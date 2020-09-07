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Понедельник, 07.09.2020
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Итоги 7 сентября: возвращение украинских моряков и похищение соратницы Тихановской
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Итоги 7 сентября: возвращение украинских моряков и похищение соратницы Тихановской

Итоги 7 сентября: возвращение украинских моряков и похищение соратницы Тихановской
Обновлено 22:01 Сегодня Телеграф
В Украину вернулись 6 моряков с Curacao Trader. В центре Минска похитили члена координационного совета. Первую ракетку мира дисквалифицировали из US Open. В Чехии скончался известный режиссер, актер и сценарист Иржи Менцель и другие события дня.

Коронавирус в Украине и мире

6 сентября в мире обнаружили 231 000 случаев заражения коронавирусом. В частности 26 000 в странах Европы.

В Украине по состоянию на утро понедельника, 7 сентября, диагностировали 138 068 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Возвращение украинских моряков

Владимир Зеленский приветствует освобождение 6 украинских моряков, которые были захвачены у побережья Бенина и освобождены из плена пиратов 20 августа.

Похищение Колесниковой

В центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову.

На случившееся отреагировала главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская. Она убеждена, что похищение Марии Колесниковой было организовано с целью срыва работы Координационного совета.

Координационный совет обнародовал ролик, на котором зафиксировано похищение Марии Колесниковой в центре Минска.

Антирекордсмены по смертности

Львовская область лидирует по количеству умерших от коронавирусной инфекции - 447 случаев. На втором месте Черновицкая область - 302 случая. Киев и Ивано-Франковская область на третьем месте по количеству смертей от Covid-19 - 242 случая.

Доплаты медикам 

Кабинет министров утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам.

Саммит Украина-ЕС

Киев на саммите Украина-ЕС в октябре будет стремится достичь договоренности о начале работы над обновлением торговой части Соглашения об ассоциации и подтверждение признания европейских устремлений. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время телефонного разговора с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

Новые назначения 

Президент Владимир Зеленский назначил судей Артемовского горрайонного суда Донецкой области, Донецкого окружного административного суда и хозяйственного суда Луганской области.

Дисквалификация первой ракетки мира 

Скандальный инцидент случился на US Open в матче между Новаком Джоковичем и испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Первый сет оказался за испанцем 6:5. Вероятно, не все получалось в игре Джоковича и в один момент он отбросил мяч в сторону, круглый попал прямо в женщину-арбитра, которая работала за спиной теннисиста.

Разгромный проигрыш

Команда Андрея Шевченко потерпела фиаско в матче Лиги наций на выезде против испанцев со счетом 4:0. В последний раз Украина проигрывала почти два года тому (Словакия - Украина 4:1).

Победа Левченко

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала победительницей турнира Kamila Skolimowska Memorial в Хожуве. 

Хоккей на паузе

У хоккеистов "Донбасса" и "Белого Барса" обнаружили COVID-19. Плей-офф хоккейного чемпионата Украины приостановили на стадии полуфиналов, сообщает сайт УХЛ.

Смерть режиссера 

Чешский кинорежиссер, обладатель премии "Оскар" ушел из жизни в возрасте 82 лет.

Нападение на Дзидзьо 

В воскресенье, 6 сентября, в Киеве в Шевченковском районе на улице Стрелецкой на украинского певца Дзидзьо напали злоумышленники. Они брызнули в лицо артисту газовым баллончиком, а также отобрали личный вещи.

Подхватил COVID-19

Новой жертвой вируса стал молодой исполнитель Никита Ломакин. Артист признался, что никаких симптомов болезни не ощущает и чувствует себя прекрасно.

Фильм о Грете Тунберг 

Документальный фильм "Я, Грета" о пути шведской школьницы к званию глобальной активистки по борьбе с климатическими изменениями показали на Венецианском кинофестивале.

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Все по теме:

Беларусь, Владимир Зеленский, Итоги дня, Офис Президента, Светлана Тихановская, Мария Колесникова.

Автор:

Телеграф
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