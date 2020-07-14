Итоги 14 июля: ВР узаконила игорный бизнес, повышение стипендий детям-сиротам и коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине
По состоянию на 14 июля в Украине коронавирус подтвердили у 54 771 человека. За минувшие сутки диагностировали еще 638 новых случаев.
На следующей недели Кабинет министров проведет заседание, на котором будут рассматриваться вопросы касательно продления карантинных ограничений.
Резонансное ДТП под Киевом, новые подробности
В результате ДТП, произошедшего 12 июля в Козине, погибла семья из четырех человек. Единственный выживший - 12-летний мальчик находится в реанимации.
Подозреваемый в совершении ДТП Антон Желепа, в результате которого погибли четыре человека из одной семьи, заявил, что признает свою вину.
В Кабмине рассматривают возможность обучения детей в две смены
Если эпидемическая ситуация в стране будет ухудшаться с нового учебного года школьники могут обучаться в две смены.
Верховная Рада узаконила игорный бизнес
В Украине игорный бизнес стал легальным. Депутаты приняли закон, который регулирует рынок азартных игр.
В Раде зарегистрировали 2 проекта постановлений об отмене решения ВР о принятии закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
Наводнения в Украине
В Харькове прошел сильный ливень, выпало полторы месячные нормы осадков.
Денис Шмигаль призывает председателей ОГА ускорить денежные выплаты пострадавшим от наводнения в западных областях. Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.
В Раде повысили стипендии детям-сиротам
В ВР приняли законопроект №2013 о внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" относительно повышения размера стипендии и ежегодной помощи.
Свитолина: Буду стартовать в Мадриде вместо US Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась планами на вторую половину сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Реал обыграл Гранаду на пути к чемпионству
Реал стал еще на шаг ближе к чемпионству благодаря победе над Гранадой.
СМИ: Динамо продает Цыганкова и Миколенко
«Динамо» готово продать лидеров команды - вингера Виктора Цыганкова, защитника Виталия Миколенко, а также легионеров Томаша Кендзеру, Мохаммеда Кадири, Франа Соля и Жерсона Родригеша, который играет в «Анкарагюджю» на правах аренды.
Шевченко запланировал сбор в Харькове
Сбор команды Андрея Шевченко запланирован на конец августа.
"Это победа!": Михаил Поплавский зажег в челлендже от группы MOZGI (Видео)
Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский станцевал под новый летний хит группы MOZGI.
Дождались: Spotify запускают и в Украине
Популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify обновил условия пользовательского соглашения, добавив Украину в список. И уже завтра, 15 июля, в Украине запустят Spotify.
Танцы со звездами-2020: кто закроет судейскую тройку
Легендарный народный артист Украины Григорий Чапкис будет оценивать ритмику и движения участников шоу "Танцы со звездами".
Ушел из жизни один из ведущих "Разрушителей легенд" Грант Имахара
Ушел из жизни экс-ведущий передачи "Разрушители легенд" Грант Имахара, об этом сообщили представители канала Discovery, на котором работал инженер, передает Variety.
Впервые за всю историю: Сорочинской ярмарки в 2020 году не будет
Традиционную ежегодную "Сорочинскую ярмарку решили отменить в 2020 году. Причиной стала пандемия коронавируса. Об этом вчера, 13 июля, сообщили организаторы на официальной станице ярмарки.