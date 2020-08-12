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Среда, 12.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 12 августа: протесты в Беларуси и COVID-19 в Украине
Итоги 12 августа: протесты в Беларуси и COVID-19 в Украине
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Итоги 12 августа: протесты в Беларуси и COVID-19 в Украине

Итоги 12 августа: протесты в Беларуси и COVID-19 в Украине
Обновлено 21:43 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
В Украине снова вырос суточный прирост COVID-19. Зеленский за предоставление президентских стипендий выпускникам. Массовые протесты в Беларуси.

В Украине снова вырос суточный прирост COVID-19

Пробирка

В стране очередной прирост по заболеваемости коронавирусом - за сутки заболело более 1 400 украинцев.

В Минздраве проанализировали все показатели и решили изменить критерии определения зон карантина.

В Украине власти продолжают подготовку ко второй волне эпидемии коронавируса, планируется оборудование наибольшего количества мест в медучреждениях. Об этом сообщил на заседании Кабмина Денис Шмыгаль.

В Украине утвердили новые критерии, по которым будет определяться зона карантина в каждом регионе.

Лучше всех сдали ВНО: Зеленский за предоставление президентских стипендий выпускникам

Владимир Зеленский

Из всего количества выпускников, которые участвовали в ВНО в текущем году и получили высокие баллы, собрались представители из разных регионов. Это свидетельствует о высоком качестве образования в различных регионах страны. Об этом заявил Владимир Зеленский на встрече с выпускниками учреждений общего среднего образования, набравшие наибольшее количество баллов по результатам ВНО, сообщили ОП.

Массовые протесты в Беларуси: хроника событий

Протесты в Беларуси

После президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

В МИД Украины предостерегли власти Беларуси от обострения, которое может ослабить страну.

Всего за пару дней в Беларуси задержали пять тысяч человек. Украинцев задержали в Витебске, но уже отпустили. Задержаны также, как минимум трое граждан Польши.

Как попасть в Украину из оккупированного Крыма: В Кабмине изменили условия самоизоляции

Дорога на подьезде к Крыму

В Кабмине приняли изменения касательно прекращения самоизоляции для жителей оккупированного Крыма при условии проведения ПЦР-теста после пересечения КПВВ. Данное решение поддержали единогласно. Об этом сообщили в Кабмине.

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Все по теме:

Украина, Беларусь, Кабмин, Карантин, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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