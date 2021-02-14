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Воскресенье, 14.02.2021
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Ушел из жизни посол Украины в Китае Сергей Камышев
Главные события недели: завершение миссии МВФ в Украине, новые цены на газ за январь, "НАШ" влип в неприятности из-за Азарова
Главные события недели: завершение миссии МВФ в Украине, новые цены на газ за январь, "НАШ" влип в неприятности из-за Азарова
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Главные события недели: завершение миссии МВФ в Украине, новые цены на газ за январь, "НАШ" влип в неприятности из-за Азарова

Главные события недели: завершение миссии МВФ в Украине, новые цены на газ за январь, "НАШ" влип в неприятности из-за Азарова
Обновлено 21:22 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус

По состоянию на утро 14 февраля  в Украине зафиксировали  3094 новых случаев коронавирусной болезни.

Экс-ведущая "Х-фактора" Оксана Марченко попала в базу "Миротворца"

Марченко и Медведчук

Жену Виктора Медведчука официально внесли в базу "Миротворца". Информацию о журналистке и телеведущей Оксане Марченко теперь можно увидеть на сайте проекта.

Позже Марченко заявила, что после попадания в список сайта "Миротворец", столкнулась с наплывом "хейтеров".

Газсбыты поменяли цену на газ в январе

Газсбыты поменяли цену на газ за январь

Ряд компаний, которые занимаются поставками газа украинским потребителям, снизили цену на "голубое топливо" за январь до предельной цены, установленной Кабмином. 

Телеканал "НАШ" нарвался на неприятности из-за речей Азарова

Николай Азаров

Регулярные появления Николая Азарова в эфире телеканала "НАШ" ожидаемо привели к проверкам телеканала. Поводом стали пропагандисткие высказывания экс-премьера в одной из декабрьских передач.

Миссия МВФ в Украине завершилась

Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман сообщил в субботу, 13 февраля, о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша.

Журналисты каналов Медведчука теперь не смогут работать в Раде

Журналисты

Журналистам, заблокированных решений Совета национальной безопасности и обороны Украины телеканалов  "112 Украина" Newsone и ZIK, отменили аккредитацию для работы в Верховной Раде.

Подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой выпустили из-под стражи

Амина Окуева

Подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина отправили под домашний арест

Селезнев узнал, кто слил его из "Колоса"

Селезнев

Украинский футболист Евгений Селезнев пытается очистить своем имя после скандала, связанного с его отчислением из "Колоса".

Названо имя следующего соперника Ломаченко

Накатани - Ломаченко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум раскрыл свои планы касательно украинского боксера-легковеса Василия Ломаченко (14–2, 10 KO). По словам функционера, он готовит для Василия шоу в США на лето 2021 года, а следующим соперником украинца станет японец Масайоши Накатани (19–1, 13 KO).

Украинский биатлонист Прима героически провел гонку на Чемпионате мира

Артем Прима

В воскресенье, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоялась гонка преследования среди мужчин.

Внучка президента неудачно выступила на "Голосе країни"

 Доменика Ющенко

7 февраля, состоялся третий выпуск слепых прослушиваний на вокальное шоу "Голос країни". 

Одной из конкурсанток, которая мечтала покорить звездных тренеров, стала внучка экс-президента Украины Виктора Ющенко - 20-летняя Доменика Ющенко.

Доменика очень волновалась, что отметили все судьи, и это помешало девушке завоевать расположение звездных наставников и развернуть к себе хотя бы одно кресло.

Чапкис снова попал в больницу

Чапкис

Известного украинского хореографа Григория Чапкиса экстренно госпитализировали. снова попал в больницу. 90-летнего танцора ночью 9 февраля увезли на скорой в Киевскую городскую клиническую больницу №6.

"Скандал" с Тиной Кароль

Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль, которая попала в довольно неприятную ситуацию с Олей Поляковой, представила 12 февраля новую композицию и клип на нее под названием "Скандал".

Счастливая Ксения Мишина нарвалась на хейтеров из-за фото в купальнике

Мишина

Экс-холостячка Ксения Мишина отдыхает в Доминикане вместе со своим избранником Александром Эллертом и их детьми - сыном Ксюши Платоном и дочерью Саши Элей.

Артем Пивоваров представил ремейк песни "Кислород"

Пивоваров

Популярный украинский певец Артем Пивоваров решил сделать особенный подарок в день святого Валентина своим фанатам.

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Все по теме:

Газ, Николай Азаров, МВФ, Коронавирус, Covid-19.
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