Скачать
Суббота, 10.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Украина 1:2 Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций (2-й тайм)
Украина 1:2 Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций (2-й тайм)
Итоги 10 октября: Лукашенко в СИЗО, перемирие в Карабахе, разгон протестов в Хабаровске
Итоги 10 октября: Лукашенко в СИЗО, перемирие в Карабахе, разгон протестов в Хабаровске
Тоня Матвиенко трогательным фото поздравила маму с днем рождения
Тоня Матвиенко трогательным фото поздравила маму с днем рождения
Тихановская впервые за четыре месяца созвонилась с мужем: трогательное видео
Тихановская впервые за четыре месяца созвонилась с мужем: трогательное видео

Итоги 10 октября: Лукашенко в СИЗО, перемирие в Карабахе, разгон протестов в Хабаровске

Итоги 10 октября: Лукашенко в СИЗО, перемирие в Карабахе, разгон протестов в Хабаровске
Обновлено 21:40 Сегодня Телеграф
Коронавирус в Украине. Баку и Ереван договорились о перемирии, но оно сорвалось. Лукашенко посетил СИЗО и поговорил с политзаключенными. В Хабаровске силовики разогнали протестующих.

Общее число смертей от коронавируса в Украине близится к пяти тысячам.

По состоянию на утро 10 октября в Украине зафиксировали 256 266 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - в 5,7 тысяч случаев.

Украинских школьников хотят отправить на дистанционное обучение

Министерство образования и наук призывает отправить школьников на дистанционное обучение.

Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о временном перемирии.

Министры иностранных дел Азербайджана, Армении и России договорились о временном прекращении огня.

Несмотря на введенное перемирие в самопровозглашенной Нагороно-Карабахской Республике, на территории слышны новые обстрелы.

Чем закончится очередной виток войны между Арменией и Азербайджаном рассказал "Телеграфу" военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Александр Лукашенко встретился в СИЗО с бывшим кандидатом в президенты Виктором Бабарико.

Лукашенко провел несколько часов в СИЗО, где содержится Бабарико

Российский аналитик считает, что это - сделка в рамках договорённости президента РФ Владимира Путина и Лукашенко о транзите власти в Беларуси.

Тем временем, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые за 4 месяца смогла поговорить с мужем Сергеем.

В сети обсуждают видео жестокого разгона митингующих в Хабаровске

В Хабаровске силовики жестко задержали демонстрантов, вышедших на очередную акцию протеста в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.

Неймар побил рекорд Месси

Сборная Бразилии ударно стартовала в отборе на чемпионат мира 2022 года, а одним из главных "двигателей" Селесао в матче с Боливией являлся 28-летний Неймар.

Жуткая травма футболиста Сантьяго Ариаса омрачила футбольный праздник.

Сборная Колумбии в рамках матча отбора на ЧМ-2022 разгромила команду Венесуэлы со счетом 3:0, однако победа была омрачена жуткой травмой защитника колумбийцев Сантьяго Ариаса.

Форвард Динамо может стать партнером по команде Роналду

На Владислава Супрягу внезапно стал претендовать Ювентус.

19-летняя Ига Свентек золотыми буквами вписала свое имя в историю польского тенниса.

В субботу, 10 октября, состоялся финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде. 

Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк заявили, что получили положительный тест на Covid-19.

Известные ведущие популярного телепроекта на Новом канале "Топ-модель по-украински" подхватили коронавирусную инфекцию.

Создатель ВКонтакте и Telegram Дуров раскрыл секрет сохранения молодости

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал список из семи правил, которые на протяжении 10 лет помогают ему бороться со старением.

Дмитрий Шаракоис, сыгравший Бориса Левина в сериале "Интерны", в Лондоне попал в больницу с подозрением на инсульт.

34-летний российский актер Дмитрий Шаракоис был срочно госпитализирован в Лондоне.

В сети появились новые фото роскошного интерьера Acura MDX

В среду, 14 октября, состоится премьера кроссовера четвертого поколения Acura MDX. В связи с этим событием японский производитель рассекретил первые фото салона паркетника.

Известна дата презентации флагманской серии смартфонов Huawei Mate 40

Компания Huawei объявила дату презентации флагманской серии смартфонов Mate 40.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Беларусь, Карабах, Александр Лукашенко, Хабаровск, Коронавирус, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Три сценария для Карабаха: чем закончится очередной виток войны между Арменией и Азербайджаном
02 В Днепре нашли застреленным врача больницы Мечникова: детали и фото с места происшествия
03 Наступила зеркальная дата 10.10.2020: что нужно успеть сделать в этот день
04 Запасайтесь наличными: банкоматы и терминалы «ПриватБанка» временно прекратят работу
05 Есть угроза большой войны: в Украине оценили сценарий силового возвращения Донбасса и Крыма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО подметили важный сигнал
Во встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО подметили важный сигнал
Во Львове умер известный украинский поэт и драматург Николай Петренко
Во Львове умер известный украинский поэт и драматург Николай Петренко
Визит Лукашенко в СИЗО – часть сделки с Путиным: в Москве раскрыли детали
Визит Лукашенко в СИЗО – часть сделки с Путиным: в Москве раскрыли детали
Звезда &quot;Интернов&quot; попал в больницу с сильными головными болями
Звезда "Интернов" попал в больницу с сильными головными болями
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь