакашвили: МИД Грузии вновь вызвал посла Украины

В Министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча с послом Украины в Грузии Игорем Долговым после заявлений главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеила Саакашвили. Об этом сообщает Первый канал Грузии.

У экс-форварда Днепра обнаружили редкую форму рака

Экс-форвард Днепра-1 канадец Арамис Кузин получил неутешительный диагноз - у него обнаружили Саркому Юинга - злокачественная опухоль костного скелета. Об этом сообщил сам футболист.

Футболист национальной сборной разбился насмерть на мотоцикле

Экс-футболист сборной Сингапура Хафиз Рахим погиб в результате ДТП. Об этом сообщает The Sun.

Такам решением судей победил Форреста (Видео)

В Лас-Вегасе состоялось очередное боксерское шоу промоутерской компании Top Rank, главным событием которого стал бой супертяжей Такам - Форрест.

Лига чемпионов: результаты жеребьевки

В пятницу, 10 июля, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов 2019/20.

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки заключительных этапов Лиги Европы.

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Федерация баскетбола Украины приняла решение включить БК "Тернополь" в состав участников мужской Суперлиги.

Усик создал промоутерскую компанию и уже готовит большой вечер бокса в Украине

Украинский боксер-супертяж Александр Усик создал свою промоутерскую компанию под названием USYK 17 PROMOTION и уже анонсировал большое шоу в начале августа.

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Похоже на то, что скандальная телеведущая и певица Ольга Бузова рашила напоминить о своем существовании.

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Спустя два дня спасательно-поисковой операции актрису сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой.

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Неожиданно: Ксения Мишина призналась, сколько зарабатывают украинские актеры

Многих интересует, какие гонорары имеют звезды украинского шоубизнеса. На днях Ксения Мишина раскрыла эти цифры.

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Все по теме:

Украина, Пожары, Кабмин, Заражение, ГСЧС, Коронавирус, ГУНП, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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