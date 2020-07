Итоги 26 июля: коронавирус, подготовка к прекращению огня, разговор Зеленского и Путина

Коронавирус в Украине. Поиски пропавшего сына политзаключенного Сулейманова завершены. Подготовка к введению режима прекращения огня на Донбассе. Разговор Зеленского и Путина.

В Украине немного снизился прирост COVID-19

За сутки в Украине зафиксировали 920 новых случаев коронавируса COVID-19. Днем ранее это число составило 1 106.

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов 26 июля провел брифинг по ситуации с коронавирусом

Тело пропавшего сына политзаключенного Сулейманова нашли

В селе Старогоновка неподалеку от Симферополя нашли тело трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова.

Подготовка к полному прекращению огня: украинские миротворцы ООН прибывают на Донбасс

Подразделения из состава ОС продолжают проводить подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии соприкосновения, которое вступит в действие 27 июля 2020 года.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сделал заявление с призывами не вестись на провокации и не поддаваться панике.

Тем временем, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь рассказал об обстрелах со стороны оккупантов на Донбассе и потерях ВСУ за неделю.

Зеленский позвонил Путину

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным. По сообщению пресс-службы ОПУ, обсуждалось выполнение договоренностей саммита стран "нормандского формата" в Париже 9 декабря 2019 года.

В пресс-службе Путина тоже сообщили о результатах телефонного разговора президентов России и Украины.

Чрезвычайная ситуация местного уровня: поднимать танкер Delfi поручили АМПУ

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный вместе с главой Одесской ОГА Максимом Куцым и министром инфраструктуры Владиславом Криклием обсудили ситуацию вокруг затонувшего танкера "Delfi".

От коронавируса умер врач сборной Украины

Доктору национальной сборной Украины по футболу Антону Худаеву было всего 48 лет.

Шевченко - в топ-50 футболистов XXI века

Андрей Шевченко вошел в топ-50 лучших футболистов XXI века по версии Transfermarkt.

Уиттакер единогласным решением судей победил Тилла на UFC Fight Island 3.

На Бойцовском острове в Абу-Даби состоялся уже четвертый турнир UFC под названием UFC Fight Island 3.

Манчестер Сити сможет принять Реал в Англии, несмотря на вспышку коронавируса

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 Манчестер Сити - Реал состоится в Англии, несмотря на карантинные меры в Великобритании.

Лестер проиграл Манчестер Юнайтед в матче за Лигу чемпионов

Сегодня, 26 июля, состоялись заключительные матчи английской Премьер-лиги сезона 2019/20, в частности Лестер дома принимал Манчестер Юнайтед.

Принц Гарри стал инициатором выхода из королевской семьи

В Сети появились первые отрывки из скандальной автобиографической книги Гарри и Меган Маркл – Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family.

Рэпер Элджей и его жена Настя Ивлеева заразились COVID-19

Знаменитость напомнила своим поклонникам, что "вирус никуда не делся" и пообещала позднее раскрыть все подробности течения болезни, а также рассказать о своих симптомах.

24 июля американская актриса и певица Дженнифер Лопес отметила свой 51-й день рождения.

В честь этого события звезда решила признаться, кто придумал ее знаменитый псевдоним JLo более чем 20 лет тому назад.

Xiaomi презентовала крупное обновление MIUI для телевизоров Mi TV

Производитель Xiaomi выпустил крупное обновление фирменной прошивки MIUI for TV 3.0 для телевизоров Mi TV, которая основана на Android TV.