Главные события недели: отмена ареста Януковича, турецкие миротворцы в Карабахе и автомарш к "Феофании"

В Украине более 12 тысяч больных коронавирусом за сутки

COVID-19 продолжает распространяться по Украине. Общее число случаев коронавируса составило 624 744.

Новый президент Молдовы

В Молдове прошли выборы президента, в ходе которых, с отрывом более чем 15 процентов, победила Майя Санду.

Также она дала первую пресс-конференцию, на которой рассказала о своей внешней политике и, в частности, об отношениях Молдовы с Украиной.

Впрочем, ее оппонент Игорь Додон сдаваться не собирается и намерен обжаловать результаты.

Януковичу отменили заочный арест.

В Киевском апелляционном суде отменили заочный арест бывшего президента Виктора Януковича по делу о "Евромайдане".

Турецкие миротворцы в Карабахе

Парламент Турции одобрил предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана относительно отправки турецких миротворцев для участия в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

О роли Турции в решении карабахского конфликта высказался и Владимир Путин

Украинцев будут штрафовать за отсутствие маски.

Гражданам Украины грозят штрафы за нахождение в общественных местах без маски.

Активисты приехали «проведать» Зеленского

Возле больницы "Феофания", где лечится от COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский, прошел митинг сторонников Движения сопротивления капитуляции.

Алексей Новиков получил титул самого сильного человека планеты

15 ноября во Флориде завершился престижный турнир стронгменов "The World's Strongest Man", который уверенно выиграл украинец Алексей Новиков.

Матч Лиги наций Швейцария - Украина отменен

Матч Лиги наций УЕФА с командой Швейцарии не может состояться.

Динамо перед Барселоной расправилось с Ингульцом

Ингулец в рамках 10-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимал Динамо. Встреча, проходившая на стадионе "Звезда" в Кропивницком, завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:2.

Холанд, забив 4 гола Герте, установил бомбардирский рекорд Бундеслиги

В субботу, 21 ноября, Герта в рамках матча 8-го тура чемпионата Германии 2020/21 принимала Боруссию Д. Встреча, проходившая в Берлине на "Олимпиаштадион", завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей.

Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами отправился к МКС

Ракета Falcon 9 c кораблем Crew Dragon, на борту которого находились четыре астронавта, стартовала к МКС с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде, США.

Умер Роман Виктюк

Режиссер, народный артист Украины и РФ Роман Виктюк умер 17 ноября на 85-м году жизни.

Максим Фадеев попал в "черный" список Минкульта

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского музыканта и продюсера Максима Фадеева в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Владу Яме сделали операцию после травмы на "Танцях з зірками"

Влад Яма отметил, что в последние два дня его рука практически не тревожила, но МРТ показал разрыв связок.

Песня Дорофеевой оказалась на вершине чарта Top 100 Ukraine

Новый сингл певицы DOROFEEVA, который был представлен в четверг, 19 ноября, стремительно набирает популярность, даже несмотря на неоднозначные оценки пользователей Youtube.