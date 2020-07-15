Итоги 15 июля: ВР определились с датой местных выборов, ВНО по географии и коронавирус в Украине

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В Украине за сутки резко возросло количество новых больных COVID-19

15 июля в Украине выявили еще 836 новых случаев Covid-19, скончалось от осложнений болезни 15 человек, выздоровело рекордное количество больных - 977.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что эпидемиологическая ситуация в Украине не позволяет отказаться от ограничительных мер. В Минздраве готовят проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.

Исследователи проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию при КПИ им. Игоря Сикорского опубликовали результаты последнего прогноза по распространения эпидемии коронавируса в Украине до конца 2020 года. Ученые прогнозировали начало тенденции медленного угасания эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на странице КПИ в Фейсбуке.