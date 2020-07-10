Итоги 10 июля: Поступление без ВНО, пожары в Украине и петиция о плоской Земле

Коронавирус в Украине: более 800 зараженных и новый рекорд выздоровления
В Украине по состоянию на утро 10 июля общее число зараженных COVID-19 составляет 52 043 человек. За минувшие сутки заболели еще 819 человек. В Минздраве сообщили "очень хорошую новость" - за сутки выздоровело рекордное количество больных - 1 016.
Пожары в Украине
Продолжается тушение лесного пожара, возникшего 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на Луганщине.
Сегодня от Вооруженных Сил Украины для локализации природной стихии задействовано более ста армейцев и 24 единицы техники. Об этом сообщает прес-центр ООС в фейсбук.
Поступление без ВНО для выпускников с ОРДЛО и Крыма: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей" №744-ІХ, сообщает пресс-служба главы государства.
Земля-плоская! На сайте Зеленского появилась интересная петиция
На сайте Президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция под названием "Земля-плоская". Президента просят опровергнуть шаровидную теорию земли и внести соответствующие изменения в школьную программу.
В Черном море пройдут военные учения НАТО
Военные корабли групп НАТО направляются в Черное море для проведения учений. Об этом сообщают испанские СМИ.
Последствия заявлений Саакашвили: МИД Грузии вновь вызвал посла Украины
В Министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча с послом Украины в Грузии Игорем Долговым после заявлений главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеила Саакашвили. Об этом сообщает Первый канал Грузии.
У экс-форварда Днепра обнаружили редкую форму рака
Экс-форвард Днепра-1 канадец Арамис Кузин получил неутешительный диагноз - у него обнаружили Саркому Юинга - злокачественная опухоль костного скелета. Об этом сообщил сам футболист.
Футболист национальной сборной разбился насмерть на мотоцикле
Экс-футболист сборной Сингапура Хафиз Рахим погиб в результате ДТП. Об этом сообщает The Sun.
Такам решением судей победил Форреста (Видео)
В Лас-Вегасе состоялось очередное боксерское шоу промоутерской компании Top Rank, главным событием которого стал бой супертяжей Такам - Форрест.
Лига чемпионов: результаты жеребьевки
В пятницу, 10 июля, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов 2019/20.
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки заключительных этапов Лиги Европы.
Тернополь пополнил ряды украинской Суперлиги
Федерация баскетбола Украины приняла решение включить БК "Тернополь" в состав участников мужской Суперлиги.
Усик создал промоутерскую компанию и уже готовит большой вечер бокса в Украине
Украинский боксер-супертяж Александр Усик создал свою промоутерскую компанию под названием USYK 17 PROMOTION и уже анонсировал большое шоу в начале августа.
Украинский курсант исполнил "подъем переворот" 760 раз (Видео)
Дмитрий Косатый установил рекорд Украины в упражнении "Подъем переворот на перекладине" на открытом воздухе.
Скандальное похищение Ольги Бузовой: что произошло (Видео)
Похоже на то, что скандальная телеведущая и певица Ольга Бузова рашила напоминить о своем существовании.
Пропавшую без вести звезду сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой (Фото, Видео)
Спустя два дня спасательно-поисковой операции актрису сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой.
Вина Facebook? Monobank, Viber, Tinder "слетели" на iOS
В работе популярного мессенджера Viber, Monobank и еще нескольких популярных приложений для смартфонов случился масштабный сбой.
Неожиданно: Ксения Мишина призналась, сколько зарабатывают украинские актеры
Многих интересует, какие гонорары имеют звезды украинского шоубизнеса. На днях Ксения Мишина раскрыла эти цифры.