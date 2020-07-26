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Воскресенье, 26.07.2020
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Прекращение огня и вопросы безопасности: Зеленский позвонил Путину
Прекращение огня и вопросы безопасности: Зеленский позвонил Путину
Шестеро раненых, трое убитых: Кулеба рассказал о потерях ВСУ за неделю
Шестеро раненых, трое убитых: Кулеба рассказал о потерях ВСУ за неделю
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Итоги 26 июля: коронавирус, подготовка к прекращению огня, разговор Зеленского и Путина

Итоги 26 июля: коронавирус, подготовка к прекращению огня, разговор Зеленского и Путина
Обновлено 21:39 Сегодня Телеграф
Коронавирус в Украине. Поиски пропавшего сына политзаключенного Сулейманова завершены. Подготовка к введению режима прекращения огня на Донбассе. Разговор Зеленского и Путина.

В Украине немного снизился прирост COVID-19

В Украине немного снизился прирост COVID-19

За сутки в Украине зафиксировали 920 новых случаев коронавируса COVID-19. Днем ранее это число составило 1 106.

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов 26 июля провел брифинг по ситуации с коронавирусом

Тело пропавшего сына политзаключенного Сулейманова нашли

Тело пропавшего сына политзаключенного Сулейманова нашли

В селе Старогоновка неподалеку от Симферополя нашли тело трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова. 

Подготовка к полному прекращению огня: украинские миротворцы ООН прибывают на Донбасс

Украинские миротворцы ООН прибывают на Донбасс

Подразделения из состава ОС продолжают проводить подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии соприкосновения, которое вступит в действие 27 июля 2020 года. 

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сделал заявление с призывами не вестись на провокации и не поддаваться панике.

Тем временем, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь рассказал об обстрелах со стороны оккупантов на Донбассе и потерях ВСУ за неделю.

Зеленский позвонил Путину

Зеленский позвонил Путину

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным. По сообщению пресс-службы ОПУ, обсуждалось выполнение договоренностей саммита стран "нормандского формата" в Париже 9 декабря 2019 года.

В пресс-службе Путина тоже сообщили о результатах телефонного разговора президентов России и Украины.

Чрезвычайная ситуация местного уровня: поднимать танкер Delfi поручили АМПУ

Поднимать танкер Delfi поручили АМПУ

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный вместе с главой Одесской ОГА Максимом Куцым и министром инфраструктуры Владиславом Криклием обсудили ситуацию вокруг затонувшего танкера "Delfi".

От коронавируса умер врач сборной Украины

Антон Худаев

Доктору национальной сборной Украины по футболу Антону Худаеву было всего 48 лет.

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Андрей Шевченко вошел в топ-50 лучших футболистов XXI века по версии Transfermarkt.

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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 Манчестер Сити - Реал состоится в Англии, несмотря на карантинные меры в Великобритании.

Лестер проиграл Манчестер Юнайтед в матче за Лигу чемпионов

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Сегодня, 26 июля, состоялись заключительные матчи английской Премьер-лиги сезона 2019/20, в частности Лестер дома принимал Манчестер Юнайтед.

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Рэпер Элджей и его жена Настя Ивлеева заразились COVID-19

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Производитель Xiaomi выпустил крупное обновление фирменной прошивки MIUI for TV 3.0 для телевизоров Mi TV, которая основана на Android TV.

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Все по теме:

Донбасс, Владимир Путин, ВСУ, Владимир Зеленский, ОРДЛО, Итоги дня, Delfi.

Автор:

Телеграф
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