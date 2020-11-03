Итоги дня 3 ноября: освобождение Маркива, сортировка больных COVID-19 и дело главы ОАСК

Украинцы теперь смогут менять отчество с 14 лет. Результаты предварительных выборов в облсоветы. Виталия Маркива оправдали и выпустили.

Коронавирус и новые ограничения в Украине

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание. Всего в стране уже 411 093 случаев COVID-19. За сутки в стране обнаружили 8,9 тысяч случаев, что является новым антирекордом.

После заполненности 100% коек Минздрав применит протокол медицинской "сортировки" больных с приоритетом предоставления медицинской помощи больным из большими шансами на выживание.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения.

Из-за пандемии коронавируса в Украине планируют усилить карантинные меры. В связи с этим в Верховной Раде поддержали законопроект, который предусматривает штрафы для бизнеса за отсутствие масок и респираторов на гражданах.

Украинцы теперь смогут менять отчество с 14 лет

Украинцы, достигшие 14-летнего возраста, теперь могут изменить не только имя-фамилию, а и свое отчество. Соответствующий законопроект №2450 приняли депутаты Верховной Рады во вторник, 3 ноября.

Результаты предварительных выборов в облсоветы

25 октября в Украине прошли местные выборы, во время которых украинцы выбирали в том числе и депутатов областных советов. Окончательные результаты еще не известны но в сети появились предварительные данные выборов.

Виталия Маркива оправдали и выпустили

Экс-заместителя командира взвода добровольческого батальона Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиненного в убийстве в Италии, оправдали и отпустили домой.

Глава КСУ пригрозил кровопролитиями в Украине

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что прекращение работы КС может повлечь угрозу территориальной целостности Украины.

В Верховной Раде призвали судей КСУ уйти в отставку.

Главу столичного Окружного админсуда Павла Вовка объявили в розыск

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