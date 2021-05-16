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Воскресенье, 16.05.2021
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Главные события недели: арест Медведчука, стрельба в Казани и отставки в Кабмине

Главные события недели: арест Медведчука, стрельба в Казани и отставки в Кабмине
Обновлено 21:19 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине за субботу выявили  3620 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 7921 пациент сумел побороть опасное заболевание.

Подозрение Медведчуку

СБУ объявила о подозрении нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку. На данном этапе ему инкриминируют нанесение вреда экономической безопасности Украины, передачу засекреченных данных о ВСУ спецслужбам России и разработку антиукраинского проекта "Луч".  

В четверг, 13 мая, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения. Судья назначил нардепу круглосуточный домашний арест до 9 июля 2021 года. При этом Медведчук должен будет носить электронный браслет.

Стрельба в Казани

Во вторник, 11  мая, в российской Казани произошла стрельба в местной гимназии № 175, которую устроил 19-летний Ильназ ГалявиевВ результате этого погибли 10 человек - 8 детей и двое учителей и 21 человек получил ранения.

Отставки министров

В составе Кабинета министров произошли изменения. В отставку ушел министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, а также министр инфраструктуры Владислав Криклий. 

На их место уже рассматривают кандидатуры Алексея Любченко и Александра Кубракова

Кроме того появилась противоречивая информация об отставке главы Минздрава Максима Степанова

СНБО вводит новые санкции

В ходе очередного заседания СНБО, которое состоялось в пятницу, 14 мая, санкции были введены против более 500 "воров в законе", более 100 криминальных авторитетов.

Последние новости о конфликте Израиля и ХАМАС

Израильские города попали под обстрелы движения ХАМАС. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху сделал заявление касательно сложившейся ситуации.

А в Восточном Иерусалиме террорист на автомобиле совершил наезд на группу полицейских, в результате чего шестеро правоохранителей получили травмы различной степени тяжести.

Лишь два "динамовца" попали в команду года чемпионата Украины

Украинская премьер-лига (УПЛ) представила команду сезона 2020/21.

Представлена официальная песня Евро-2020 

Нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс вместе с легендарной рок-группой U2 представили официальный гимн чемпионата Европы по футболу.

Продюсер "Голосу країни" раскрыл правду о романе Тины Кароль и Дана Балана

Продюсер вокального шоу "Голос країни" Владимир Завадюк раскрыл все карты в теме об отношениях Тины Кароль и Дана Балана.

Жена Лещенко дерзко отреагировала на скандал вокруг своей поездки в Москву

В субботу, 8 мая, стало известно, что супруга Сергея Лещенко - Анастасия Топольская, известная как Dj Nastia и Sheis, выступила в одном из ночных клубов российской столицы. Теперь же она отреагировала на критику в сети. 

HBO назвал дату выхода премьеры новой серии сериала "Друзья"

Спустя 17 лет после последней серии сериала "Друзья", они все же вернулись. Канал HBO наконец-то назвал дату долгожданной премьеры нового эпизода ситкома. 

Евровидение едет в США

The American Song Contest ("Американский Конкурс Песни") стартует в США в 2022 году. Конкурс песни будет проводится Европейским вещательным союзом (ЕВС), который является организатором конкурсов Евровидение с 1956 года.

"Евровидение" проводит опрос, кого видят победителем конкурса песни

На официальном сайте Eurovisionworld проводится онлайн-опрос "Кто должен победить на Евровидении-2021?". Так, Франция, Мальта и Швейцария находятся в тройке лидеров, а Украина пока на 14-м месте.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 164

Все по теме:

Кабмин, СНБО, Казань, Виктор Медведчук, Коронавирус, Covid-19.
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