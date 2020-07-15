Итоги 15 июля: ВР определились с датой местных выборов, ВНО по географии и коронавирус в Украине

В Украине за сутки резко возросло количество новых больных COVID-19
15 июля в Украине выявили еще 836 новых случаев Covid-19, скончалось от осложнений болезни 15 человек, выздоровело рекордное количество больных - 977.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что эпидемиологическая ситуация в Украине не позволяет отказаться от ограничительных мер. В Минздраве готовят проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.
Исследователи проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию при КПИ им. Игоря Сикорского опубликовали результаты последнего прогноза по распространения эпидемии коронавируса в Украине до конца 2020 года. Ученые прогнозировали начало тенденции медленного угасания эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на странице КПИ в Фейсбуке.
ВНО по географии: абитуриенты сдают очередной тест
15 июля, прошло внешнее независимое оценивание по географии. Для участия в ВНО зарегистрировано более 80 000 человек.
Рада проголосовала за дату местных выборов в Украине
Очередные выборы в органы местного самоуправления в Украине пройдут 25 октября. За соответствующие решение проголосовала Верховная Рада.
УЗ возобновила курсирование почти половины поездов
В УЗ уже возобновили движение около 50% пассажирских поездов, которые курсировали перед карантином. Сейчас ЖД путями курсируют 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных. Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ" со ссылкой на и.о. председателя правления Ивана Юрика.
Оккупанты изменили правила въезда на территорию аннексированного Крыма
Власти РФ, оккупировавшие Крым, отметили обязательность 2-х недельной обсервации для лиц, везжающих в аннексированный полуостров. Об этом сообщили в офисе украинского омбудсмена по правам человека.
В "СН" рассказали, когда Зеленский представит нового главу НБУ
Президент Украины представит нового главу НБУ в четверг, 16 июля на заседании фракции "СН". Об этом сообщила замруководителя фракции "СН" Евгения Кравчук.
Владимир Зеленский уволил посла Украины в Италии
Владимир Зеленский снял с поста Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Итальянской Республике Евгения Перелыгина. Данный указ №275/2020 размещен на сайте ОП.
Новая форма сборной Украины (Фото, Видео)
Технический спонсор сборной Украины Joma презентовала новую форму национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).
ФИФА показала официальный календарь ЧМ-2022 в Катаре (Фото)
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала официальный календарь матчей Чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает сайт организации.
В Германии провели вечер бокса на парковке
В субботу, 11 июля, в немецком Дюссельдорфе состоялся большой вечер профессионального бокса, главной особенностью которого стало присутствие зрителей на шоу.
Канье Уэст не будет бороться за президентское кресло США
Зарубежные СМИ сообщают, что Канье Уэст передумал участвовать в выборах президента.
"Танцы со звездами 2020": первый участник проекта уже готовится к шоу
Представители "1+1" продолжают подогревать интерес к новому сезону развлекательного шоу "Танцы со звездами", которое выйдет в эфир уже осенью.Официальное обращение "стартового" участника появилось на инстаграм-странице "Танцев со звездами".
Не судьба: новое творение Бэнкси о COVID-19 уничтожили
Новую работу загадочного Бэнкси о коронавирусе пришлось стереть представителям лондонского метро.
Фильм "Грейхаунд" с Томом Хэнксом установил рекорд по просмотрам на Apple TV+
Американская военная драма "Грейхаунд" с голливудским актером Томом Хэнксом установила рекорд по просмотрам на стриминговом сервисе Apple TV+. Картина вышла на платформе 10 июля и стала самой крупной премьерой выходных.
Sony рассчитывает на большой спрос PlayStation 5
В компании Sony решили увеличить тираж первой партии PlayStation 5 в два раза.