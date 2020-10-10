Итоги 10 октября: Лукашенко в СИЗО, перемирие в Карабахе, разгон протестов в Хабаровске

Коронавирус в Украине. Баку и Ереван договорились о перемирии, но оно сорвалось. Лукашенко посетил СИЗО и поговорил с политзаключенными. В Хабаровске силовики разогнали протестующих.

Общее число смертей от коронавируса в Украине близится к пяти тысячам.

По состоянию на утро 10 октября в Украине зафиксировали 256 266 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - в 5,7 тысяч случаев.

Украинских школьников хотят отправить на дистанционное обучение

Министерство образования и наук призывает отправить школьников на дистанционное обучение.

Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о временном перемирии.

Министры иностранных дел Азербайджана, Армении и России договорились о временном прекращении огня.

Несмотря на введенное перемирие в самопровозглашенной Нагороно-Карабахской Республике, на территории слышны новые обстрелы.

Чем закончится очередной виток войны между Арменией и Азербайджаном рассказал "Телеграфу" военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Александр Лукашенко встретился в СИЗО с бывшим кандидатом в президенты Виктором Бабарико.

Лукашенко провел несколько часов в СИЗО, где содержится Бабарико

Российский аналитик считает, что это - сделка в рамках договорённости президента РФ Владимира Путина и Лукашенко о транзите власти в Беларуси.

Тем временем, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые за 4 месяца смогла поговорить с мужем Сергеем.

В сети обсуждают видео жестокого разгона митингующих в Хабаровске

В Хабаровске силовики жестко задержали демонстрантов, вышедших на очередную акцию протеста в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.

Неймар побил рекорд Месси

Сборная Бразилии ударно стартовала в отборе на чемпионат мира 2022 года, а одним из главных "двигателей" Селесао в матче с Боливией являлся 28-летний Неймар.

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Сборная Колумбии в рамках матча отбора на ЧМ-2022 разгромила команду Венесуэлы со счетом 3:0, однако победа была омрачена жуткой травмой защитника колумбийцев Сантьяго Ариаса.

Форвард Динамо может стать партнером по команде Роналду

На Владислава Супрягу внезапно стал претендовать Ювентус.

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