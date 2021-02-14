Главные события недели: завершение миссии МВФ в Украине, новые цены на газ за январь, "НАШ" влип в неприятности из-за Азарова

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 14 февраля в Украине зафиксировали 3094 новых случаев коронавирусной болезни.

Экс-ведущая "Х-фактора" Оксана Марченко попала в базу "Миротворца"

Жену Виктора Медведчука официально внесли в базу "Миротворца". Информацию о журналистке и телеведущей Оксане Марченко теперь можно увидеть на сайте проекта.

Позже Марченко заявила, что после попадания в список сайта "Миротворец", столкнулась с наплывом "хейтеров".

Газсбыты поменяли цену на газ в январе

Ряд компаний, которые занимаются поставками газа украинским потребителям, снизили цену на "голубое топливо" за январь до предельной цены, установленной Кабмином.

Телеканал "НАШ" нарвался на неприятности из-за речей Азарова

Регулярные появления Николая Азарова в эфире телеканала "НАШ" ожидаемо привели к проверкам телеканала. Поводом стали пропагандисткие высказывания экс-премьера в одной из декабрьских передач.

Миссия МВФ в Украине завершилась

Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман сообщил в субботу, 13 февраля, о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша.

Журналисты каналов Медведчука теперь не смогут работать в Раде

Журналистам, заблокированных решений Совета национальной безопасности и обороны Украины телеканалов "112 Украина" Newsone и ZIK, отменили аккредитацию для работы в Верховной Раде.

Подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой выпустили из-под стражи

Подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина отправили под домашний арест.

Селезнев узнал, кто слил его из "Колоса"

Украинский футболист Евгений Селезнев пытается очистить своем имя после скандала, связанного с его отчислением из "Колоса".

Названо имя следующего соперника Ломаченко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум раскрыл свои планы касательно украинского боксера-легковеса Василия Ломаченко (14–2, 10 KO). По словам функционера, он готовит для Василия шоу в США на лето 2021 года, а следующим соперником украинца станет японец Масайоши Накатани (19–1, 13 KO).

Украинский биатлонист Прима героически провел гонку на Чемпионате мира

В воскресенье, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоялась гонка преследования среди мужчин.

Внучка президента неудачно выступила на "Голосе країни"

7 февраля, состоялся третий выпуск слепых прослушиваний на вокальное шоу "Голос країни".

Одной из конкурсанток, которая мечтала покорить звездных тренеров, стала внучка экс-президента Украины Виктора Ющенко - 20-летняя Доменика Ющенко.

Доменика очень волновалась, что отметили все судьи, и это помешало девушке завоевать расположение звездных наставников и развернуть к себе хотя бы одно кресло.

Чапкис снова попал в больницу

Известного украинского хореографа Григория Чапкиса экстренно госпитализировали. снова попал в больницу. 90-летнего танцора ночью 9 февраля увезли на скорой в Киевскую городскую клиническую больницу №6.

"Скандал" с Тиной Кароль

Украинская певица Тина Кароль, которая попала в довольно неприятную ситуацию с Олей Поляковой, представила 12 февраля новую композицию и клип на нее под названием "Скандал".

Счастливая Ксения Мишина нарвалась на хейтеров из-за фото в купальнике

Экс-холостячка Ксения Мишина отдыхает в Доминикане вместе со своим избранником Александром Эллертом и их детьми - сыном Ксюши Платоном и дочерью Саши Элей.

Артем Пивоваров представил ремейк песни "Кислород"

Популярный украинский певец Артем Пивоваров решил сделать особенный подарок в день святого Валентина своим фанатам.