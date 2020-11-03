Скачать
Вторник, 03.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги дня 3 ноября: освобождение Маркива, сортировка больных COVID-19 и дело главы ОАСК
Итоги дня 3 ноября: освобождение Маркива, сортировка больных COVID-19 и дело главы ОАСК
Шахтер унижен в Киеве: видеообзор матча с Боруссией М
Шахтер унижен в Киеве: видеообзор матча с Боруссией М
Центр Киева в час пик парализовали "минеры" и ДТП: фото и карта пробок 3 ноября
Центр Киева в час пик парализовали "минеры" и ДТП: фото и карта пробок 3 ноября
Виталия Маркива оправдали и отпустили домой
Виталия Маркива оправдали и отпустили домой

Итоги дня 3 ноября: освобождение Маркива, сортировка больных COVID-19 и дело главы ОАСК

Итоги дня 3 ноября: освобождение Маркива, сортировка больных COVID-19 и дело главы ОАСК
21:45 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Украинцы теперь смогут менять отчество с 14 лет. Результаты предварительных выборов в облсоветы. Виталия Маркива оправдали и выпустили.

Коронавирус и новые ограничения в Украине

пробирка

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание. Всего в стране уже 411 093 случаев COVID-19. За сутки в стране обнаружили 8,9 тысяч случаев, что является новым антирекордом.

После заполненности 100% коек Минздрав применит протокол медицинской "сортировки" больных с приоритетом предоставления медицинской помощи больным из большими шансами на выживание.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения.

Из-за пандемии коронавируса в Украине планируют усилить карантинные меры. В связи с этим в Верховной Раде поддержали законопроект, который предусматривает штрафы для бизнеса за отсутствие масок и респираторов на гражданах.

Украинцы теперь смогут менять отчество с 14 лет

паспорт

Украинцы, достигшие 14-летнего возраста, теперь могут изменить не только имя-фамилию, а и свое отчество. Соответствующий законопроект №2450 приняли депутаты Верховной Рады во вторник, 3 ноября.

Результаты предварительных выборов в облсоветы

выборы

25 октября в Украине прошли местные выборы, во время которых украинцы выбирали в том числе и депутатов областных советов. Окончательные результаты еще не известны но в сети появились предварительные данные выборов.

Виталия Маркива оправдали и выпустили

Виталий Маркив

Экс-заместителя командира взвода добровольческого батальона Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиненного в убийстве в Италии, оправдали и отпустили домой.

Глава КСУ пригрозил кровопролитиями в Украине

Александр Тупицкий

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что прекращение работы КС может повлечь угрозу территориальной целостности Украины.

В Верховной Раде призвали судей КСУ уйти в отставку.

Главу столичного Окружного админсуда Павла Вовка объявили в розыск

Павел Вовк

В НАБУ объявили в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка в уголовном производстве по факту создания преступной организации с целью захвата государственной власти.

Почему легенду Манчестер Юнайтед Гиггза арестовали

Райан Гиггз

Главный тренер сборной Уэльса и легенда Манчестер Юнайтед Райан Гиггз был арестован за нападение на свою девушку Кейт Гревилл.

Шахтер унижен Боруссией М - видеообзор матча

Шахтер - Боруссия

Во вторник, 3 ноября, Шахтер в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал Боруссию Менхенгладбах. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:6.

России могут полностью отдать Евро-2020

Евро-2020 Санкт Петербург арена

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает сценарий, при котором весь чемпионат Европы по футболу 2021 года примет Россия.

Экс-помощница артистки Софии Ротару отсидела в тюрьме

София Ротару

Экс-директор народной артистки Софии Ротару Ольга Коняхина пришла на программу «Звезды сошлись» и рассказала, что три года она провела в тюрьме, куда попала из-за мошенничества.

Alyona Alyona запустила конкурс среди фанатов

Alyona Alyona

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona – настоящее открытие шоу-бизнеса. Алена Савраненко стремительно взлетела на звездный Олимп, завоевав признание слушателей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, COVID-18.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Минске силовики в упор расстреляли мужчину, который заступился за жертву избиения
02 В России рассказали о планах Путина передать власть дочери
03 Прокурор с семьей трагически погибли в аварии на Полтавщине: все детали и фото
04 Он напуган: психолог оценила выступление Зеленского на "Свободе слова"
05 Обычный аптекарь из Донецка: у тещи главы КСУ нашли собственное Межигорье под Киевом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Зеленые человечки&quot; - тут как тут. Стало известно, как Россия может использовать кризис в Украине
"Зеленые человечки" - тут как тут. Стало известно, как Россия может использовать кризис в Украине
В сети показали, что стало с Агдамом под контролем Армении (фото)
В сети показали, что стало с Агдамом под контролем Армении (фото)
Париж, Вена, далее везде? Эксперт оценил, когда закончится террор и массовое насилие в Европе
Париж, Вена, далее везде? Эксперт оценил, когда закончится террор и массовое насилие в Европе
В Харькове водитель спровоцировал масштабное ДТП с пострадавшей и сбежал (фото с места)
В Харькове водитель спровоцировал масштабное ДТП с пострадавшей и сбежал (фото с места)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь